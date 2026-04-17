통일부 "정동영 '구성 핵시설' 발언 배경, 미국 측에 충분히 설명"

큰사진보기 ▲장윤정 통일부 부대변인(자료사진) ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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통일부는 17일, 미국이 정동영 통일부 장관이 북한의 제3 핵시설로 평안북도 구성을 언급한 것을 두고 대북 정보 공유를 일부 제한하겠다는 방침을 전했다는 언론 보도에 대해 "장관의 발언 배경에 대해서는 미국 측에 충분히 설명했으며, 미국 측도 이해한 것으로 알고 있다"고 밝혔다.장윤정 통일부 부대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 관련 질문을 받고 "구성 관련 어떠한 정보도 타 기관으로부터 제공받은 바는 없는 것으로 알고 있다"면서 이같이 말했다.장 부대변인은 "통일부 장관은 국제연구기관 보고서 등 공개정보에 기초하여 구성을 언급한 바 있다. 이미 작년 7월 인사청문회에서도 구성을 언급한 적이 있다"고 덧붙였다.또 그는 미국 측의 항의가 있었는지 여부에 대해선 "주한미국대사관과 여러 계기에 주기적으로 소통을 하고 있다"면서 "그 과정에서 미 대사관 측의 문의가 있었던바, 장관의 발언 배경에 대해서 설명을 한 적이 있지만, 미 측 항의에 대해서는 알고 있는 바가 없다"고 밝혔다.앞서 정 장관은 지난 3월 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 북한의 우라늄 농축시설이 가동되는 지역으로 영변, 구성, 강선 3곳을 지목한 바 있다.북한은 2024년 9월 강선, 2025년 1월 영변의 핵시설을 외부에 각각 공개했지만 구성은 그동안 한미 정보당국이 공식적으로 확인한 적이 없는 지역이다.<동아일보>는 이날 정 장관의 구성 핵시설 발언 이후 미국이 여러 채널을 통해 민감 정보가 외부에 공유된 데 대해 강하게 항의했다며 익명의 미국 소식통을 인용해 "정보 공유를 축소하겠다는 의도(intent)가 한국 정부에 전달됐다"고 보도했다.