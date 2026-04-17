'교권침해 학생부 기재'가 예방? '학폭 기재 강화' 뒤 학폭급증

큰사진보기 ▲지난 15일 서울 여의도 국회 앞에서 한국교총 관계자들이 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"중대 교권침해 사항의 학생부(학교생활기록부) 기재는 가해 학생에게 분명한 책임이 따른다는 것을 가르치는 최소한의 교육적 예방 장치입니다."

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큰사진보기 ▲진선미 의원 공개 자료를 바탕으로 만든 학교폭력 발생 현황표. ⓒ 제미나이 관련사진보기

"교사 피습 사건 발생 후 일부 단체에서는 '학생부 기재 강화' 등을 해결책으로 제시하고 있다. 이러한 진단은 사건의 본질을 왜곡할 뿐이다. 지금 필요한 것은 학생의 인권을 제약하는 엄벌주의가 아니다. 교육공동체의 신뢰를 회복하고 물리적, 심리적 안전을 확보할 수 있는 구조적 진단과 실질적인 안전망 구축이 시급하다."

한국교원단체총연합회(한국교총) 강주호 회장이 지난 15일, 국회 앞에서 연 기자회견에서 강조한 말이다. 강 회장은 이 단체 회장 출신인 국회 교육위 정성국 의원(국민의힘)과 함께 '교권침해 학생부 기재'를 강하게 요구하고 있다. 지난 13일, 충남 지역 고교 교사에 대한 학생의 흉기 상해 사건이 터지자 더 큰 목소리를 내고 있다.학생부 기재가 정말로 교권침해 예방 장치가 될 수 있을 것인가? 이에 대한 해답은 2012학년도부터 시작된 학교폭력(아래 학폭) 처분 사항에 대한 학생부 기재 사례에 비춰 살펴볼 수 있다. 결론부터 말하면, 2020학년도 이후 학폭 학생부 기재 강화 논의 뒤 학폭 사안 접수도 급증하고 행정소송과 행정심판 또한 급증했다. 학생부 기재 강화가 최소한 학폭 예방엔 효과를 발휘하지 못한 것이다.국회 교육위 진선미 의원(더불어민주당)이 지난해 9월에 발표한 '최근 5년간 초·중·고 학폭 현황'을 보면 '학폭 사안(신고) 접수 건수'는 2020학년도 2만5903건이던 것이 2024학년도엔 5만8502건으로 2.2배로 크게 늘었다. 같은 기간 학교폭력대책심의위에 회부된 학폭 건수도 8357건에서 2만7835건으로 3.3배 급증했다.비슷한 시기 학폭 관련 행정소송 건수 또한 치솟았다. 가해 학생의 소송이 2021학년도 202건이던 것이 2024학년도에는 444건으로 2.2배 뛰어올랐다. 가해 학생이 낸 학폭 행정심판은 2021학년도 875건에서 2023학년도엔 1356건으로 1.5배 늘어났다.조사 대상이 된 2020~2024학년도는 '학생부 엄정 기재와 대입 반영 강화' 논의가 맞물리는 때다. 2012학년도부터 시작된 학폭 학생부 기재는 2020학년도까지는 '기재 유예와 완화' 시기를 거쳤다.학폭과 교권 전문가인 이상우 전 실천교육교사모임 교육활동보호팀장(현직 교사)은 <오마이뉴스>에 "학폭 학생부 기재 사례에 비춰봤을 때 교권침해 사항을 학생부에 기재할 경우, 예방 효과는 거의 없는 대신에 오히려 교사들은 교권침해 위험에 추가로 내몰릴 수 있다"라면서 "실제로 행정심판과 행정소송 급증을 불러와 교사들이 민원에 시달리는 등 고통을 당할 것이 예상된다. 이는 학폭 학생부 기재 뒤에 벌어진 교권침해 상황을 보면 쉽게 알 수 있는 것"이라고 짚었다.현경희 전국교직원노동조합(전교조) 대변인도 "학생부에 교권침해 사안을 기재한다고 해서 여러 어려움을 갖고 있는 학생들의 문제행동이 제대로 교정되는 것은 아니다"라면서 "'생기부 기재'와 같은 사후 처벌은 예방 효과도 의심되는 등 결코 해답이 될 수 없다. 학생부 기재 등 효과가 의심되는 응징 중심의 논의는 오히려 현장의 구조적 결함을 가리는 눈속임일 뿐"이라고 지적했다.현재 교원7단체 가운데 '교권침해 학생부 기재' 운동을 펼치는 곳은 한국교총 뿐이다. 최대 교원단체인 교사노조연맹의 김희정 대변인은 <오마이뉴스>에 "교권침해 학생부 기재에 대해 조합원 선생님들의 의견이 팽팽한 상태에서 우려를 얘기하는 분이 많다. 이 가운데 하나가 행정소송 증가에 대한 우려"라면서 "이에 따라 교사노조연맹은 학생부 기재 찬반에 대해서는 아직 유보 의견이다. 지금 내부 논의를 거치고 있는 중"이라고 말했다.참교육을위한전국학부모회는 지난 16일 다음과 같은 내용의 논평을 냈다.