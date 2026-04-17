구글 지도에 '공녈비-열도'? 성일종 의원, 구글코리아에 "격렬비열도 표기 즉각 시정" 촉구

큰사진보기 ▲구글코리아 관계자들을 불러 면담하는 성일종 의원 ⓒ 성일종 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

구글 검색과 지도 서비스에서 서해의 요충지인 '격렬비열도'가 '공녈비-열도'로 잘못 표기되고 있는 사실이 확인됐다. 국회 차원에서도 시정 요구가 이어지면서, 글로벌 플랫폼의 지명 관리 실태를 점검해야 한다는 지적이 나오고 있다.국민의힘 성일종 의원(충남 서산·태안)은 16일 국회에서 구글코리아 관계자들과 면담을 갖고, 격렬비열도 표기 오류를 조속히 바로잡아야 한다고 요구했다. 이번 면담은 구글 서비스상에서 격렬비열도가 정체를 알 수 없는 명칭인 '공녈비-열도'로 표기되고 있다는 문제 제기에 따라 이뤄졌다.격렬비열도는 충남 태안군 근흥면에 위치한 섬으로, 대한민국 서해의 영해 범위를 정하는 영해기점 도서 가운데 하나다. 지리적·전략적 중요성 때문에 '서해의 독도'로도 불린다. 단순한 오기라고 하더라도 국가 상징성이 큰 지명이 글로벌 플랫폼에서 잘못 노출되고 있다는 점에서 사안을 가볍게 보기 어렵다는 반응이 나온다.이번 면담은 윤희신 충남도의원이 관련 오류를 확인한 뒤 성 의원 측에 문제를 알리면서 성사됐다. 성 의원과 윤 의원은 면담 자리에서 격렬비열도가 우리 영토의 상징성을 지닌 지역인 만큼, 공적 영향력이 큰 플랫폼이 지명 표기에 더욱 책임 있게 대응해야 한다고 강조했다.이에 대해 구글코리아 관계자들은 자사 서비스상의 오류를 인정하고, 가능한 한 신속하게 데이터를 수정하겠다는 입장을 밝혔다. 조치가 완료되면 그 결과를 국회에 보고하겠다고도 했다.이번 일은 단순한 검색 오류를 넘어, 해외 플랫폼이 한국의 지명과 영토 정보를 얼마나 정확하게 관리하고 있는지 돌아보게 하는 계기가 되고 있다. 특히 검색과 지도 서비스는 이용자 접근성이 큰 만큼, 잘못된 표기가 장기간 방치될 경우 공공 정보의 신뢰를 해칠 수 있다는 점에서도 점검 필요성이 제기된다.이번 면담은 정쟁 차원을 넘어 국가 영토 정보의 정확성을 확보하기 위해 글로벌 기업의 관리 책임을 환기한 사례로도 읽힌다. 성 의원 측은 구글의 시정 조치가 완료될 때까지 진행 상황을 점검하겠다는 입장이다.