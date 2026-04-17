달걀의 대칭을 맞춰야만 하는 나... 이건 이유가 있습니다

AD

큰사진보기 ▲18구 달걀 팩1개 사용 후에 무너진 짝수와 대칭 ⓒ vioice4forest 관련사진보기

큰사진보기 ▲18구 달걀 팩짝수와 대칭을 이룬 달걀 팩 ⓒ voice4forest 관련사진보기

덧붙이는 글 | 나로부터, 일상으로부터 시작된 이해와 포용.

누구에게나 조금씩 존재하는 강박이 있다. 나의 경우는 짝수와 대칭에 대한 집착이다. 평소에는 무던하다가도 달걀을 사용한 뒤 빈 곳이 생긴 달걀 팩을 바라볼 때면 그 묘한 성향이 어김없이 고개를 내민다. 팩 안의 배열이 심하게 어긋나 있으면 냉장고에 집어넣기 전에 문 앞에서 몇 초간 망설이게 된다. '이대로 넣을 것인가, 아니면 몇 개를 더 사용할 것인가.' 그렇게 해서라도 짝수와 대칭을 맞추고 싶은 갈등은 여전히 계속되고 있다.미국 마트에서 마주하는 다양한 규격의 달걀 팩은 나의 기하학적 결벽을 시험대에 올리곤 한다. 보통 2행 6열로 이루어진 12구(1 Dozen) 팩은 가장 명료하다. 두 알을 꺼내면 2행 5열이 되는데, 이때 대칭을 위해 두 알을 더 쓰면 양쪽이 공평하게 비어 있는 2행 4열이 된다. 짝수 단위로 줄어드니 시각적 균형을 유지하기가 쉽다. 배열이 조금 어긋나더라도 최소한의 달걀을 더 사용함으로써 평온한 상태로 되돌릴 수 있다는 안도감이 있다.문제는 3행 6열, 즉 18구 팩이다. 우리 집은 주로 코스트코(Costco)에서 판매하는 18구 에어룸 프레시(Heirloom Fresh) 달걀을 구입한다. 겉은 연푸른색이고 노른자는 주홍색으로 탱글 탱글한 기특한 녀석들이다. 이 제품은 '3'이라는 홀수 행에 담겼으니 늘 대칭의 난제에 빠질 수밖에 없다. 한 알을 톡 깨트리는 순간 견고하던 균형은 처참하게 무너진다. 비어버린 자리를 메우려 다른 행의 달걀을 옮겨보아도, 손을 댈수록 대칭은 점점 더 멀어진다.결국 좌우 균형을 맞추기 위해서는 최소 세 개를 더 꺼내야만 한다. 달걀 프라이 하나로 가볍게 먹으려고 하던 아침 식사가 본의 아니게 좀 더 무거운 오믈렛으로 둔갑하는 지점이다. 나의 대칭 집착을 닮은 막내도 팩 안의 균형을 확인한 후에야 만족하며 냉장고 문을 닫곤 한다.18구 팩이 난제라면, 6행 6열 배열의 36구 판은 그야말로 거대한 혼돈이다. 직접 구매해 본 적은 없지만, 창고형 마트 쌓여 있는 그 풍요로운 짝수의 판들을 보며 상상해 보면 이렇다. 이 거대한 판에서 딱 한 알을 집어 드는 순간, 완벽했던 36의 균형은 35라는 거대 홀수로 뒤바뀐다. 가로와 세로의 균형이 더할 나위 없이 아름다웠던 세계에서 한 알의 빈자리는 극적으로 선명해진다.빈칸을 정 중앙으로 옮기려는 시도는 어리석은 일이다. 그곳엔 애당초 정 중앙이라는 칸이 존재하지 않기 때문이다. 결국 대칭을 위해 가장 먼 반대편의 달걀을 하나 더 꺼내 34알을 만들 수는 있다. 여전히 판 전체의 중심은 어긋나 있지만 최소한 짝수는 맞춘 셈이다. 여기서 상하좌우까지 맞추려면 결국 네 귀퉁이를 비우거나, 중앙의 네 알을 동시에 들어내야만 한다.