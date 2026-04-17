미뤄지는 장동혁 귀국, 멀어지는 국민 마음

오마이TV '이병한의 상황실'은 6.3 지방선거를 앞둔 민심을 엿보기 위해 그날그날 주요 여론조사 결과를 확인하고, 그 의미를 해석하고 있습니다. 자세한 내용은 유튜브 에서 확인하실 수 있습니다.

큰사진보기 ▲방미 중인 장동혁 국민의힘 대표가 15일(현지시간) 미국 워싱턴DC 인근 식당에서 한국 워싱턴특파원단과 간담회를 하고 있다. ⓒ 국민의힘 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲지상선거 결과 기대 여론 ⓒ 봉주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲강원도지사 후보 적합도 ⓒ 봉주영 관련사진보기

큰사진보기 ▲제주도지사 후보 지지도 ⓒ 봉주영 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사에 소개된 여론조사들의 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

- 오늘(17일)은 금요일, 갤럽 정례조사 결과가 나오는 날. '이변'은 없었다. 이재명 대통령 국정수행 평가는 긍정 66%-부정 26%로 전주 대비 1%p 하락했지만, 딱히 대세가 바뀐 모양새는 아니다. 정당 지지도는 더불어민주당 48%, 국민의힘 19%, 조국혁신당과 진보당, 개혁신당이 각각 2%, 기타 1%, 없음 26%으로 이 또한 큰 변화가 없었다.* 4월 14~16일 전국 성인 1000명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).- 국민의힘은 이번 조사에서도 수도권에서 전혀 힘을 못 쓰고 있었다. 정당 지지도는 서울 17%, 인천/경기 17%. 다른 지역도 마찬가지이긴 하고, 유일하게 대구경북에서만 오차범위 내에서 민주당보다 앞섰다(민주당 30%-33%).- 이번 조사에서는 지방선거에 대한 인식도 물어봤는데 '여당 후보가 많이 당선돼야 한다'와 '야당 후보가 많이 당선돼야 한다' 중 어느 쪽에 동의하냐고 했을 때 여당 다수 당선 45%-야당 다수 당선 28%로 17%p 차이났다. 다만 모름/응답거절인 유보층도 무려 26%에 달했다.- 지난해 10월부터 추이를 보면, '여당 다수 당선' 의견이 갈수록 점점 늘어나고 있다. 10월 3주차만해도 '여당 다수 당선' 39%-'야당 다수 당선' 36%로 비등비등했던 여론은 11월 3주차 42%-35%, 12월 2주차 42%-36%, 1월 2주차 43%-33%, 2월 1주차 44%-32%, 3월 1주차 46%-30%, 4월 1주차 46%-29%, 4월 3주차 45%-28%로 선거가 가까워질수록 점점 벌어지고 있다. 참고로 윤석열 정부 시절 야권이 200석 가까운 압승을 거뒀던 2024년 총선을 앞두고 공표됐던 조사에선 '여당 다수 당선'과 '야당 다수 당선'의 격차가 지금보다 작았다. 국민의힘은 도대체 어떻게 해야 할까. 일단 장동혁 대표는 오늘 귀국할 예정이었는데, 이틀 뒤로 일정을 변경했다.- 김진태 강원도지사가 14일 재선 도전을 공식화하면서 '강원대전'도 본격화하고 있다. 김 지사는 출마 기자회견에서 "감자만 팔던 강원도가 첨단미래산업 중심으로 완전히 산업지도를 바꾸고 있다"며 "거대한 전환기에는 무엇보다 정책 연속성이 중요하다. 누구보다 강원도를 잘 알고 깊이 이해하는 사람이 책임지고 마무리해야 한다"고 강조했다. 반면 민주당 우상호 후보는 MBC 뉴스하이킥 인터뷰에서 "그분(김진태 지사)이 뭐 했는지 잘 모른다"며 "내가 도지사가 되면 하고 싶은 일이 보이고 그걸 통해서 '강원도는 안돼. 좀 살려주세요'하는 분들의 눈빛에 생기가 돌아온다면 정치하는 보람이 있을 것 같다"고 했다.- 서로서로 '내가 더 강원도를 잘 키울 사람'이라는 후보들을 도민들은 어떻게 바라보고 있을까? 현재까지는 우상호 후보가 좀더 좋은 평가를, 계속 받고 있다. 프레시안-시그널앤펄스 조사에 따르면, 강원도지사 후보 적합도에서 우상호 51.4%-김진태 38.8%로, 우 후보가 오차범위 밖에서 우세했다. 기타 3.2%, 없음 4.2%, 모름 2.4%.* 4월 13~14일 강원도 성인 800명 무선ARS. 표본오차 ±3.5%p(95% 신뢰수준).- 우 후보는 이번에도 거의 모든 연령대에서 앞서나갔다. 다만 연령대에 따라 많게는 30%p 이상 나던 격차는 60대에서 우상호 50.9%-김진태 43.8%로 약 13%p로 줄어들었다가 70세 이상에선 우상호 37.4%-김진태 53.8%로 역전됐다. 강원도는 2026년 3월 기준 고령화율(전체 인구 중 65세 이상 인구의 비율) 27.1%로 전국에서 세번째로 높은 곳이다. 16일 살펴본 부산도 그렇고, 비수도권 지역의 경우 민주당 후보가 아무리 우세한 여론조사 결과가 나오더라도 인구구조상 불리하다는 점을 간과해선 안되는 이유이기도 하다.- 한편 국민의힘은 아직 서울과 경기, 충북, 광주전남, 전북, 대구 등 여러 곳이 비어있지만 민주당은 내일(18일) 제주도지사 경선 결선투표를 마치면 모든 광역단체장 후보 공천을 마무리짓는다. 제주 결선은 문대림 의원과 위성곤 의원, 두 현직 의원의 대결이다.- 두 사람 간 경쟁은 치열하다. 제주KBS-한국리서치 조사에 따르면, 민주당 후보 지지도를 물었을 때 문대림 40%-위성곤 36%으로 오차범위내 접전이었다(다른 사람 2% 없음 20% 모름/무응답 2%).* 4월 13~14일 제주 성인 1000명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).- 다만 누가 후보가 되든, 본선 경쟁력이 있는 상황이다. 정당 지지도 조사 결과, 제주도는 민주당 68% 국민의힘 9%, 조국혁신당 2%, 개혁신당 1%, 진보당 1%, 기타 1%, 없음 16%, 모름/무응답 1%로 민주당이 전폭적인 지지를 받고 있는 것으로 나타났습니다. 반면 일찌감치 국민의힘 단수공천을 받은 문성유 후보가 단 한 자릿수 지지율에 머무는 등 존재감을 보이지 못하고 있는 상황이다. 그럼에도 '지지후보 없음'이 35%정도 나오는 등 무당층 비율도 적지 않은 상황이라 향후 문 후보가 좀더 추격에 성공할 수 있을지 주목된다.