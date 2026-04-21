돌리기만 해도 공덕 쌓인다는 책장, 이곳에 있습니다

큰사진보기 ▲경북 예천 용문사의 핵심. 국보 윤장대를 재현한 복제품. 성보박물관에 전시 중. ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲회전문에서 바라본 해운루. 입구 편액엔 소백산 용문사라 적고 안에는 해운루라 적힘 ⓒ 오순미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲중심 전각 보광명전과 석탑. 해운루에서 바라본 모습 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲국보로 지정된 대장전. 소박한 외형에 2기의 윤장대를 보관 중이라 내부가 비좁은 느낌이다 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲국보로 지정된 예천 용문사 윤장대. 사진은 성보박물관 소장 재현품 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲조선왕실문화의 일면을 이해하는데 중요한 자료. 문효세자 태실(석실)과 태실비, 태실봉분 ⓒ 오순미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 브런치에도 실립니다

예천에서 근무 중인 남편은 벚꽃이 아우성 치는 문경 숙소에서 첫 봄을 맞는 중이다. 남편이 머무는 숙소에 들를 때마다 가까운 공원이나 고택, 관광지를 둘러본다. 지난 11일엔 보물급 건축물과 문화재가 많다는 이야기에, 문경과 지척인 예천 '용문사'로 봄바람을 따라 나섰다. 은행나무로 유명한 양평 용문사 외에도 전국에 용문사란 사찰이 여럿이라는 것을 이번에 알게 됐다.주말이라 늑장을 부리고 싶어도 세월이 누적된 몸은 자동 알람 노릇을 하며 이른 시간에 잠을 깨운다. 숙소에서 뭉그적대다 천천히 나와 용문사에 도착하니 아홉 시가 좀 넘었다. 방문 차량이 예상보다 많았던 용문사 주차장은 사찰 바로 앞에 있었다. 일주문 전에도 주차장이 있었으나 편리하게 사찰 가까운 곳에 주차했다. 예천군 용문면 내지리에 자리한 용문사는 통일신라 시대 경문왕 10년(870년)에 '두운선사'가 창건한 사찰로 소백산 품에 안겨 있다. 산중이지만 가는 길이 평평한 게 상냥한 이웃 같다.주차장에선 성보박물관으로 가는 게 자연스럽지만 순서대로 보기 위해 사천왕문을 대신하는 '회전문'으로 먼저 갔다. 지난해 여름 춘천 건봉령 승호대로 별 보러 갔을 때 들렀던 '청평사'에도 회전문이 있었다. 회전문(廻轉門)은 중생이 윤회전생(輪廻轉生)을 깨우치기 바라는 마음의 문이다. 목조상이 일반적이나 용문사 회전문에는 흙으로 빚은 사천왕상이 지키고 있었다. 짙은 눈썹과 수염 때문에 험상 궂어 보이는 표정 사이로 눈매와 입매의 익살스러움은 친근하게 다가왔다.회전문을 지나면 '해운루'가 버티고 섰다. 정면 5칸의 널찍한 규모로 사찰의 강당에 해당한다. 해운루에 올라 창가 벤치에 앉으면 연둣빛 산세가 침침한 눈을 어루만지고 살랑 대는 바람엔 머리칼이 나부낀다. 여름에도 더위 쯤은 게 눈 감추듯 해치울 법하다. 폐부까지 말갛게 씻어낼 것처럼 때 묻지 않은 공기가 사방에 가득하다. 누각은 회전문을 부감할 수 있는 위치여서 건축과 자연의 조화에 반하는 공간이기도 하다.시선이 경내로 향하면 회전문·해운루와 일직선상에 놓인 중심 전각 '보광명전'에 닿는다. 두 석탑 사이에 탄탄한 자태로 서 있다. 