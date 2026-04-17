"세상에서 가장 아름다운 춤은?" 이런 농담이 통하는 곳

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큰사진보기 ▲몸 풀기 체조어깨가 뻐근했던 몸 풀기 체조 ⓒ 최승우 관련사진보기

큰사진보기 ▲명상 안내와 표찰명상 안내와 애칭을 적은 표찰 ⓒ 최승우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲온마음 걷기명상명상의 길을 느리게 걷기 그리고 멈춤 ⓒ 최승우 관련사진보기

큰사진보기 ▲명상대나무 숲에서 명상 ⓒ 최승우 관련사진보기

"천천히 걷는 것이 답답함이 아니고 편안함을 느낀 시간이었습니다."

"자신에 대해 감사함을 느끼는 시간이었습니다."

"내 몸을 바쁘게 쓰지만 말고 잠시 내려놓기도 해야 할 것 같습니다."

따뜻한 햇살이 주는 온화함과 편안함이 마냥 좋은 봄날이다. '평화명상숲' 맥문동은 겨우내 움츠렸던 고개를 지상으로 내밀었고 낙엽으로 앙상했던 나뭇가지에는 푸른 잎이 돋아났다.지난 15일 오전 '평화명상숲'에서 운영하는 '온마음 걷기명상'에 참여했다. 나를 포함해 나이 지긋한 어르신 6명이 명상 프로그램에 동참했다. '온마음 걷기명상'을 이끌 마음공부 교육 전문가는 서리 맞은 머리카락과 생활한복을 입은 채 환한 미소로 우리를 맞이했다.애칭을 '온나'로 소개한 명상 선생님은 '온나'의 뜻은 '온전한 나, 깨어있는 나'를 뜻한다며 참여자에게 각자의 애칭을 지어보라고 한다. '희망이', '하늘마음', '둥근 마음' 등 여러 애칭이 등장한다. 나의 애칭은 '도치', 현직에 있을 당시 풍성한 머리숱과 하늘로 뻗친 머릿결로 아이들이 고슴도치 혹은 도치라고 불렀다. 그때 풍성한 머리숱과 직모는 지상으로 낙하해 지금은 머리숱이 적어지고 뻗쳤던 머리카락은 숨이 죽었지만, 과거를 소환하여 '도치'로 정했다.'평화명상숲' 입구, '말이나 행동에 아무런 꾸밈없이 그대로 나타날 만큼 순진함'을 뜻하는 '천진문'을 지나며 명상 선생님은 세 살 먹은 어린아이의 마음로 프로그램에 참여하기를 당부한다. 작은 공터에 이르러 일행은 깊은 호흡과 손을 모아 아래위로 몸 풀기 체조를 한다.온전한 나를 만나는 시간! 가동 범위가 제한된 뻣뻣해진 어깨가 현타로 다가온다. 잠시 후 명상 선생님의 걷기에 대한 말씀이 뒤따른다. "걷는다는 것은 살아있다는 것의 증거입니다. 한편으로 멈춰야 걸을 수 있습니다"라며 천천히 걷기와 멈춤에 관한 생각을 전하며, "세상에서 가장 아름다운 춤은 멈춤"이라는 농담도 함께 한다.'온마음 걷기명상'은 "지금 여기의 모든 것을 있는 그대로 보고 느껴 자신의 몸과 마음의 주인이 되는 '알아차림'의 시간입니다"라는 명상 선생님의 이끎에 따라 호흡에 집중하고 천천히 느리게 걷기를 시작했다.발 듦과 내림과 머물기의 사이클 속에 한쪽 발을 천천히 들어 올리고 앞으로 나아가며 발뒤꿈치부터 서서히 땅에 내딛는 걸음은 평소 빠른 걸음으로 하루 칠천 보 걷기에 익숙한 나에게 쉽지 않은 일이었다.얼마 지나지 않아 이마와 속옷에 땀이 맺힌다. 빠름에 익숙해진 몸이 느림에 적응하느라 힘이 들고, 다른 참여자의 걸음도 왠지 어색하다. 느린 걸음 속에 그동안 정신없이 바쁜 척했던 나의 모습이 겹쳐 감회가 새롭다.가까이 바쁜 걸음으로 등산로를 오르내리는 사람들이 분주하다. 인공지능 시대! 바쁨은 우리의 일상이 된 지 오래다. 빠르고 또 빠르게 쉼 없이 정상을 향해 부지런히 걸어간다. 그게 오늘날의 미덕이다. 잠깐의 느림과 멈춤은 커다란 죄인 양. 나 또한 예외 없이.걷기를 잠시 멈추고 주변의 나무와 풀, 소리에 집중해 보라는 명상 선생님의 안내로 사물과 소리에 집중한다. 바쁘게 스치듯 지나갔던 풍경들, 예컨대 연약하고 푸른 나뭇잎 사이로 비치는 햇살이 다정히 다가오고, 새소리가 정겹게 들려온다.감각을 깨우고 정신을 집중하니 매일 무심하게 지나치던 풍경이 새로운 경험으로 다가온다. 걷는 중에 떠오른 생각은 그냥 흘려보내라는데 나는 떠오르는 생각을 놓지 않으려고 한다. 간간이 들려오는 싱잉볼의 긴 여음에 걷는 내내 느림의 가치와 일상에서 적용에 대해 생각을 붙잡으며 걷는다. 명상 선생님의 안내를 애써 무시하는 나는 말 안 듣는 학생이다.대나무 숲 의자에 앉는다. 명상 선생님의 안내에 따라 여러 번의 긴 호흡과 함께 눈을 감은 채 가슴에 손을 얹고 나에게 친절하기를 마음속으로 속삭인다. 나를 포근히 감싸며 "수고했어, 감사했어"를 되뇌는데 눈물이 살짝 고인다. 에겐남도 아닌데 왜 그러지? 돌아보면 나 자신에게 크게 불친절하지 않았지만, 친절하지도 않은 것 같아서 눈물이 고이는지는 알 수 없으나 마냥 부정적인 감정은 아니었다.다시 출발점으로 돌아오는 느린 걸음이 처음 걸었을 때보다 한결 편해졌다. 내 휴대전화 초기 화면에는 '마음이 여유 있으면 모든 일이 쉬워진다'라는 말이 뜬다. 여유로움을 갖는 것이 일상생활에서 가능하도록 서두르지 않기를 다짐해 본다.약 한 시간의 '온마음 걷기명상' 후에 각자의 소감을 나누었다.표현만 다를 뿐 참여자 대부분은 편안함, 감사함을 느끼는 시간이었다. 늘 깨어있는 상태를 바란다는 명상 선생님은 "명상을 통해서 많은 사람이 행복했으면 좋겠어요. 명상의 '알아차림'을 통해 나와 타인에게 친절한 사람이 되는 기회를 가졌으면 합니다. 저도 명상을 통해 치유됐어요"라며 많은 사람이 명상과 가까이했으면 좋겠다는 바람을 전했다.은퇴자에게 한가하고 일상적인 봄날의 오전! '평화명상숲'의 '온마음 걷기명상'을 통해 특별하고 의미 있는 경험을 했다. 느린 걷기와 호흡에 집중하며 몸과 마음이 조금은 정화되는 시간을 가졌다. 관성적으로 살아가는 일상에서 벗어나 '알아차림'과 '깨어있음'의 시간으로 살아가면 좋겠다. 조금은 천천히 일상을 여유롭게.