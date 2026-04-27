얼룩말 줄무늬의 진실, 우리가 몰랐던 '속임수'의 세계

<자연에서 인간까지 속임수의 진화>의 편집자입니다. 편집을 진행하면서 궁금한 부분을 저자에게 서면으로 물었습니다.

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- 이 책을 쓰게 된 계기는?

큰사진보기 ▲센트럴워싱턴대학교 생물과학부 석좌 연구교수 리싱 선'자연에서 인간까지 속임수의 진화' 저자인 리싱 선 센트럴워싱턴대학교 생물과학부 석좌 연구교수 ⓒ 리싱 선 관련사진보기

- 우리는 보통 '속임수'를 부정적으로 생각합니다. 그런데 이 책에서는 이를 '진화의 전략'으로 재해석했습니다. 이런 관점의 전환이 독자들에게 시사하는 바는?

- 책에서는 속임수가 박테리아부터 인간까지 모든 생명체에 존재한다고 말합니다. 가장 인상적인 사례 하나를 소개해주신다면?

- 책에서 '속임수의 제1법칙'과 '제2법칙'을 구분한 점이 흥미롭습니다.

큰사진보기 ▲'자연에서 인간까지 속임수의 진화''자연에서 인간까지 속임수의 진화' 리싱 선 지음 ⓒ 세종서적 관련사진보기

- 책에 '진화적 군비 경쟁'이라는 개념이 등장하는데, 이에 대해 설명해주신다면?

- 디지털 시대에 속임수는 더욱 정교해지고 있습니다. 자연에서의 속임수를 연구하는 것이 현대사회에 어떤 도움을 줄까요?

-책에서 "속임수는 완전히 없앨 수 없지만, 이해하면 관리할 수 있다"고 하셨습니다. 독자들이 가장 먼저 바꾸길 바라는 태도는?

