다시 20% 아래 국민의힘, 3주 연속 최고치 민주당

큰사진보기 ▲세월호참사 12주기, 묵념하는 송언석송언석 국민의힘 원내대표가 세월호참사 12주기인 16일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 주재하기 앞서 희생자를 기리는 묵념을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲1호 영입인재 전태진...웃음 터진 민주당더불어민주당 1호 영입인재 전태진 변호사가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 인재영입식에서 정청래 대표를 비롯한 참석자들과 함께 선전을 다짐하고 있다. 왼쪽부터 김태선 울산시당위원장, 전 변호사, 정 대표, 김상욱 울산광역시장 후보. ⓒ 남소연 관련사진보기

국민의힘 지지도가 다시 20% 아래로 나타났다. 더불어민주당 지지도는 3주 연속 최고치를 기록했다. 대구/경북에서의 양당 지지도는 오차범위 내 격차로 비등했다.17일 발표된 한국갤럽 4월 3주차 조사 결과다. 한국갤럽은 지난 14~16일 전국 만 18세 이상 1000명(총통화 7246명, 응답률 13.8%)에게 전화조사원 인터뷰 방식으로 현재 지지하는 정당을 물은 결과다(당명 로테이션, 재질문 1회).더불어민주당 지지도는 전주 조사 대비 변화 없는 48%로 집계됐다. 국민의힘 지지도는 전주 조사 대비 1%p 하락한 19%로 집계됐다. 민주당은 한국갤럽 조사기준 현 정부 출범 이후 3주 연속 최고치를 유지했고 국민의힘은 전주 조사 당시 회복했던 20%대를 유지하지 못했다.그 외에는 조국혁신당, 진보당, 개혁신당 각각 2%의 지지도를 나타냈다. 이외 정당/단체를 꼽은 응답은 1%였다. 지지정당 없는 무당층은 전주 조사 대비 1%p 오른 26%로 집계됐다.지역별 응답을 보면 민주당은 대구/경북(n=95, ±10%p. 민 30%-국 33%)을 제외한 대다수 지역에서 40%대 이상의 지지도를 기록했다. 반면 국민의힘은 대구/경북과 부산/울산/경남(n=149, ±8%p. 민 42%-국 29%)을 제외한 나머지 지역에서 10%대 지지도를 보였다.한편 한국갤럽은 이번 조사에서 6.3 지방선거에서 "여당 후보가 많이 당선돼야 한다"는 주장과 "야당 후보가 많이 당선돼야 한다"는 주장 중 어느 쪽에 더 공감하는지도 물었다.그 결과, '여당 후보 다수 당선' 응답은 45%, '야당 후보 다수 당선' 응답은 28%로 나타났다(모름/응답거절 26%).2주 전 같은 조사(4월 1주차)와 비교할 때 양론 격차는 같았다. 대구/경북에서는 양론 모두 하락하고 의견유보 응답이 늘었다. '여당 후보 다수 당선' 응답은 직전 조사 대비 6%p 내린 25%, '야당 후보 다수 당선' 응답이 직전 조사 대비 3%p 내린 41%로 나타났다. 모름/응답거절 응답은 직전 조사 대비 9%p 오른 34%로 집계됐다.이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 한국갤럽 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.