주고 받기는 그만, 추모 중심의 장례 문화가 필요하다

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큰사진보기 ▲주고 받은 이력이 있기 때문에 끊지 못하는 고리를 끊는 결단이 필요하다. ⓒ gidlark on Unsplash 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 https://blog.naver.com/nyhyunam에도 실립니다.

16일, 지인 부친의 빈소를 다녀왔다. 입구에서부터 기가 질릴 정도로 조화가 빽빽했다. 놓을 곳이 없어 보낸 사람 이름이 적힌 리본만 걸어 놓기도 했다. 리본만 해도 얼추 100여 개는 넘는 것 같았다. 상주의 사회적 지위나, 대인 관계가 적나라하게 드러났다.방명록에 이름을 적고 부의금을 넣고 빈소로 들어갔다. 영정에 예를 표하고 상주와 인사를 나눴다. 1분도 안 걸렸다. 바로 빈소 옆 접객실로 이동, 함께 간 친구와 삼삼오오 앉아 식사를 했다. 술도 한잔 곁들이며 왁자지껄 이야기를 나눴다.상주도 조문객을 맞는 틈틈이 오가며 대화에 참여했다. 그런데 조문을 하러 갔으면서도 정작 고인에 대한 추모의 말은 거의 나누지 않는다. 그저 문상 간 친구 또는 지인과 세상 얘기 나누기 바쁘다. 상주와도 마찬가지다. 우리나라의 일반적인 분향소 풍경이다.조문이 추모라기 보다 상부상조와 관계망의 확인일 뿐이다. 요즘 대세로 굳어진 모바일 부고장에는 대부분 계좌번호까지 찍혀 있다. 그동안 낸 것이 있으니 내라는 의미다. 품앗이 관습이다. 요즘은 상당수가 정장도 아닌, 평상복 차림으로 문상을 가기 일쑤다.서양은 조문 문화가 우리와 사뭇 다르다. 미국은 죽음을 슬퍼하기보다 고인의 삶을 기리는데 중점을 둔다. 뷰잉(Viewing)이나 방문(Visitation) 시간에 고인의 시신이 안치된 관 앞에서 마지막 인사를 나눈다. 짧은 묵념 후 유가족과의 가벼운 포옹, 위로의 말을 건네는 것으로 조문이 끝난다. 현금으로 내는 부의금 문화는 거의 없다.유럽 국가들(독일, 프랑스, 영국 등)은 장례를 매우 개인적이고 가족적인 사건으로 여긴다. 장례식은 성당이나 교회, 또는 묘지 내 예배당에서 조용하게 치러진다. 한국처럼 수백 명의 조문객이 몰려와 식사하며 떠드는 풍경은 찾아보기 어렵다.일본은 불교식 장례가 일반적이며, 절차가 매우 복잡하고 엄격하다. 분위기는 적막함이 흐를 정도로 조용하다. 조문객은 고인에게 마지막 인사를 전하는 '고별식'에 참여한다. '고덴(香典)'이라 불리는 부의금을 내지만, 금액에 따라 답례품을 철저히 준비하는 등 주고 받는 예절이 매우 엄격하다. 외견상 한국의 부의금과 유사해 보이나 품앗이식 상호 계산보다는 유족에 대한 격식 있는 위로의 성격이 강하다.부의금과 노동, 즉 상부상조로 대변되는 품앗이는 과거 어려운 시절, 서민들이 장례를 서로 돕기 위해 시작됐다. 이제는 경제적 상호부조보다 고인에 대한 진정한 추모가 중심이 되어야 할 때가 됐다. 고인을 추모하기보다, 품앗이와 상주 또는 고인과의 관계망만 보이기 때문이다.일부에서 조화와 부의금을 사절하고, 빈소 없는 장례식을 치르기도 하지만 사회 지도층 인사들이 솔선 수범하는 결단을 내려야 한다. 품앗이 장부, 즉 주고 받은 이력이 있기 때문에 끊지 못하는 고리를 끊는 결단이 필요하다.