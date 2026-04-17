[사진] 퇴원 후 회복 중인 늑구... 대전 오월드 새 사진 공개

큰사진보기 ▲17일 오후 병원에서 나와 회복 중인 늑구 ⓒ 대전 오월드 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일 오후 병원에서 나와 회복 중인 늑구 ⓒ 대전 오월드 제공 관련사진보기

17일 오후 대전 오월드가 새로 공개한 늑대 늑구의 모습. 위장에서 발견된 낚시바늘을 제거하고 회복 중인 모습이다.오월드 측은 늑구가 완전히 회복될 때까지 동물원 내 시설에서 안정을 취하게 할 것이라고 밝혔다.