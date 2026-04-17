세월호 참사가 던진 질문... 12년째 '함께 배우기'를 실험하는 학교

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덧붙이는 글 | 이 기사는 4.16연대 소식지에도 실립니다. 글쓴이는 공간 민들레 대표 입니다. 공간 민들레는 '진짜 공부가 하고 싶다'는 학교 밖 청소년의 요청에서 시작된 서울 성북구 소재의 대안교육기관이다.

2014년 4월, 세월호 참사를 겪고 교육하는 사람들은 근본적인 질문을 던질 수밖에 없었다. 여러 가지가 필요하겠지만, 할 수 있는 것부터 하기로 하고 1년제 전환학교를 만들기로 했다. 서울교육청과 민간이 머리를 맞대고 찾은 대안이었다. 서울의 고등학교 1학년 중에서 희망자를 받기로 했다."나는 지금 입시 공부가 아닌 다른 걸 해보고 싶어요", "인생에 대해 잘 산다는 것에 대해 생각해 보고 싶어요"라는 학생들이 스스로 생각하고, 스스로 배우고, 스스로 선택하고 결정하는 경험을 할 수 있도록 돕는 교육. 그렇게 '오디세이 학교'가 탄생했다. 2015년 5월 45명의 학생과 처음 시작해, 2025년 기준 11기 학생들이 함께했다.대한민국 서울의 열일곱 살 고등학교 1학년 대부분은 누구도 가르치지 않았지만 자연스럽게 배운 것이 있다. 공부도 인생도 결국 혼자 해내야 한다는 것이다. 아무리 친한 친구라도 경쟁 상대가 되고, 공부는 골방에서 홀로 분투해야 하는 고독한 작업으로 여겨진다.협동이나 협력 활동을 여러 번 해봤지만, 혼자 하는 것보다 더 외롭고 힘들어 이젠 그만했으면 한다. 내 노력과 재능에 무임승차하는 사람을 경계하거나 반대로 나 때문에 졌다고 말하는 사람들을 피해 숨죽여야 했던 경험도 적지 않다.오디세이를 찾은 아이들도 마찬가지였다. 다만 그렇게 지내야 하는 것에 잘 모르겠지만 어떤 불편함을 느낀 아이들이 모인 셈이었다. 이런 아이들과 1년 동안 전환의 교육으로 '함께 배우기'를 해내려고 했다.공부는 모름지기 함께할 때 더욱 깊고 풍성해진다. 그래서 나는 궁금하면 누구에게든 묻고 그리고 배우려 들면 된다는 진리를 경험하기를 바랐다. 다가올 세상이 어떤 세상일지도 모르고, 자신이 어떤 사람으로 서 있을지도 모르지만, 배우기를 멈추지 않으면 어떤 상황에서도 씩씩하게 내 존엄을 지키며 잘 살 수 있기 때문이다. 그것만이 세월호참사를 기억하는 교육일 거라 생각한다. 오디세이는 이제 11년차에 접어들었고, 여전히 부족하고 채워야 할 게 많다.서울의 중3 학생들이 지원하는 오디세이 학교는 서울시교육청이 설립한 고등학교 1학년 대상 전환학년제로, 각종학교의 형태를 갖고 있다. 서울교육청이 설립한 학교이지만 교육과정과 내용은 민들레를 포함한 제도 밖 대안교육 활동가들과 공교육 교사들의 협업으로 만들어졌고, 지금도 함께 만들어가고 있다. 5개의 교실은 같은 교육 철학, 교육 원리, 교육 행정 시스템을 공유하면서도 각각 다른 주체가 저마다의 색깔과 방식으로 교육 활동을 운영하고 있다.이 '낯설고 작은' 그렇지만 대단히 혁신적인 교육시스템은 계속 이어지겠지만, 고교학점제나 5등급제 등 입시교육의 올가미에서 자유롭지는 못하다. 그럼에도 세월호가 우리에게 던진 질문을 잊지 않으려 노력하며, 뭐가 중요한 것인지를 놓치지 않으려 오늘도 애쓰고 있다.