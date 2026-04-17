우리 모두 인간이라는 사실을 잊지 말아요

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덧붙이는 글 | 이 기사는 4.16연대 소식지에도 실립니다. 이 글을 쓴 문석영, 소형민씨는 피플퍼스트서울센터 활동가입니다.

안녕하세요. 발달장애인이 직접 자기 권리를 지키는 '피플퍼스트서울센터' 활동가 문석영, 소형민입니다. 우리 동료들은 세월호 참사 9주기와 10주기 시민합창단에 참여하며 여러분과 목소리를 맞춰왔습니다. 기억교실을 방문하고 기억식에 참석하며, 우리에게도 '함께 슬퍼할 권리'가 있다는 것을 비로소 깨달았습니다.오랫동안 발달장애인은 사회라는 큰 땅에서 떨어진 외딴섬 같은 존재였습니다. 학창 시절에도 비장애인 학생들에게 배제의 대상이 되었고, 성인이 되어서도 선택할 수 있는 일은 그리 많지 않았습니다. 억울한 마음을 가슴 깊이 꾹 눌러둘수록 자신이 미워지기도 했습니다.그러다 '피플퍼스트'에서 처음으로 '애도'를 배웠습니다. 코로나 시기, 의료사고로 동료를 잃었을 때 우리는 함께 추모제를 치르고 소송에 대응했습니다. 그전까지 발달장애인은 누군가의 죽음을 슬퍼하는 과정에서조차 늘 제외되곤 했습니다. 하지만 우리는 이제 함께 울고, 기억하며 목소리를 낼 줄 아는 당당한 동료가 되었습니다.지난해 '세상을 바꾸는 광장'이라는 포럼에 참석했는데, 혐오 발언을 쏟아내는 사람을 마주했습니다. 화가 났지만, 이주노동자 마문 님이 피하지 않고 자기 말을 해내는 모습을 보며 큰 용기를 얻었습니다. 이주민의 차별은 마치 우리 이야기 같았습니다. 우리 역시 이 사회에서 이방인처럼 살아가고 있으니까요.전국에 약 30만 명의 발달장애인이 살고 있습니다. 하지만 여러분 곁에 친구나 직장 동료로 함께하는 사람은 몇 명이나 되나요? 저는 광장에서 차별하지 말라고 외칠 때 마음이 후련합니다. 우리가 특별한 존재가 아니라, 평범하게 마주칠 수 있는 사람이 되기를 바랍니다. 세월호의 기억이 우리 모두를 잇는 노란 리본이 되었듯, 우리 또한 여러분의 다정한 이웃이자 동료로 함께 걷고 싶습니다.