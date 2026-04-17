이 대통령 "청년정책 전담조직 필요하지 않나?"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 김민석 총리의 발언을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"그래도 청년정책 전담조직이 필요하지 않을까요?"

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이재명 대통령이 17일 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 던진 화두다. 이 대통령은 이날 "원래 청소년정책 업무로 시작했는데 성인기 이행이 지연되면서 청년(정책) 업무도 같이 하고 있다"는 백일현 한국청소년정책연구원 원장의 설명에 "우리나라에 현재 청년정책 연구기관이 별도론 없고 청소년정책연구원이 하고 있다는 말이냐"며 문제의식을 드러냈다.백 원장은 이에 "각 관련 기관이 관련 주제에 대해서는 연구한다. 예를 들어 노동연구원이나 보건사회연구원에서도 청년정책 관련된 연구를 하고 저희는 전체적인 청년들의 실태 파악, 방향성, 참여 원리 등에 초점을 맞춰서 연구하고 있다"고 말했다."청년 특화 연구를 하는 곳이 현재 없는 것 아니냐"는 이 대통령의 질문에는, "그래서 저희들이 그런 역할을 수행하려고 한다"라며 "올해부터 시행하고 있는 청년정책 기본계획 수립연구도 작년에 저희 연구원이 수행했다"고 밝혔다.이 대통령은 그러나 "청년정책을 부수적으로 취급하는 느낌"이라며 아쉬움을 표했다. 이한주 경제인문사회연구회 이사장이 "청년정책을 비롯한 다부처 연구과제들의 경우 경제인문사회연구회에서 협동연구로 수행하고 있다"고 답했을 땐, "여성, 산업, 지역, 농업 다 있는데. 우리 사회의 심각한 문제 중 하나인 청년 문제를 전담할 조직이 이 수많은 기관 중에 없다는 것이 좀 그렇다"고 했다.특히 "다른 나라는 청년부나 청년 전담 장관도 있는데 우리는 전담 부서도 없는 상황이다. 청년 정책 연구 이런 것도 독자적으로 해야 할 것 같다"며 "필요하면 연구기관을 하나 더 만들든지 정부 정책 부서를 내부에 만들든지 고민을 해보자. 국무회의 때 발제해 논의해보겠다"고 했다.김민석 국무총리도 "지금 국정에 대한 만족도가 떨어지는 부분"이라며 이 문제에 대한 같은 고민이 있음을 표했다.김 총리는 "청년정책협의회도 해보고 청년관계장관회의도 해봤는데 정부 내에서 아직 청년정책만 다루는 부서가 없다"며 "굳이 따지면 총리실에 청년실이 하나 있고 외곽에 청년재단이 있어서 모든 회의 때마다 참여를 시키고 있는데 말씀처럼 이것만 하는 단위가 없다. 이제 사안이 많아서 한군데 모아서 뭔가를 해야 할 때 아닌가 고민하고 있다"고 했다.