그날은 보광명전에서 예불을 드리는 날이었는지 용문사를 나올 때까지 스님의 설법이 끊이지 않았다. 오랜 시간이었음에도 흐트러짐 하나 없는 설법 소리가 보광명전의 위엄과 닮은 듯했다.용문사에 온 가장 큰 이유는 보광명전 우측의 '대장전' 안에 있다. 국내에 현존하는 유일한 '윤장대'가 그 주인공이다. 윤장대 2기를 간직한 '대장전'은 용문사에서 가장 오래된 전각이다. 규모는 작아도 좌우 기둥 위 용머리나 도깨비상, 지붕 공포가 세밀하게 조각된 걸 볼 수 있다.대장전은 보통 경전을 보관하는 전각이지만 용문사의 경우 팔만대장경 일부를 담은 윤장대를 보호하기 위해 건립된 특수 건축물이다. 윤장대와 대장전의 조합은 구조나 기능 면에서 역사적 가치가 크다고 인정받아 '예천 용문사 대장전과 윤장대'란 명칭으로 국보 제328호(2019년 12월)에 지정됐다.윤장대는 경전을 보관하는 회전식 책장이며 극락정토를 기원하는 데 사용되던 도구다. 글을 모르는 중생이 윤장대를 돌리면 불경을 읽는 것과 같은 공덕을 쌓아 번뇌를 없애고 소원을 이룬다고 믿는 티베트의 '마니차'와 유사한 용도다.대장전 내부 중앙 불단을 기준으로 좌측의 윤장대는 8면이 각기 다른 꽃살창, 우측은 전통적인 교살창으로 화려함과 간결함을 동시에 표현한 공예품이다. 중심축과 회전 구조가 과학적이어서 희귀한 예술품으로 평가 받고 있다. 그럼에도 오랜 세월 순탄치 않았을 흔적이 곳곳에 배어있었다. 그 모습이 오히려 윤장대의 품위와 호국신앙을 돋보이게 했다. 윤장대는 훼손에 대비해 유리 보호막을 설치해 현재는 사용이 불가능하며 촬영도 금지된 상태다. 대신 성보박물관에 재현된 복제품으로 체험이 가능하다.'성보박물관'은 천 원을 지불해야 입장할 수 있다. 미처 현금을 준비 못해 윤장대 체험이 불발인 줄 알았으나 차로 돌아와 모아둔 동전을 탈탈 털어 간신히 입장할 수 있었다. 카드 지불도 가능했으면 좋겠단 생각으로 윤장대를 둘러봤다. 윤장대는 중간 부분 난간 위에 팔각정자를 세워 그 안에 경전을 보관하도록 구성했다.책꽂이처럼 단을 나누고 여닫이창으로 경전을 꺼낼 수 있게 만든 팔각정자는 이해를 돕기 위해 별도의 단면 모형이 전시돼 있다. 대성당의 웅장함에 두 손이 모아지듯 재현된 윤장대는 화려하면서도 정교하고 단아해서 바라보기만 해도 신앙심이 깊어질 것 같았다. 무엇보다 꽃살창의 아름다움은 불교 문화의 정수인 듯 보고 또 봐도 탁월했다. 윤장대를 돌리자 무게감이 상당했고, 경전을 지키려는 의지가 그 묵직한 움직임에서 분명하게 느껴졌다.용문사에선 대장전과 윤장대 외 보물로 지정(영산회괘불탱, 목조아미타여래좌상, 천불도, 자운루 등)된 문화재와 기념물인 태실(왕실 출산 시 태반과 탯줄을 묻은 석실)까지 만날 수 있다. 번영과 무병장수를 기원하는 '장태문화'는 세계에서 유일한 조선 왕실의 의례다. 용문사에는 사약을 받은 연산군 어머니 '제헌왕후(폐비 윤씨)'와 세자 책봉만 받고 홍역으로 생을 마감한 '문효세자(정조의 서자이자 장자)'의 태실이 있다. 폐비 윤씨 태실은 왕비 태실로는 첫 발굴이어서 의미가 컸다고 한다.용문사는 사부작사부작 거닐다 보면 분주한 몸과 마음이 느슨해지고, 묵은 긴장이 스르르 풀려 비질해 놓은 마당에 들어선 듯 안도감이 스며드는 곳이다. 문화재와 건축, 예술과 체험, 역사와 성보가 집약된 사찰이라 알아가는 묘미도 쏠쏠 하다.가볍게 훑기보다 느긋하게 둘러봐야 사찰의 고고한 기품과 건축의 가치를 온전히 누릴 수 있는 산사다. 알려진 정도와 달리 볼 것이 다양하므로 시간을 갖고 살펴보길 권한다. 특히 윤장대는 완전한 형태로 보존된 유일한 경장 문화이니 풍기는 미감에 격렬하게 빠져보는 것도 좋을 듯하다.