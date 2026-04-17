"선생님들의 삶은 후배들의 북극성"

큰사진보기 ▲대전추모공원에서 ‘제3회 대전충남 통일애국지사 장기수 선생님 합동추모제’가 열렸다. ⓒ 임재근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲‘제3회 대전충남 통일애국지사 장기수선생님 합동추모제’ 참가자들이 헌화하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.

4월 17일 오전 11시, 대전추모공원에서 '제3회 대전충남 통일애국지사 장기수 선생님 합동추모제'가 대전자주통일평화연대, 세상을바꾸는대전민중의힘, 양심과인권-나무, (사)대전민주화운동계승사업회, 대전자주연합(준)의 공동 주최로 열렸다.2024년 처음 시작된 이 추모제는 올해로 3회를 맞았으며, 참석자는 작년보다 눈에 띄게 늘어 30여 명이 함께했다. 신윤실 대전민중의힘 집행위원장의 사회로 진행된 이날 행사는 묵념과 '임을 위한 행진곡' 제창으로 시작되었고, 고상삼 충남대학교민주동문회 사무국장이 선생님들의 약력을 낭독하며 그 생애를 되새겼다.올해 추모제에는 지난해까지 추모해온 고 최인정·안상운·장광명·민범식·이찬근·손경수·허찬형·최일헌 선생님 외에 고 오영애 선생님이 새롭게 추모 대상에 이름을 올렸다. 오영애 선생님은 1950년대 지리산 유격대에서 활동하다 체포되어 7년형을 복역했으며, 출소 후 손경수 선생님과 결혼하여 통일운동에 함께 참여했다. 2024년 6월 향년 90세로 별세하셨다.대전자주통일평화연대 이영복 상임대표는 추모사를 통해 "포로수용소 같던 반세기가 넘는 폭압에 굴하지 않고 온 생을 바쳐 쌓으신 선생님들의 아름답고 고귀한 생은 영원히 빛날 것"이라며 "그토록 염원하셨던 자주 통일된 조국은 모든 후배들의 가슴과 혼에 북극성처럼 아로새겨질 것"이라고 전했다.비전향 장기수들의 모임인 통일광장 권낙기 대표도 서울에서 내려와 자리를 함께했다. 그는 "이제는 장기수라 하면 사람들이 모른다. 그만큼 역사가 많이 변해왔다"며 과거의 투쟁 경험에만 머무르지 말고 미래지향적으로 사고해야 한다고 강조했다.권 대표는 올해 4월 1일 통일광장 추모사업회를 결성했다고 밝히며, 각 지역의 추모 행사가 새로운 대중을 모으는 계기가 되어야 한다고 말했다. 그는 참가자들 가운데 낯선 얼굴들이 있는 것을 반기며 "모르는 사람들이 많이 있을 때가 제일 기분 좋다. 그게 바로 그동안 대중 사업을 했다는 증거"라고 말했다.대전민중의힘 공동대표이기도 한 대전장애인차별철폐연대 한만승 공동대표는 "2000년 6.15 선언 이후 평양으로 가신 선생님들과 여기 계신 선생님들이 한 번도 서로 만나지 못하고 돌아가실 거라고는 그때는 생각하지 못했다"며 장기수 선생님들의 살아 생전에 통일을 이루지 못한 아쉬움을 전했다. 그는 "이제 다시 한 번 그런 기회가 오고 있다"고 말하며 선생님들의 생전에 이루지 못했던 통일 조국을 만들어갈 것을 다짐했다.양심과인권-나무 최재경 운영위원은 생전에 허찬형 선생님, 최일헌 선생님과 함께했던 기억을 떠올렸다. 그는 허찬형 선생님께 식물도감을 선물 받은 인연을 소개하며 선생님으로부터 "퇴화하는 것도 진화한다, 너무 부끄러워하지 말아라"는 말씀을 들었다고 회고했다.또 최일헌 선생님으로부터는 "젊은이들은 역사를 해석하는 데만 급급해 있다. 부끄러워하지 말고 언제든 변혁의 주체로서 살아가는 자세를 가졌으면 좋겠다"는 말씀을 들었다며 "그 말씀에 부끄럽지만 제대로 살아보자는 삶의 의지를 다시 굳건하게 해주셨다"고 추모했다.김규복 빈들교회 원로 목사는 부인 황선업이 장광명 선생님을 모셨다며 황선업님의 시를 대독하며 40년 옥고, 출소 이후에도 이어진 고통, 그럼에도 대쪽 같았던 장광명 선생님의 삶을 전했다. 대전자주연합 이성휘 준비위원장 또한 허찬형 선생님과 함께 경남 수도산 일대를 찾아 함께 동지들의 자취를 더듬었던 일화를 소개하며 선생님과의 기억을 나눴다.추모사가 끝난 뒤 참가자들은 헌화했고, 대전추모공원에 봉안된 고 장광명(1봉안당 1층 매화 4978), 고 이찬(창)근(2봉안당 3층 아카시아 8529), 고 허찬형(3봉안당 3층 구절초 3767), 고 최일헌(3봉안당 4층 앵두 10498) 선생님을 한 분 한 분 찾아 그리움과 존경을 표하며 세 번째 합동 추모를 마무리하였다. 그리고 합동추모제는 앞으로도 매년 4월 17일 이어갈 예정이다.