사회 26.04.17 15:50ㅣ최종 업데이트 26.04.17 15:50 [사진] 퇴원 후 회복 중인 늑구... 대전 오월드 새 사진 공개 심규상(djsim) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천1 댓글2 공유 큰사진보기 ▲17일 오후 병원에서 나와 회복 중인 늑구 ⓒ 대전 오월드 제공 관련사진보기 17일 오후 대전 오월드가 새로 공개한 늑대 늑구의 모습. 위장에서 발견된 낚시바늘을 제거하고 회복 중인 모습이다. 오월드 측은 늑구가 완전히 회복될 때까지 동물원 내 시설에서 안정을 취하게 할 것이라고 밝혔다. 큰사진보기 ▲17일 오후 병원에서 나와 회복 중인 늑구 ⓒ 대전 오월드 제공 관련사진보기 #늑구#늑대 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글2 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 10만인클럽 10만인클럽 회원글 심규상 (djsim) 내방 아이콘구독하기 우보천리 (牛步千里). 소걸음으로 천리를 가듯 천천히, 우직하게 가려고 합니다. 말은 느리지만 취재는 빠른 충청도가 생활권입니다. 이 기자의 최신기사45주년 맞은 목요언론인클럽... '헌장' 채택하고 '풀뿌리언론'과 함께 갤러리 오마이포토 DMZ 평화이음 열차, 6년 6개월 만에 운행 재개 1/15 이전 다음 이전 다음 '연어 술파티' 수원지검 현장 재연 나선 의원들 SPC 손가락 절단 사고 규탄 및 재발방지 촉구 "이 대통령 지적은 정당, 이스라엘의 적반하장" 세종대왕 동상, 묵은 때 벗겨내고 깨끗한 봄맞이 독자의견2 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.