트럼프는 이란을 꺾을 수 없다

큰사진보기 ▲지난 13일, 워싱턴 D.C. 백악관 오벌 오피스 밖에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 기자들과 이야기를 나누고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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한 방송에서 중동전문가로 알려진 패널과 미국·이스라엘-이란 전쟁 관련 대담 중에 벌어진 일이다."이란의 신정체제가 유지되는 한 언제나 전쟁의 위험에서 벗어날 수 없습니다."전쟁의 배경과 전황을 이야기하던 중 그가 갑작스럽게 체제의 문제를 끄집어냈다. 의아해 하는 필자에게 그는 이런 말을 덧붙였다."신정 독재체제를 통해 수많은 국민들을 억압하고 있기 때문에 국제사회의 레짐 체인지 요구가 지속적으로 나올 수밖에 없는 거지요."필자는 대담도중 잠시 말을 잇지 못했다. 이란의 신정체제가 이란 국민에 대한 극단적인 공포정치를 자행하고 있는지는 모르겠지만 이 또한 그 나라 국민들이 선택한 체제이다. 그 체제를 유지하거나 혹은 전복하거나 하는 일은 모두 그 나라 국민들의 민주적 권리이다.미국과 서방의 언론이 독재자로 규정하고 악마화시키면 언제든 제거 대상이 될 수 있다는 이상한 논리가 우리들의 의식 속에 잠재되어 있다. 인권과 민주주의를 위해서라면 리비아의 가다피도, 이라크의 후세인도, 베네수엘라의 마두로도 언제든 제거할 수 있다는 말이다. 미국에 의해 하메네이가 제거된 후 대한민국 태극기 부대들이 한목소리로 소리쳤다. 다음은 이재명이라고.전쟁은 다른 선택의 여지가 없다. 잔인한 침략자가 어마어마한 군사력을 동원해 쳐들어와 나라의 지도자와 수많은 시민들을 죽였다. 두들겨 맞은 나라가 할 수 있는 것은 항복이냐, 싸우느냐 두 가지 중 하나밖에 없다. 승리와 패배는 그 다음의 문제이다.그런데 이 전쟁의 반대말이 평화일까? 평화란 전쟁에 대한 역사를 뛰어넘는 가치, 범인류적인 기준이라고 생각하는 사람들이 의외로 많다. 이런 입장은 전쟁 자체를 반대하는, 전쟁의 계급적 성격을 부정하는 평화주의라 할 것이다. 나는 이런 정의에 동의할 수 없다. 전쟁의 근원인 제국주의의 침략과 폭력적인 지배가 있는 조건에서 모든 전쟁을 반대하는 평화주의는 결국 '제국주의의 침략과 지배 착취에 굴복'하라는 주장과 다를 바 없기 때문이다.미국과 이스라엘이 전쟁을 도발하고 이란이 맞서 싸우는 전쟁이 두 달째에 접어들고 있다. 기습공격을 통해 하메네이 지도부를 살해하면 체제가 붕괴될 것이라고 기대했던 트럼프의 목적은 이뤄지지 않았다. 이란의 결사항전 의지는 갈수록 굳건해져 이스라엘이 자랑하던 아이언 돔, 다비즈슬링을 뚫어 텔아이브를 불태우고 중동 각 지역의 미군기지를 초토화시켰다. 더욱이 저항의 축으로 일컬어지는 레바논의 헤즈볼라, 예맨의 후티마저 참전함으로써 이 전쟁의 의미는 더욱 커졌다.물론 미국과 이스라엘의 공중폭격으로 입은 이란의 피해는 엄청나다. 수천수만의 사망자와 수백만의 이재민이 발생하였다. 그러나 모든 전쟁이 그러하듯 공중폭격으로 전쟁의 승패가 결정나지 않는다. 전쟁의 승패는 전쟁수행 의지가 결정하기 마련이다.비대칭 전술에 눈을 뜬 이란이 과감하게 호르무즈해협을 봉쇄함으로써 이란은 이 전쟁에서 주도권을 쥐게 되었다. 전쟁 도발의 목적을 이루지 못한 데다 전황은 갈수록 불리해지고 경제적 손실만 늘어나는 트럼프는 이 전쟁에서 발을 빼고 싶어 하면서 휴전제의를 하기에 이르렀다.트럼프는 여러 차례 일방적인 승리 선언을 했다. 완벽하게 이란의 핵시설을 파괴하였고 많은 것을 이루었다고 했다. 이란이 협상에 응하지 않으면 완전히 구석기 시대로 돌려놓겠다고 으름장까지 놓았다. 감히 수천년의 페르시아 문명을 없애버리겠다는 말도 했다. 