망가진 책을 전시하는 도서관, 다 이유가 있습니다

큰사진보기 ▲방배숲환경도서관 ⓒ 서희연 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그, 브런치에도 실립니다.

'올해는 더 덥다'라는 기사는 여름이 오기 전 봄만 되면 빠짐 없이 보게 된다. 환경 문제에 대한 대책은 쏟아지지만, 정작 우리 일상에서 꾸준히 실천할 수 있는 건 재활용을 잘하는 것과 텀블러 사용 정도라 그 외 무엇을 더 할 수 있을지 고민하게 된다. 이런 궁금증에 대한 답을 줄 곳을 찾다가 서울 서초구에 있는 환경특화도서관, '서초구립 방배숲환경도서관'을 알게 되었다.지난 14일 맑고 화창한 평일 오전, 잠시 여유를 내어 이름에 '숲'이 들어간 도서관에 가고 싶어졌다. 서리풀공원 안에 자리한 서초구립방배숲환경도서관. 흔히 떠올리는 숲속 도서관처럼 푸르른 숲으로 둘러싸여 창밖으로 초록이 가득한 곳이라 생각했다. 그런데 자세히 보니 이곳의 이름은 '방배숲도서관'이 아니라 '방배숲환경도서관'이었다. '숲'이라는 단어에만 눈길이 가서, '환경'이라는 단어를 미처 의식하지 못했던 것이다. 그동안 숲 속, 음악, 미술 등 다양한 주제의 특화도서관을 들러봤지만, '환경'에 특화된 도서관은 처음이라 어떤 곳일지 궁금증이 생겨 방문했다.방배숲환경도서관은 환경특화 공공도서관으로, 2023년 6월에 문을 열었다. 지하 1층과 지상 2층 규모로 중앙 정원과 옥상 정원이 있어 자연 풍경을 바라보며 사색 하거나 책을 읽기에 좋다. 도서관에 들어섰을 때 가장 먼저 느낀 건 공간이 자연과 잘 어우러지면서도 편안하다는 점이었다. 베이지색, 나무색과 초록빛이 조화를 이루는 서가와 의자, 그리고 구름 모양으로 연출 된 천장 조형물까지, 전체적으로 자연 친화적인 분위기가 돋보였다.하지만 도서관의 친환경적이고 아늑한 분위기보다 더 인상 깊었던 것은 각 공간에 붙은 이름이었다. 도서관 건물에 둘러싸인 중앙정원은 '햇살, 뜰', 사색 및 사유의 공간은 '고요한 숲', 옥상은 '구름, 뜰'등 이름만 들어도 숲과 자연이 연상 된다. 영유아 키즈룸은 '새싹, 숲', 어린이 자료실은 '잎새, 숲', 성인 자료실은 '열매, 숲'으로 불리는데, 공간마다 사람과 숲이 함께 성장하는 생애 주기를 담아 이름을 붙였다고 한다.햇살 아래에서 바람을 느끼며 책을 읽을 수 있는 중앙정원 '햇살, 뜰'과 옥상정원 '구름, 뜰'은 방배숲환경도서관에서 오래 머물고 싶어지는 공간이다. 중앙정원 '햇살, 뜰'로 나가면 다양한 좌석이 마련돼 있다. 이곳에서는 독서를 즐기거나 행사가 열리기도 한다.중앙정원을 둘러싼 원형 구조 덕분에, 햇볕이 강할 때는 중앙정원을 바라보는 좌석도 좋은 선택이 된다. 다만 이 자리들은 워낙 인기가 많아 평일 오전임에도 빈 좌석을 찾기 어려웠다. 옥상정원 '구름, 뜰'에서는 중앙정원보다 자연을 더 가까이 느낄 수 있다. 초록 잔디 한가운데 쉼표 모양 산책길이 조성되어 있고, 바로 옆 서리풀공원과도 연결되어 있다. 덕분에 이곳을 찾은 주민들은 잠시 숨을 고르며 여유를 즐길 수 있다고 한다.방배숲환경도서관은 이름처럼 환경을 주제로 한 다양한 프로그램도 운영하고 있다. 관내 어린이집과 유치원을 직접 방문해 독후 활동이나 재활용 만들기를 함께하는 '찾아가는 방배숲' 프로그램이 있고, 초등학교 2~4학년 학생들은 대학생 선생님들과 함께 환경 과학, 기후 위기와 관련된 개념을 쉽고 재미있게 배우는 '방배숲환경교실'에 참여할 수 있다. 이외에도 독서와 환경 동아리, 제로 소비, 종이팩 자원순환 캠페인, 안 쓰는 텀블러 기증 캠페인 등 여러 활동들이 활발하게 진행 중이다.도서관 한쪽 낮은 서가에는 훼손된 도서들이 전시되어 있었다. 망가진 책들의 모습을 직접 보면서 책의 소중함을 생각해보고, 올바른 도서 이용 습관을 자연스럽게 익힐 수 있도록 마련된 전시였다."책 20권이 훼손될 때마다 나무 한 그루가 사라지고, 폐기로 인한 탄소배출이 늘어나요!"라는 안내 문구가 경각심을 불러일으켰다. 도서관에서 훼손된 책을 최대한 재사용하기 위해 어떤 노력을 하고 있는지도 사진으로 함께 소개되어 있었다.방배숲환경도서관은 최근 '제16회 대한민국 녹색기후상 공공부문 우수상'도 받았다. 주민이 직접 참여한 종이팩 재활용과, 지역사회와 연계한 자원순환 프로젝트 등 '풀뿌리' 탄소중립 실천 확산에 앞장선 점이 높이 평가된 것이다. 방배숲환경도서관은 친환경 실천, 환경 주제 전시와 강연, 각종 행사와 체험 활동, 친환경 카페 운영 등 다양한 방식으로 시민들이 환경에 대해 생각하고 경험할 수 있는 공간이다.이곳 도서관은 공원과 자연스럽게 어우러져, 마치 숲의 일부처럼 느껴진다. 자연이 가까운 이곳에서는 책을 읽으며 환경을 생각하고 직접 체험도 할 수 있다. 단순히 환경보호를 말로 외치는 데 그치지 않고, 직접 경험하고 실천해 보고 싶은 분들께 방문을 추천하고 싶다.