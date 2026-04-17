"골목상권 숨통이 트여야 완도 경제 허파 건강해져"

지방자치시대, 의회의 제안은 군민의 실질적인 목소리라고 본다면, 의회의 제안에 대해 행정이 경청하고 성실히 대응하는 것은 결국 군민의 목소리에 응답하는 것과 같다. 때로는 예산이나 규제의 벽에 부딪힐 수 있지만, 그 과정에서 대안을 함께 찾아가는 것이 지방자치의 본질이다. 본보 이슈파이팅에서는 완도군의회에서 제안했던 군정 정책에 대해 발의자의 의도와 방향 등을 소개하면서 행정이 이를 어느 정도 받아들이고 접근을 하고 있는지를 살펴 본다.

큰사진보기 ▲우홍래 경제교통과장이 직원들과 함께 소상공인 음식점 방문해 직접 음식을 주문하고 있다. ⓒ 완도신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

완도군은 최근 완도읍을 비롯한 지역 상권에서 매출 감소와 고정비 부담이 심화되며 소상공인의 체감경기가 크게 악화되고 있다.완도군은 이러한 점을 엄중하게 인식하고 있다며, 경영 부담 완화와 매출 증대를 위한 맞춤형 지원정책을 꾸준히 추진하고 있다고 설명했다.우홍래 경제교통과장은 "소비자의 카드 사용 증가로 부담이 커진 영세 소상공인을 위해 카드수수료 지원사업을 추진 중이다. 완도사랑상품권 가맹점이면서 연 매출 5억 원 이하 소상공인을 대상으로 카드매출액에 따른 수수료를 최대 40만 원까지 지원하고 있으며, 지난해에는 517개소에 약 1억 1,200만 원을 지원했다"고 전했다.그러며 "고금리 상황 속 유동성 위기를 겪는 소상공인을 위한 금융비용 지원사업도 병행하고 있다. 전남신용보증재단과 협력해 특례보증 대출을 지원하고, 융자금에 대해 2년간 연 3% 이자를 지원하는 한편 보증수수료도 전액 지원하고 있다.특히 2025년에는 전남도 군 단위 최고 수준의 저금리 신용대출을 시행해 4억 원 규모의 이차보전, 20억 원 특례보증, 40억 원 일반보증을 지원했으며, 158개 업소가 혜택을 받았다"이와 함께 완도군은 공공배달앱 '먹깨비' 활성화 사업, 소상공인 홍보비 지원, 디지털기기 설치 지원, 노란우산 가입장려금, 경영패키지 지원 등 온·오프라인 판로 확대와 경영 기반 강화를 위한 정책도 함께 추진하고 있다. 최근에는 소상공인의 실질적인 판로 확대와 매출 증대를 위한 소담스퀘어 공모사업에 완도군을 포함한 11개 지자체가 선정돼 지역경제 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.완도군은 직접적인 경영지원과 함께 관광객 유치를 통한 소비 확대 정책도 병행하고 있다고 밝혔다. 완도 반값여행과 치유페이 운영을 통해 외부 방문객의 지역 내 소비를 유도하고 있으며, 지방소멸대응기금 사업으로 추진 중인 '주민·관광객 함께하는 야외 버스킹'을 통해 야간 시간대 문화예술 향유 기회를 넓히고 읍권 상권에 체류 인구를 유입하는 데 힘쓰고 있다고 설명했다.또한 완도전통시장에서는 '달빛 따라 야시장으로'를 슬로건으로 2026년 4월 4일부터 5월까지 격주 토요일마다 야시장을 운영하고 있다.첫 개장일인 4월 4일에는 '전복데이'를 마련해 다양한 전복 요리를 1만 원에 선보였고, 푸드존·공연·체험 프로그램을 함께 운영해 주민과 관광객의 발길을 끌었다. 군은 이러한 야간형 소비 콘텐츠가 전통시장과 읍권 상권에 새로운 활력을 불어넣는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.우 과장은 "2026 Pre완도국제해조류박람회를 계기로 2028 완도국제해조류산업박람회와 연계한 장기적 지역경제 활성화 기반 마련에도 힘쓰고 있다"고 밝혔다. "최근 지역 소상공인이 소비 위축과 원재료비 상승, 금융비용 부담 등 복합적인 어려움을 겪고 있다는 점을 무겁게 받아들이고 있다"며 "자영업자와 소상공인이 살아야 지역경제도 살아난다는 인식 아래 실질적인 도움이 되는 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.박성규 의원이 제안한 '완도군·완도군의회·소상공인 단체 대표가 참여하는 3자 협의체 정례화'에 대해서는 우홍래 과장은 "소상공인 지원정책의 실효성을 높이기 위해서는 행정과 의회, 현장 주체 간 긴밀한 소통이 중요하다"며 "정례적인 의견 수렴과 현장 중심의 소통체계 보강 필요성에 대해서도 공감하고 있다"고 밝혔다.또 '공무원 1인 1업소 담당제' 제안과 관련해서는 "소외된 골목상권까지 보다 세심하게 살피자는 취지에는 충분히 공감한다"면서도 "실제 도입 여부는 행정 운영의 실효성, 지속 가능성, 기존 현장 모니터링 체계와의 연계 가능성 등을 종합적으로 검토할 필요가 있다"고 설명했다. 이어 "형식적인 지정에 그치지 않고 업소별 애로사항 파악과 지원 연계가 실제로 이뤄질 수 있는 현실적인 방안을 살펴보겠다"고 덧붙였다.공공요금 지원 확대 요구에 대해서는 우 과장은 "소상공인들이 매출 감소 속에서도 카드수수료와 금융비용 등 각종 고정비 부담을 크게 느끼고 있는 만큼 경영부담 완화 차원의 지원책은 계속 보강해 나갈 필요가 있다"며 "다만 공공요금 직접 지원은 재정 여건과 형평성, 기존 제도와의 관계 등을 함께 살펴야 하는 사안"이라고 밝혔다.박 의원이 제안한 '무이자 운영비 카드' 도입에 대해서는 "현재 완도군은 특례보증, 이차보전, 보증수수료 지원 등 금융비용 완화 정책을 추진하고 있다"며 "타 지자체 사례도 참고해 완도군 실정에 맞는 금융지원 방식이 무엇인지 검토해 나가겠다"고 말했다.또 "앞으로도 다양한 지원시책을 내실 있게 운영해 소상공인의 경영안정과 경쟁력 강화를 적극 뒷받침하겠다"고 밝혔다.