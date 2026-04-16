'흉기' 피해 교사, 가해 학생에게 "대가 치르고 건강한 구성원 되길"

충남 계룡시에 있는 한 고교 교장실에서 지난 13일, 고3 학생으로부터 흉기 상해를 당한 30대 교사가 병상에서 동료 교사들을 만난 상황이 전해졌다. 피해 교사 A씨는 상해 3일 만인 16일, 문병을 온 전국교직원노동조합(전교조) 소속 교사들에게 가해 학생과 관련, "대가를 모두 치른 후에는 건강한 사회 구성원으로 돌아올 수 있기를 바란다"라고 오히려 기원한 것으로 나타났다(관련 기사: '흉기 상해' 고교 교사, 중학교서 학생과 무슨 일 있었나
https://omn.kr/2hs6i).
피해 교사 "학생인권조례가 문제? 무리한 해석"
16일 오후, 전교조 충남지부에 따르면 A교사는 '가해 학생에 대해 어떤 마음을 갖고 있느냐'란 물음에 "당분간은 제가 하고 싶은 일을 하지 못하게 된 것에 대한 원망의 마음도 적지 않았다. 하지만 그 이후 수술을 잘 받고서 회복하고 있는 지금의 상황에서 특별한 감정은 없다"라면서 다음처럼 말했다.
"본인의 행동에 대한 대가를 모두 치른 후에는 건강한 사회 구성원으로 다시 돌아올 수 있기를 바라고 있습니다."
A교사는 '학교에서 이런 일이 벌어진 것과 본인이 느끼는 트라우마'에 대해 "학교가 사회에서 가장 안전한 공간이라는 암묵적인 공감대가 있었는데 이번 일로 그 신뢰가 무너진 것 같다"라면서 "신뢰의 붕괴는 우리에게 매우 큰 사회적 비용으로 돌아올 것 같아 아쉽다"라고 안타까워했다. 그러면서 "시간이 지나면 기억은 희미해지겠지만, 결국은 트라우마로 남게 되지 않을지 그에 대한 우려는 아직 남아있다"라고 걱정했다. "저의 신체적이고 정신적인 문제로 인해서 학생 그리고 학교에 해가 된다면 저는 더 이상 교단에 있을 이유가 없다. 복귀했을 때 부디 잘 적응할 수 있었으면 좋겠다"라는 바람을 나타내기도 했다.
또한, '교원이 소지품 검사를 자유롭게 하지 못하게 한 학생인권조례 문제를 지적한 일부 주장'에 대해 A교사는 "당시 상황을 돌이켜보면, 학생은 처음부터 그 누구에게도 말하지 않았지만 분명하게 의도를 가지고 계획적으로 사건을 일으킨 것으로 보인다. 저 아닌 누가 이 일을 당했더라도 예방하기는 쉽지 않았을 것"이라면서 "이것을 학생인권조례와 연결하는 것은 무리한 해석이라고 생각한다"라고 밝혔다. 그러면서 "학생들도 사람으로서 최소한의 인권을 보장받을 수 있어야 한다. 기본적으로 교사 인권과 학생 인권이 모두 보장되는 방향으로 나아가는 것이 올바른 방향"이라고 강조했다.
이어 A교사는 '교육 현장에서 바뀌어야 할 부분'에 대해 다음처럼 자신의 속마음을 털어놓았다.
"요란한 소수가 조용한 다수를 지배한다. 극소수의 분들이 타인에게 상처를 주거나 규칙을 지키지 않는 행동을 하였을 때 이를 인정하지 않고, 그 책임을 학교에 돌리는 모습을 보이는 경우가 있다. 학교와 교육청 그리고 국가에서는 정당한 민원이 아닌 '불합리한 민원'이 들어왔을 때 이것에 구애받지 않고 정당한 교육활동을 할 수 있는 환경을 조성해야 한다."
A교사와 직접 면담을 벌인 한 교사는 <오마이뉴스>에 "피해를 당한 선생님이 예상한 것보다는 크게 위축된 것 같지는 않아 보였다"라면서 "그렇게 어둡지 않은 표정으로 '다시 교단으로 돌아가는 것에 대한 두려움은 없다'라고 말해 그나마 안심이 되었다"라고 당시 상황을 설명했다.
전교조 충남지부 "국가와 교육청이 교사 보호하고 법적 지원해야"
이날 전교조 충남지부는 보도자료에서 "학교 내 정서적 위기 학생은 날이 갈수록 늘어가고 있지만 실상은 교사를 보호하지 못하는 교육청, 이를 알고도 법적 지원을 하지 않는 국가로 인해 제대로 된 교육이 이루어지지 못하고 있다"라면서 "국가와 교육청은 위기 학생을 위한 체계적인 교육지원책을 당장 마련해야 한다"라고 요구했다. 그러면서 "유사시 동료 교사들로부터 지원받을 수 있도록 상담실은 교무실 인근의 개방된 공간에 설치되어야 한다. 필요하다면 위기 학생 상담 시 교사 2인 동석 의무화 도입을 검토해야 한다"라고 제안했다.