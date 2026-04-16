세월호 기억식 불참한 국힘... "참석 요청 없었다" 재단 핑계

큰사진보기 ▲세월호참사 12주기, 묵념하는 송언석송언석 국민의힘 원내대표가 세월호참사 12주기인 16일 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 주재하기 앞서 희생자를 기리는 묵념을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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국민의힘이 세월호 참사 12주기를 맞아 열린 기억식에 참석하지 않았다. 당에서는 "참석 요청이 없었다"라며 "사전 접수가 마감되어 참석할 수 없었다"라고 해명했다. 그러나 4·16재단 측은 장동혁 국민의힘 당 대표와 송언석 원내대표에게 발송했던 초청 공문까지 공개하며, 국민의힘 측이 어제(15일)서야 뒤늦게 참석을 문의했다고 반박했다.이날 경기도 안산시 화랑유원지에서 진행된 세월호 참사 12주기 기억식에 불참한 원내정당 지도부는 국민의힘이 유일하다. 다만 송언석 원내대표는 국회에서 당 최고위원회의를 대신 주재하며 추모 메시지를 남겼다. 장동혁 당 대표는 방미 일정을 수행하고 귀국 중이다.국민의힘 측 관계자는 이날 기억식 불참과 관련해 "세월호 참사 12주기 기억식을 앞두고 매년 요청해오던 참석 요청이 없어 4·16재단에 문의를 드린 바, 사전 접수가 마감되어 참석이 힘들다는 말씀을 듣고 부득이하게 참석을 할 수 없게 되었다"라고 알렸다.그는 "국민의힘 지도부는 매년 세월호 기억식 참석을 통해 다 함께 희생자를 추모해왔으나, 올해는 당 차원의 추모를 이어가도록 하겠다"라며 "영원히 잊지 않겠다"라고 부연했다. 실제로 이날 국민의힘 지도부는 당 최고위원회의에서 검은 넥타이를 하고 이날 세월호 참사 희생자를 위해 잠시 묵념하는 시간을 갖기도 했다. 지도부 메시지도 세월호 참사 추모에 방점이 찍혀 있었다.하지만, 세월호 참사 12주기 기억식 불참의 이유를 재단 측에 돌리는 듯한 해명이 여러 언론을 통해 산발적으로 나왔고, 당 관계자는 공개적으로 재단 측의 참석 요청이 없었다고 주장했다.그러자 재단은 이날 오후, 별도의 보도자료를 내고 "4·16재단은 이번 기억식이 사회적 책임을 함께 나누는 자리가 되기를 바라는 취지에서, 정당 및 국회의원의 참석을 요청드린 바 있다"라며 "이를 위해 3월 16일 국회의원 300명 전원에게 공식 공문을 발송했으며, 정당 대표 및 원내대표의 경우 각 의원실에 별도로 안내를 진행했다"라고 반박했다.이들은 "이후 사전 접수 과정에서 여러 의원실 및 정치인들의 참석 관련 문의와 충분한 소통이 이어졌다"라며 "한편, 공식 접수가 마감된 이후인 4월 15일 일부 추가 참석 요청이 있었으나, 기억식은 사전 신청을 완료한 참석자에 한해 입장이 가능한 행사로 운영되고 있다"라고 알렸다.국민의힘을 특정해서 언급하지는 않았지만, 사실상 당에서 기억식 전날 뒤늦게 참석 여부를 문의했다는 맥락으로 해석된다. 재단은 "정치인을 포함한 약 1800명의 참석자가 동일한 절차를 통해 등록을 마친 상황으로, 부득이하게 추가 접수가 어려운 점을 정중히 안내드렸다"라고 밝혔다. 또 "특정 정당을 배제하거나 차별적으로 초청을 진행한 사실이 없음을 알려드린다"라고 강조했다.재단은 그러면서 장동혁 대표와 송언석 원내대표 측에게 발송했던 공문 원문도 첨부했다. 해당 공문에는 초청 대상과 함께 2026년 3월 31일로 회신 기한을 기재해두었다.