전남·광주 교육청, 통합 앞두고 첫 국장 협의회

큰사진보기 ▲전라남도교육청(왼쪽)과 광주광역시교육청 청사 ⓒ 각 교육청 관련사진보기

AD

전라남도교육청과 광주광역시교육청은 17일 나주에서 정책·교육·행정 국장들이 참석한 첫 국장 협의회를 열고 안정적인 교육행정통합을 위한 실행 과제를 논의했다.이번 협의회는 7월 1일 통합특별시 교육청의 안정적 출범을 통해 학교 현장 혼란을 최소화하고 공백 없는 전환에 필요한 실천 과제를 점검하기 위해 마련됐다.양 교육청 국장들은 교육행정통합이 '실행의 문제'라는 데 공감하고, 현장 안정성을 최우선 원칙으로 삼는다는 데 인식을 같이했다.특히 학생과 학부모가 체감하는 불편 최소화와 지역 간 차이로 인한 혼선을 줄이는 데 방점을 두고 논의를 진행했다.주요 논의 내용은 ▲통합에 따른 시행령 입법 대응 ▲교육재정 특례 및 초기 통합비용 확보 방안 ▲학생 지원·돌봄 서비스 공백 방지 ▲조직·인사·예산·정보시스템 등이다.양 교육청은 통합특별시교육청 출범 즉시 단일 기준이 필요한 사항과 일정 기간 경과조치가 필요한 사항을 구분해 속도감 있게 정비하기로 뜻을 모았다.급여·회계·민원·정보시스템처럼 출범 당일부터 정상 작동이 필수인 기능은 사전 점검과 준비를 강화해 공백 없는 전환을 이루도록 준비하기로 했다.또 통합 초기 혼란 가능성이 큰 분야를 우선순위로 정해 집중 관리하며, 재정지원 및 제도 보완 과제에 대해서는 공동 대응하기로 했다.