'홍해 원유 안전 운송 중'에 이 대통령 "값진 성과, 모든 분들께 감사"

이재명 대통령이 17일 중동 전쟁 발발 후 처음으로 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다는 소식에 "여려운 여건 속에서도 밤낮없이 애써주신 모든 분들께, 특히 선원 분들께 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "해양수산부가 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다고 밝혔다"는 보도를 공유하면서 이런 입장을 밝혔다.
이 대통령은 "호르무즈 해협 봉쇄 후 처음으로 우리 선박이 홍해를 통해 원유를 안정적으로 운송하고 있다는 기쁜 소식"이라며 "관련 부처들이 원팀으로 움직이며 이뤄낸 값진 성과"라고 평했다.
이어 "정부는 중동전쟁이 불러온 위기를 돌파하기 위해 모든 역량을 집중하고 있다"며 "앞으로도 철저한 대응과 빈틈없는 준비로 국민의 삶과 국익을 지켜내는 일에 혼신의 힘을 다하겠다"고 밝혔다.
한편, 해수부는 중동 전쟁 발발 후 '친 이란 세력'인 예맨 후티 반군에 의해 홍해 운송이 호르무즈 해협처럼 위험해질 가능성에 대비해 우리 국적 선박에 운행 자제 권고를 내린 바 있다.
이에 대해 이 대통령은 지난 6일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 중동 전쟁 여파로 사실상 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 홍해 내 사우디 얀부항을 통한 원유 수급 방안을 검토하라고 주문했다(관련기사 : '홍해 원유 수송' 검토한 이 대통령 "위험하다고 다 금지하면..." https://omn.kr/2hnwh
).