'단종'을 어루만지는 이야기, 신발 한 짝에서 출발합니다

큰사진보기 ▲<잃어버린 미투리 한 짝>의 단종 삽화가 나오는 장면을 펼쳐 보이는 윤영선 작가 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

- 영화나 기존 역사물과 차별화되는 이 작품만의 특별한 설정은 무엇인가요?

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- 영화 속 화려한 궁중 양식과 달리, 칠복이가 훔치려던 왕의 신발이 대단한 장식이 있는 신발이 아닌 소박한 '미투리'라는 점이 매우 인상적입니다. 이 미투리에는 어떤 의미가 담겨 있나요?

- 영화에서도 단종을 둘러싼 충신들의 굳은 의지와 비극이 비중 있게 다뤄집니다. 소설 속에서는 단종을 지키려 했던 충신들의 희생이 욕망 덩어리였던 주인공 '칠복'에게 어떤 변화를 일으키나요?

- 이 작품의 백미는 후반부에 밝혀지는 주인공 '칠복'의 진짜 정체입니다. 영화보다 더 영화 같은 이 먹먹한 반전에 대해 힌트를 주실 수 있을까요?

- 책 뒤편의 '당선 소감'을 보면, 작가님의 아주 개인적인 경험과 아픔이 이 작품에 깊이 녹아 있다고 하셨습니다. 영화 <왕과 사는 남자>로 단종을 접할 대중들과 이 책의 독자들에게 전하고 싶은 메시지가 있다면요?

