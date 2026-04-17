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정치

26.04.17 11:17최종 업데이트 26.04.17 11:17

다시 20% 아래 국민의힘, 3주 연속 최고치 민주당

[한국갤럽] 민주 48%-국힘 19%-무당층 26%, TK에선 민주 30%-국힘 33%으로 팽팽

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세월호참사 12주기, 묵념하는 송언석 송언석 국민의힘 원내대표가 세월호참사 12주기인 16일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 주재하기 앞서 희생자를 기리는 묵념을 하고 있다.
세월호참사 12주기, 묵념하는 송언석송언석 국민의힘 원내대표가 세월호참사 12주기인 16일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 주재하기 앞서 희생자를 기리는 묵념을 하고 있다. ⓒ 남소연

국민의힘 지지도가 다시 20% 아래로 나타났다. 더불어민주당 지지도는 3주 연속 최고치를 기록했다. 대구/경북에서의 양당 지지도는 오차범위 내 격차로 비등했다.

17일 발표된 한국갤럽 4월 3주차 조사 결과다. 한국갤럽은 지난 14~16일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 7246명, 응답률 13.8%)에게 전화조사원 인터뷰 방식으로 현재 지지하는 정당을 물은 결과다(당명 로테이션, 재질문 1회).

더불어민주당 지지도는 전주 조사 대비 변화 없는 48%로 집계됐다. 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 1%p 하락한 19%로 집계됐다. 민주당은 한국갤럽 조사기준 현 정부 출범 이후 3주 연속 최고치를 유지했고 국민의힘은 전주 조사 당시 회복했던 20%대를 유지하지 못했다.

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그 외에는 조국혁신당, 진보당, 개혁신당 각각 2%의 지지도를 나타냈다. 이외 정당/단체를 꼽은 응답은 1%였다. 지지정당 없는 무당층은 전주 조사 대비 1%p 오른 26%로 집계됐다.

지역별 응답을 보면 민주당은 대구/경북(n=95, ±10%p. 민 30%-국 33%)을 제외한 대다수 지역에서 40%대 이상의 지지도를 기록했다. 반면 국민의힘은 대구/경북과 부산/울산/경남(n=149, ±8%p. 민 42%-국 29%)을 제외한 나머지 지역에서 10%대 지지도를 보였다.

"지방선거 여당 승리해야" 45% - "야당 승리해야" 28%

1호 영입인재 전태진...웃음 터진 민주당 더불어민주당 1호 영입인재 전태진 변호사가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 인재영입식에서 정청래 대표를 비롯한 참석자들과 함께 선전을 다짐하고 있다. 왼쪽부터 김태선 울산시당위원장, 전 변호사, 정 대표, 김상욱 울산광역시장 후보.
1호 영입인재 전태진...웃음 터진 민주당더불어민주당 1호 영입인재 전태진 변호사가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 인재영입식에서 정청래 대표를 비롯한 참석자들과 함께 선전을 다짐하고 있다. 왼쪽부터 김태선 울산시당위원장, 전 변호사, 정 대표, 김상욱 울산광역시장 후보. ⓒ 남소연

한편 한국갤럽은 이번 조사에서 6.3 지방선거에서 "여당 후보가 많이 당선돼야 한다"는 주장과 "야당 후보가 많이 당선돼야 한다"는 주장 중 어느 쪽에 더 공감하는지도 물었다.

그 결과, '여당 후보 다수 당선' 응답은 45%, '야당 후보 다수 당선' 응답은 28%로 나타났다(모름/응답거절 26%).

2주 전 같은 조사(4월 1주차)와 비교할 때 양론 격차는 같았다. 대구/경북에서는 양론 모두 하락하고 의견유보 응답이 늘었다. '여당 후보 다수 당선' 응답은 직전 조사 대비 6%p 내린 25%, '야당 후보 다수 당선' 응답이 직전 조사 대비 3%p 내린 41%로 나타났다. 모름/응답거절 응답은 직전 조사 대비 9%p 오른 34%로 집계됐다.

이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


#한국갤럽#정당지지도#국민의힘#더불어민주당#지방선거

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "청년정책 전담조직 필요하지 않나?"


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