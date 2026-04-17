서은경, 교량 안전관리 질타... "황새울보도교 사태 부실 행정 결과"

큰사진보기 ▲서은경 성남시의회 의원(더불어민주당·수내1·2동, 정자1동)은 16일 열린 성남시의회 제310회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 성남시 교량 안전관리 실태를 강하게 비판하며 신상진 시장의 책임 있는 대응을 촉구했다. ⓒ 성남시의회 관련사진보기

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서은경 성남시의회 의원(더불어민주당·수내1·2동, 정자1동)은 16일 열린 성남시의회 제310회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 성남시 교량 안전관리 실태를 강하게 비판하며 신상진 시장의 책임 있는 대응을 촉구했다.서 의원은 이날 "안전등급 C(보통)라던 다리가 1년 만에 붕괴 위기를 맞았다"며 "성남시 부실 안전행정의 민낯이 드러났다"고 지적했다.서 의원은 최근 붕괴 조짐이 포착돼 통행이 제한된 황새울보도교 사태를 언급하며 성남시 대응을 문제 삼았다.그는 "시는 선제적 조치로 통행을 제한했다고 발표했지만, 실제로는 4월 7일과 8일 언론 취재와 보도가 이어진 뒤 4월 9일에야 통행을 금지했다"고 주장했다.이어 "4월 7일부터 통행을 제한한 것처럼 현수막 날짜를 표기했다가 뒤늦게 정정해 교체한 정황도 있었다"며 "시민의 생명을 담보로 한 기만 행정의 실체"라고 비판했다.서 의원은 이번 사태의 근본 원인으로 2023년 5월 정자교 붕괴 사고 이후 실시된 정밀안전진단을 지목했다. 당시 성남시는 황새울보도교 등 14개 교량에 대한 진단을 약 열흘 만에 완료했고, 황새울보도교와 양현교는 'C등급(보통)' 판정을 받았다.서 의원은 "서류상 착공일보다 사흘 앞서 결과가 발표되는 등 상식 밖의 용역이 진행됐다"며 "발주 부실, 진단 부실, 시공 부실에 이어 강재 보도교에 염화칼슘을 살포하는 유지관리 부실까지 더해진 예고된 결과"라고 질타했다. 또 해당 용역이 2024년 경기도 감사위원회로부터 '주의 처분'을 받은 사실도 함께 언급했다.수내교 개통 지연 문제도 도마 위에 올랐다. 서 의원은 "작년 말 개통하겠다던 약속이 올해 3월로, 다시 7월로 미뤄지며 현수막만 바꿔 달고 있다"며 공기 지연과 설계 변경에 따른 예산 낭비 가능성을 지적했다.서 의원은 이번 사안 전반에 대한 철저한 감사와 책임 규명을 요구했다. 그는 "부정이 확인될 경우 즉각 고발 조치해야 한다"며 "단 한 번의 부실·부정으로도 성남시 발주에서 영구 퇴출하는 무관용 원칙을 제도화하라"고 촉구했다.