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 웅진주니어 관련사진보기

장항준 감독의 영화 <왕과 사는 남자>가 뜨거운 흥행 돌풍을 일으킨 가운데, 열일곱 어린 나이에 스러져간 비운의 소년 왕 단종이 다시 우리 곁으로 걸어 나오고 있다. 그리고 그 발걸음 옆에는, 10여 년 전부터 이미 단종의 아픔을 서늘하고도 따뜻한 시선으로 보듬어 온 한 권의 동화가 있다. 2012년 웅진주니어 문학상 장편 대상 수상작, 윤영선 작가의 <잃어버린 미투리 한 짝>이다.영화가 궁중의 비극을 스크린에 펼쳐 보인다면, 이 작품은 유배길에 잃어버린 낡고 소박한 미투리 한 짝에서 출발해 권력과 욕망, 그리고 '사람답게 산다는 것'의 참 뜻을 묻는다. 영혼의 세계에서 내려온 '칠복'이라는 독특한 화자를 통해 단종의 비극을 전혀 새로운 각도로 비춰낸 이 작품은, 마지막 장을 덮는 순간 독자로 하여금 먹먹한 반전 앞에 오래도록 머무르게 만든다.영화 흥행과 더불어 독자들의 사랑을 다시 받고 있는 이 작품의 깊은 속내를 듣기 위해, 윤영선 작가를 지난 16일 서울 인사동에서 만나 이야기를 나눴다."이 작품은 영혼의 세계에 사는 '칠복'이라는 인물이 이승으로 내려오면서 시작되는 독특한 판타지적 설정을 띠고 있습니다. 칠복이는 다음 생에 막강한 힘을 가진 임금으로 태어나 부귀영화를 누리겠다는 꿈을 안고 왕의 신발을 훔치러 옵니다. 우연히 단종이 유배길에 잃어버린 '미투리' 한 짝을 줍게 되고, 나머지 한 짝마저 훔쳐내기 위해 소년 왕의 뒤를 쫓으며 이야기가 전개됩니다. 즉, 역사적 사실 위에 영혼의 시선이라는 상상력을 덧입혀 단종의 비극을 새로운 각도에서 바라보았습니다.""칠복이는 화려하고 막강한 힘을 상징하는 신발을 기대했지만, 그가 발견한 것은 대왕대비가 험난한 유배길을 떠나는 단종을 위해 피눈물을 흘리며 직접 삼아준 소박한 미투리였습니다. 칠복이는 소년 왕의 곁을 맴돌며, 왕이라는 자리가 그저 권력만 누리는 자리가 아니라 엄청난 고통과 짐을 짊어져야 하는 자리임을 깨닫게 됩니다. 미투리는 단종의 깊은 슬픔과 애틋한 가족애를 상징하며, 동시에 맹목적인 권력욕이 얼마나 허망한 것인지를 칠복이가 깨달아가는 매개체 역할을 합니다.""책 속의 소년 왕(단종)은 자신을 지키려다 목숨을 잃은 사육신과 종친들, 끝까지 지조를 지키다 망나니 칼에 죽은 선비, 그리고 자신 대신 사약을 마신 왕방연 등을 떠올리며 뼈저린 자책감에 시달립니다. 이를 곁에서 지켜보던 칠복이는 처음엔 왕이 되겠다는 맹목적인 욕망에 사로잡혀 있었지만, 충신들의 죽음에 아파하는 소년 왕을 보며 점차 그 마음을 내려놓게 됩니다. 특히 수양대군의 살벌한 명령에도 목숨을 걸고 단종의 시신을 거둔 영월 호장 엄흥도의 곧은 모습을 보며, 권력이나 명예보다 더 중요한 '사람답게 사는 것'의 참된 가치와 양심을 배우게 됩니다.""혼의 세계에서 이승에 온 칠복이는 줄곧 자신의 나이와 이름을 기억하지 못하는 상태였습니다. 그러나 이야기의 후반부에 이르러 칠복이는 하늘의 원로 할아버지(세종)가 했던 말을 떠올리며, 자신의 진짜 이름이 '홍위(단종의 본명)'라는 사실을 깨닫고 큰 충격을 받습니다. 사실 칠복이는 참혹하고 고통스러운 현실을 도저히 견디지 못해 기억을 잃고 육체에서 분리되어 도망쳐 나온 단종 자신의 '혼'이었습니다. 분리된 혼(칠복)이 제3자의 입장이 되어 끔찍한 고통을 겪는 자신의 육체(소년 왕 단종)를 연민하고, 위로하며, 함께 아파하는 과정을 통해 단종의 비극을 더욱 깊이 있게 담아내고 싶었습니다.""단종이 억울하게 목숨을 잃은 나이가 17세입니다. 제가 이 글을 쓸 당시 심한 질풍노도의 시기를 겪으며 제 속을 썩이던 아들의 나이도 17세였고, 과거 꿈을 잃고 암흑 같았던 저의 17세 시절도 떠올랐습니다. 저는 이 세 명의 17세를 작품 속에 투사 하여, 철없던 제 아들의 모습은 영혼 '칠복'이로, 비극적인 단종과 암울했던 저의 과거 아픔은 '소년 왕 단종'으로 녹여냈습니다. 단종의 가슴앓이가 곧 저의 아픔이었고, 이 글을 쓰며 제 가슴에 잠든 아픔을 비워낼 수 있었습니다. 독자 분들도 영화와 책을 통해 단종의 아픔에 공감하는 것을 넘어, 맹목적인 욕망을 버리고 진정으로 가치 있고 사람다운 삶이 무엇인지 그 묵직한 의미를 되새겨 보시길 바랍니다."대담을 마치며, 작가가 건넨 "단종의 가슴앓이가 곧 저의 아픔이었다"라는 말이 오래 귓가에 남았다. 역사 속 열일곱 소년 왕의 눈물과, 한때 꿈을 잃었던 작가의 열일곱, 그리고 질풍노도를 건너는 아들의 열일곱. 세 열일곱이 '칠복'과 '소년 왕'이라는 두 영혼으로 나뉘어 서로를 껴안는 순간, <잃어버린 미투리 한 짝>은 단순한 역사 동화를 넘어 우리 모두의 아픈 청춘을 위로하는 한 편의 진혼곡이 된다.영화 <왕과 사는 남자>가 단종의 이름을 다시 불러냈다면, 이 동화는 단종의 마음 곁에 가만히 앉아 그 이름을 어루만진다. 화려한 권좌가 아니라 낡은 미투리 한 짝으로 기억되는 왕. 어쩌면 그 소박한 신발 한 짝이야말로, 우리가 오늘 되찾아야 할 가장 값진 '사람의 자리'인지도 모른다.