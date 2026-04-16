세월호 기억식 먼 발치로 본 시민들 "대통령 첫 참석 놀랍다"

▲16일 경기도 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에서 단원고 2학년 김하늘 학생이 피해자와 유가족들을 위한 편지를 낭독하고 있다. 2026.4.16 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기