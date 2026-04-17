[사진] 벌들이 머무는 사과나무 아래에서

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큰사진보기 ▲꽃과 벌 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲벌 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃 3 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃6 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲배꽃 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃 4 ⓒ 진재중 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃5 ⓒ 진재중 관련사진보기

좀처럼 들리지 않던 소리가 들린다. 반가운 소리다. 윙윙윙, 나는 소리에 발걸음을 멈춘다. 벌이다. 이렇게 집단으로 모여 노래하듯 나는 소리를 들어본 게 얼마만인가. 한편으로는 마음이 저릿해진다. 환경오염으로 인해 벌이 점점 사라지고 있다는 이야기를 떠올리기 때문이다. 그래서일까, 이 평범한 소리가 더없이 귀하고 소중하게 느껴진다.이제 막 피기 시작한 사과꽃 향기를 따라 부지런히 달려온 듯하다. 작은 몸으로 꽃과 꽃 사이를 오가며, 보이지 않는 곳에서 계절을 이어가고 있다.그 꽃은 아름답다. 막 봉우리를 맺으며 분홍빛을 띠기 시작한 꽃잎은 하얀색과 어우러져 은은한 색을 만든다. 점심시간에 우연히 마주한 이 풍경은 괜히 더 따뜻하고 즐겁게 느껴진다. 벌들의 날갯짓과 꽃향기가 어우러져, 봄이 눈앞에서 만들어지고 있는 듯하다.하지만 바로 옆 배나무 꽃에는 벌이 보이지 않는다. 아직 향기를 내지 않은 걸까, 아니면 향이 덜한 걸까. 같은 햇살 아래 피어 있으면서도 한쪽은 소리를 부르고, 다른 한쪽은 조용히 머문다.그래서 문득 이런 생각이 든다. 오늘 오후만큼은, 조용한 배꽃보다 벌들을 불러 모으는 사과나무가 되어보고 싶다고.