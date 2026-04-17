레바논-이스라엘 10일간 휴전 발효, 2차 협상에 긍정 요소

큰사진보기 ▲17일 새벽 레바논-이스라엘 휴전 소식에 기뻐하는 레바논 시돈의 시민들. ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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이스라엘과 레바논 간 열흘의 휴전이 발효됐다. 이란은 휴전 범위에 레바논이 포함돼야 한다고 요구해왔는데, 미국과 이란의 2차 종전협상이 진전될 기본 여건은 마련된 셈이다. 미국 대통령은 이란과의 전쟁이 "곧 끝날 것"이라고 말했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 미국 동부시각으로 16일 오전 11시 36분 트루스소셜에 레바논과 이스라엘 간 휴전이 성사됐다고 알렸다. 그는 "방금 전 레바논의 존경받는 조셉 아운 대통령과 이스라엘의 비비 네타냐후 총리와 매우 유익한 대화를 나누었다. 두 정상은 양국 간 평화를 이루기 위해 미국 동부시각 기준 오후 5시부터 10일간의 공식 휴전을 시작하기로 합의했다"고 밝혔다. 이스라엘·레바논 시각으로는 17일 0시부터, 한국 시각으로 17일 오전 6시부터 휴전이 발효됐다.트럼프 대통령은 이어 "이스라엘의 비비 네타냐후 총리와 레바논의 조제프 아운 대통령을 백악관으로 초청하여, 아주 오래전인 1983년 이후 처음으로 이스라엘과 레바논 간의 실질적인 회담을 가질 예정"이라고 밝혔다.이스라엘이 레바논을 공격해온 명분은 '헤즈볼라 소탕'. 이번 휴전 발표에 대해 헤즈볼라는 레바논 남부를 점령하고 있는 이스라엘 군이 철수해야 한다는 입장을 밝혔다. 헤즈볼라는 공식 논평을 통해 "레바논 영토에 이스라엘군이 존재하는 것은 레바논과 그 국민에게 저항할 권리를 부여하는 것"이라며 "어떤 형태의 휴전 합의로도 이스라엘이 레바논 내부에서 행동의 자유를 누리는 것을 허용해서는 안 된다"고 주장했다.하지만 이스라엘은 레바논 점령지에서 철수하지 않겠다는 뜻을 분명히 했다. 네타냐후 이스라엘 총리는 "10일간의 휴전 기간에도 이스라엘군이 전략적 요충지를 계속 점유할 것"이라고 밝혔다.대립점은 여전하지만, 휴전 발효 이후 이스라엘을 향한 헤즈볼라의 공격 소식은 들려오지 않고 있다. 이란의 입장이 반영된 것으로 보이는데, 이란 외무부 대변인은 이날 성명을 통해 "레바논에서의 휴전을 환영한다"고 밝혔다. 동시에 "레바논에서 전쟁 종식은 이란과 미국 사이의 휴전 합의의 일부였다는 점을 상기시킨다"고 지적했다.파키스탄의 중재로 지난 8일 미국과 이란 간의 휴전이 발효되자 이스라엘은 환영하는 성명을 내면서도 "2주간의 휴전 합의에는 레바논이 포함되지 않는다"고 주장했다. 이날 이스라엘은 수도 베이루트를 중심으로 레바논 전역 100여 곳을 폭격하는 대대적인 군사작전을 펼쳤고, 이로 인해 300명 이상이 사망했다.이란은 지난 11~12일 파키스탄에서 미국과 종전협상에 임하면서 레바논에 대한 이스라엘의 공격이 휴전 합의 위반이라는 점을 지적하고 휴전이 레바논 등 지역 내 다른 국가들에도 적용돼야 한다고 강력하게 요구해왔다. 이날 레바논과 이스라엘의 휴전이 발효되면서 이란의 요구조건 하나가 충족된 것이다.이는 이란과 미국의 2차 협상에 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 16일 백악관에서 기자들을 만나 "어떻게 될지 지켜봐야겠지만, 이란과 합의에 도달하는 데 매우 가까워졌다고 생각한다"고 말했다. 또 라스베가스에서 열린 행사에선 이란 전쟁이 "곧 끝날 것"이라고 말하기도 했다.이란 쪽에선 2차 협상 일정을 언급하지 않고 있는 가운데, 분쟁 재발을 방지하는 낮은 수준의 합의부터 명문화한 '임시 합의문'을 도출하는 방안이 논의되고 있다는 보도가 나왔다.<로이터통신>은 복수의 이란 소식통을 인용해 호르무즈 해협 항행 문제와 동결된 이란의 해외 자산 문제 등을 다루는 양해각서가 먼저 체결되고, 우라늄 농축 금지 기간, 농축 우라늄 처리 방안 등 양측의 입장차가 큰 문제는 이어지는 협상에서 다루기로 하면서, 분쟁 재발 방지를 약속하는 방안이 논의되고 있다고 보도했다.