대다수의 사람에게 이런 습관이나 집착은 이해하기 힘들고 피곤하게 느껴질 것이다. "그냥 아무 데서나 꺼내 먹으면 되지"라고 쉽게 말할 수도 있다. 하지만 어떤 이들에게 무너진 배열은 단순히 불편한 상태를 넘어 일상의 리듬이 흔들리는 요인이 된다는 사실을 우리는 마음 열고 이해할 필요가 있다. 어긋난 배열을 바로잡으려 머리를 굴리며 손을 움직이는 행위는, 삶에 찾아온 예기치 못한 불균형을 복구해 보려는 필사적인 노력이기 때문이다.이러한 일상의 소동 속에서 중요한 본질을 깨닫는다. 습관이란 단순한 취향이나 고집이 아니라, 개별 주체가 지닌 신경 다양성(Neurodiversity)과 감각 처리 특성이 상호 작용한 결과물일 수 있다는 점이다. 외부 자극을 수용하고 해석하는 신경계가 과민하게 반응하는 이들에게 특정 질감이나 향에 대한 거부감은 단순한 편식이 아니라, 생리적 고통으로부터 자신을 보호하려는 생존적 방어 기제에 가깝다. 보편적 범주 안에서 평범한 자극이 누군가에게는 신경계를 타격하는 예리한 통증으로 작용하기 때문이다. 따라서 이를 교정해야 할 나쁜 습관으로 규정하는 것은 개인에 대한 폭력이 될 수 있다.물질적 환경의 배치나 특정한 자극에 집착하는 행위 또한 동일한 메커니즘으로 이해해야 한다. 필기구의 각도를 정렬하거나 책장의 배열 변화에 불안을 느끼는 행동은 표면적으로는 강박으로 보일지 모르나, 본질은 통제 불가능한 외부의 불확실성으로부터 자신을 지키기 위해 구축한 최소한의 질서 추구이다. 특정 브랜드의 신발만 고집하거나 낯선 식당을 거부하는 아이의 유별남 역시 미지의 위협으로부터 자신을 보호하려는 방어 기제이며, 청각적 회피나 특정 질감의 옷만 찾는 선택 역시 거대한 자극의 파도 속에서 신경계의 항상성을 유지하려는 자기 보호인 셈이다.4월 20일은 '장애인의 날'이다. 장애인의 날을 맞이하여 장애인 당사자를 이곳저곳으로 초청하여 보이기식 행사를 치르는 일은 막상 그들에게 불편함을 끼치는 일이 될 수 있다. 특히 자폐 스펙트럼 장애(ASD)를 가진 이들에게 세상은 우리가 느끼는 것보다 훨씬 더 불규칙하고 시끄러우며 두려움의 공간이다. 상동 행동을 하거나 특정 사물에 집착하는 것은 그 혼란 속에서 최소한의 안정을 찾으려는 필사적인 몸부림이다. 진정한 배려는 거창한 봉사가 아니라 일상 속의 작은 기다림과 인정에서 시작된다.규칙을 지키지 못하거나 차례를 기다리지 못하는 아이를 만났을 때, 우리는 흔히 '교육 받지 못한 아이'라는 낙인을 찍곤 한다. 그러나 그 행동 이면에 존재하는 발달의 어려움이나 감각 처리의 특성을 이해한다면, 우리의 목소리는 꾸짖음이 아닌 적절한 지원으로 변할 수 있다. 그들이 세상을 살아가기 위해서 조금은 다른 방식으로 쌓아 올린 방어선을 무너뜨리기보다는, 그 안에서 충분히 편안해질 수 있도록 따뜻한 환경을 만들어 가는 것, 그리고 따뜻한 존재로서 함께 하는 것이 우리가 장애인의 날을 기념하는 가장 아름다운 방식일 것이다.4월의 햇살은 차별 없이 공평하다. 변함없이 비추는 햇살처럼 우리의 이해와 존중도 타인의 유별난 습관 위로 따뜻하게 내려앉기를 소망해 본다. 그늘진 곳을 비추는 봄볕의 일상적인 온기같이 우리의 시선이 누군가의 다름을 요란스럽지 않게 일상적 고유함으로 바라볼 수 있기를 바란다. 그러면 비로소 세상은 보이지 않는 어려움을 가진 모든 이들에게 더욱 편안하고 안전한 곳이 될 것이다.