우리는 흔히 자연을 정직한 세계로 바라보지만, 실제 자연은 놀라울 만큼 교묘한 속임수로 가득 차 있다. 포식자를 속이기 위해 죽은 척하고, 짝짓기를 위해 가짜 신호를 보내며, 심지어 협력하는 척 자원을 가로채는 생명체까지 존재한다.리싱 선의 <자연에서 인간까지 속임수의 진화>는 속임수를 도덕적 일탈이 아니라, 생존과 번식을 위한 전략으로 재해석한다. 저자는 한 걸음 더 나아가, 속임수가 단순한 생존 기술을 넘어 진화의 방향을 바꾸는 힘이며, 이는 인간 사회에도 그대로 이어진다고 말한다. 그렇다면 우리는 속임수를 어떻게 바라봐야 할까. 이 책을 통해 자연과 인간을 하나의 흐름으로 읽어낸 저자에게 지난 17일 서면으로 질문을 던졌다."동물 행동을 연구하면 할수록, 계속해서 '속임수'를 발견하게 되었습니다. 수컷 곤충이 경쟁자를 방해하고, 새들이 가짜 신호를 보내고, 유전자가 은밀하게 자기에게 유리하도록 판을 조작하는 모습까지요. 어느 순간부터 이런 것들이 단순한 흥미로운 사례가 아니라, 더 큰 의미를 지닌 현상으로 보이기 시작했습니다. 속임수는 자연의 오류가 아니라, 오히려 진화가 즐겨 사용하는 전략이라는 생각이 들었죠.이 책을 쓰게 된 이유는, 이런 이야기들이 너무나 인간 사회와 닮아 있다는 점을 깨달았기 때문입니다. 같은 패턴이 기업, 정치, 일상 생활 곳곳에서 반복되고 있었지요. 그래서 단순히 '동물들이 이렇게 영리하다'는 이야기가 아니라, "이것이 우리 자신에 대해 무엇을 말해주는가"를 보여주고 싶었습니다. 이런 이야기들은 정말 매력적입니다. 가까이서 보면 진화는 거의 '하이스트 영화(범죄 계획물)'와 같거든요. 이런 이야기를 전문가들만의 영역에 두는 건 아깝다고 느꼈습니다.""우리가 속임수에 불편함을 느끼는 것 자체가 일종의 편향일 수 있습니다. 인간은 이익보다 피해를 더 강하게 기억하도록 진화했기 때문에, 속임수라는 단어 자체가 경보를 울리게 만들죠. 하지만 현실에서는 훨씬 일상적인 행동들이 많습니다. 누군가의 기분을 상하지 않게 하려고 하는 말, 면접에서 자신의 장점을 부각하는 태도, 우리를 설득하려는 광고들, 이런 것들은 그 순간엔 '속임수'처럼 느껴지지 않지만, 작동 원리는 크게 다르지 않습니다.이 책은 도덕적 반응 대신, 더 유용한 질문을 던집니다. '이 속임수는 실제로 무엇을 하고 있는가?'라는 질문이죠. 저는 속임수를 크게 세 가지로 나눕니다. 첫째, 친사회적 속임수는 선의의 거짓말, 배려, 전략적 생략 등으로 관계를 유지하는 데 기여합니다. 둘째, 자기이익적 속임수는 때로는 용인되지만, 때로는 해로운 회색지대에 있습니다. 셋째, 반사회적 속임수는 신뢰를 훼손하고 타인에게 피해를 주므로, 반드시 대응하고 억제해야 합니다.핵심은 모든 속임수를 하나의 나쁜 단어로 묶어버리면, 맥락·의도·결과를 제대로 이해할 수 없다는 점입니다. 저는 중국 문화 사례들도 함께 다루었는데, 한국 독자들에게도 공감될 수 있으리라 생각합니다. 정직과 부정직 사이의 긴장은 특정 사회만의 문제가 아니라 인간 보편의 특징입니다.""얼룩말의 줄무늬입니다. 오랫동안 사람들은 이 줄무늬가 사자를 혼란시키기 위해 진화했다고 믿었습니다. 실제로 이를 증명하려 평생을 바친 연구자도 있었죠. 하지만 결정적인 증거는 나오지 않았습니다. 최근 연구는 전혀 다른 결론을 보여줍니다. 그 대상은 사자가 아니라 파리, 정확히는 말파리와 체체파리였습니다. 이 곤충들은 편광을 이용해 숙주를 찾는데, 얼룩말의 강한 흑백 대비 무늬가 그 신호를 방해해 착지를 어렵게 만든다는 것입니다. 즉, 얼룩말은 거대한 포식자를 속이는 것이 아니라, 손으로 쫓을 수 있는 작은 곤충을 속이고 있었던 셈이죠. 제가 특히 좋아하는 사례가 하나 더 있습니다. 일본의 고지마 토모키 연구팀이 소에게 얼룩말 무늬를 그려 실험했는데, 실제로 파리가 덜 달라붙었습니다. 이 연구는 2025년 이그노벨상을 받았고, 제 책도 이 연구를 알리는 데 조금 기여했을지 모릅니다.""생물학에서는 보통 '법칙'이라는 표현을 잘 쓰지 않습니다. 예외가 많기 때문이죠. 그래서 여기서의 '법칙'은 약간의 유머이기도 합니다. 하지만 개념적으로는 매우 중요합니다. 두 법칙은 서로 다른 생물학적 메커니즘을 기반으로 합니다. 제1법칙 거짓말은 기존의 정직한 신호를 왜곡하는 경우입니다. 예를 들어, 까마귀가 먹이를 차지하기 위해 가짜 경고음을 내는 경우죠.제2법칙 기만은 아예 신호를 바꾸는 것이 아니라, 상대의 인지적 약점을 이용합니다. '위장'이 대표적입니다. 즉, 하나는 의사소통 시스템에 의존하고, 다른 하나는 지각과 인지의 취약점에 의존합니다. 흥미롭게도 많은 언어가 이 둘을 구분합니다. 중국어에서도 '속임수(欺诈, 伪装)'와 '거짓말(谎言)'은 다르게 표현됩니다. 한국어에도 이런 미묘한 차이가 있는지 궁금합니다.""'진화적 군비 경쟁'은 냉전 시기의 군비 경쟁에서 가져온 것입니다. 생물학에서는 서로 이해관계가 충돌하는 존재들 사이에서 적응과 반적응이 반복되는 과정을 의미합니다. 포식자는 더 잘 사냥하도록 진화하고, 먹이는 더 잘 도망치도록 진화합니다. 기생자는 더 잘 감염시키고, 숙주는 더 강한 방어를 갖추죠. 속임수도 같은 구조에 포함됩니다. 한쪽이 속임수 전략을 쓰면, 다른 쪽은 이를 감지하고 대응하도록 진화합니다. 이 과정이 반복되면서 점점 더 정교한 전략과 감지 능력이 생깁니다. 이는 단순한 생존 전략을 넘어, 자연의 다양성과 복잡성을 만들어내는 원동력이 됩니다.""현대사회의 속임수는 훨씬 복잡하지만, 기본 원리는 놀라울 정도로 같습니다. 모든 속임수는 신호 왜곡(거짓말)과 인지적 약점 이용(기만) 두 가지로 나뉩니다. 자연을 연구하면 속임수가 어떻게 생기고, 퍼지며, 어떻게 대응하는지 반복 패턴을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 많은 디지털 사기는 기술적으로 정교해서 성공하는 것이 아니라, 인간의 심리(주의 편향, 감정 반응, 익숙한 것에 대한 신뢰)를 이용하기 때문에 성공합니다. 이는 다른 동물에서도 발견되는 취약점과 동일합니다. 자연이 주는 교훈은 명확합니다. 속임수를 완전히 없앨 수는 없지만, 더 나은 방어 전략을 발전시킬 수 있다는 것입니다.""제가 바라는 첫 번째 변화는 비관에서 벗어나 '현실적 이해'로 이동하는 것입니다. 오늘날 우리는 특히 소셜미디어를 통해 속임수가 넘쳐 나는 세상에 살고 있다고 느낍니다. 하지만 속임수는 새로운 문제가 아니라, 생명과 함께해온 오래된 현상입니다. 중요한 것은 그것이 존재한다는 사실이 아니라, 그것에 어떻게 대응하느냐입니다.자연에서는 속임수가 결코 완전한 승리를 거두지 못합니다. 항상 탐지, 저항, 적응이 뒤따릅니다. 인간 사회도 마찬가지입니다. 우리는 더 나은 과학, 기술, 제도, 문화적 규범을 통해 해로운 속임수를 억제할 수 있습니다. 따라서 순진하게 낙관하지도, 냉소적으로 체념하지도 말고, 경계하며 이해하고 계속 대응해야 합니다. 속임수는 피할 수 없지만, 그것에 맞서는 능력 역시 우리에게 있습니다."