정말 꼴사나운 일인극도 이런 일인극이 없다.한때 미군의 지상군 투입을 준비했다. 물론 실현에 옮기지 못하고 휴전과 정전협상을 진행하고 있다. 그런데 우리가 여기서 유의할 점이 있다. 시온주의자들 뿐만 아니라 미국민의 절대다수는 이란의 이슬람체제를 붕괴시켜야 한다는데 동의한다는 것이다. 미국민들은 트럼프의 일방적 행동에 대한 비판의 여론을 갖고 있지만 대다수가 이란에 대한 군사공격, 전쟁도발 자체는 지지하고 있음을 유의해야 한다.로마제국의 시민들도 그러했다. 전쟁에서 이기기만 하면 어떤 침략전쟁도 박수를 쳤다. 여러 가지 전리품을 들고 돌아 온 장군은 최고지도자로 등극했다. 전쟁이 길어지고 이익이 분명치 않으면 여론이 돌아선다. 따라서 트럼프는 이제 승리의 명분이 필요하다.이란의 하르그섬 점령 혹은 핵관련시설 장악 등 뭔가 구체적인 군사적 승리가 필요했다. 그래야 일방적인 승전선언, 셀프종전의 명분을 만들 수 있다. 따라서 이란이 항전의지를 포기하거나 굴복하지 않는다면 지상전을 비롯한 이란에 대한 다음 단계의 도발을 기획했던 것이다. 그런데 아무리 고심해도 계산이 잘 맞지 않았다.치솟는 유가와 경제공황에 대한 우려가 나오면서 우리 국민들의 걱정이 커지기 시작했다. 더욱이 트럼프의 파병 요구가 나오면서 더욱더 속이 타들어 가고 있다. 어디 그뿐인가. 호르무즈 해협이 막히면서 이란에 대한 원망까지 커져 가고 있다.필자는 이 고민이 결코 과거형이 아님을 주목하고 있다. 전쟁은 여전히 끝나지 않고 있고 협상조차 제대로 진행되고 있지 않다. 최근 몇몇 시민 단체들이 '전쟁반대'와 '파병반대'를 주된 구호로 집회 시위를 하고 있다. 필자는 이것이 틀린 건 아니지만 방향이 불분명하다는 생각을 지울 수 없다. 평화를 지향하는 단체라면 보다 정확해야 하지 않을까. 전쟁반대가 아니라 미국과 이스라엘의 침략을 규탄해야 한다.물론 전쟁 반대를 외치는 이들은 이것이 바로 미국의 침략을 규탄하는 것이라고 할 것이다. 그러나 전쟁반대와 미국규탄은 하나가 아니다. 미국, 이스라엘도 전쟁을 벌이고 있지만 이란도 전쟁을 수행하고 있기 때문이다.필자는 '미국의 침략전쟁 반대'라는 구호로 바꾸어도 잘못이 바로 잡아지지 않는다고 생각한다.'미국의 침략전쟁 반대' 구호와 주장은 '이란이 수행하는 전쟁을 지지하는' 입장과 구호와 함께 할 때만이 타당성을 확보할 수 있기 때문이다. 전쟁에서는 어느 한편에 서는 것 외에 다른 입장은 있을 수 없다. 중립 혹은 중간의 입장에 서는 것은 결국 침략자의 편에 서는 것이다. 이것이 전쟁이다. 우리와 아무런 상관이 없는 전쟁은 있을 수 있지만 아무런 입장이 없는 전쟁은 있을 수 없기 마련이다.'침략전쟁 반대'의 구호와 주장은 '침략전쟁을 물리치는 전쟁의 승리'를 지지, 지원하는 것이 아니라면 그것은 '평화로운 해결, 즉 침략에 굴복하고 침략자들의 요구를 용인하라'는 주장에 이르는 것을 피할 수 없다.그래서 지금 '전쟁 반대'의 구호를 드는 것은 옳지 않으며 심지어 해로운 것이라고 난 생각한다. 그것은 이란이 항전을 포기하고 협상으로 나오라는 것으로 지금 트럼프가 간절히 바라고 있는 것이기 때문이다. 또한 이 길은 이란이 전쟁에서 패배로 가는 길이기 때문이다. 만약 미국이 이 전쟁에서 패배하기를 간절히 바란다면 이란이 더욱 완강하게 이 전쟁을 수행하도록 도와야 한다.필자는 현재 진행 중인 협상의 답은 하나라고 생각한다. 미국은 침략자이고 이스라엘은 범죄자라는 것을 명확히 하고 협상을 해야 한다는 것이다. 호르무즈가 막혔다고 즉자적으로 이란을 비난하지 말고 조금 기다리는 것이 맞다. 그리고 이 모양으로 평화를 망가뜨린 침략자를 규탄해야 한다. 그래서 필자는 이재명 대통령의 이스라엘을 준엄하게 꾸짖는 것은 너무나 시의적절했다과 본다. 그리고 한 발 더 나아가 이란을 지지하는 길로 가길 바란다. 그것이 정의로운 길이기 때문이다.