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정치

26.04.17 14:17최종 업데이트 26.04.17 14:17

'홍해 원유 안전 운송 중'에 이 대통령 "값진 성과, 모든 분들께 감사"

중동 전쟁 발발 후 첫 운송, 호르무즈 대체 수급선으로 주목... "국민 삶과 국익 지키기 위해 혼신 다할 것"

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이재명 대통령이 17일 중동 전쟁 발발 후 처음으로 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다는 소식에 "여려운 여건 속에서도 밤낮없이 애써주신 모든 분들께, 특히 선원 분들께 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 2026.4.17
이재명 대통령이 17일 중동 전쟁 발발 후 처음으로 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다는 소식에 "여려운 여건 속에서도 밤낮없이 애써주신 모든 분들께, 특히 선원 분들께 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다. 2026.4.17 ⓒ 이재명 대통령 X

이재명 대통령이 17일 중동 전쟁 발발 후 처음으로 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다는 소식에 "여려운 여건 속에서도 밤낮없이 애써주신 모든 분들께, 특히 선원 분들께 감사의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "해양수산부가 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재한 우리 선박이 홍해를 안전하게 빠져나왔다고 밝혔다"는 보도를 공유하면서 이런 입장을 밝혔다.

이 대통령은 "호르무즈 해협 봉쇄 후 처음으로 우리 선박이 홍해를 통해 원유를 안정적으로 운송하고 있다는 기쁜 소식"이라며 "관련 부처들이 원팀으로 움직이며 이뤄낸 값진 성과"라고 평했다.

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이어 "정부는 중동전쟁이 불러온 위기를 돌파하기 위해 모든 역량을 집중하고 있다"며 "앞으로도 철저한 대응과 빈틈없는 준비로 국민의 삶과 국익을 지켜내는 일에 혼신의 힘을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 해수부는 중동 전쟁 발발 후 '친 이란 세력'인 예맨 후티 반군에 의해 홍해 운송이 호르무즈 해협처럼 위험해질 가능성에 대비해 우리 국적 선박에 운행 자제 권고를 내린 바 있다.

이에 대해 이 대통령은 지난 6일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 중동 전쟁 여파로 사실상 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 홍해 내 사우디 얀부항을 통한 원유 수급 방안을 검토하라고 주문했다(관련기사 : '홍해 원유 수송' 검토한 이 대통령 "위험하다고 다 금지하면..." https://omn.kr/2hnwh).



#이재명대통령#얀부항#중동전쟁#원유수송

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "청년정책 전담조직 필요하지 않나?"


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