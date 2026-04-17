'홍해 원유 안전 운송 중'에 이 대통령 "값진 성과, 모든 분들께 감사"

▲이재명 대통령이 17일 중동 전쟁 발발 후 처음으로 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다는 소식에 "여려운 여건 속에서도 밤낮없이 애써주신 모든 분들께, 특히 선원 분들께 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 2026.4.17 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기