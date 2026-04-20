여권 빼앗고, 밥과 오이만 주고...전국 방방곳곳에 도는 '괴담'

'계절노동자 제도'는 한국 농어번기의 고질적 인력난을 해결하기 위해 도입된 단기 외국인 고용 제도입니다. 하지만 실제 운영 과정에서 브로커의 불법 개입과 부당이득 행위가 기승을 부리고, 계절노동자들이 인권침해와 임금체불 등으로 고통받는 등 논란이 이어지고 있습니다. <계절노동자 제도, 무엇이 문제인가>기획은 계절노동자 제도의 문제점을 열 편에 걸쳐 심도 있게 다루면서, 실질적인 변화를 이끌어내고자 합니다.

"하루 12시간씩 휴일 없이 일했다."

"식사가 제대로 제공되지 않아 매일 밥과 오이만 먹었다."

"브로커가 여권을 가져가 돌려주지 않았다."

"브로커가 자신의 말에 따르지 않으면 추방당하게 만들겠다고 협박했다."

큰사진보기 ▲'(사)모두를 위한 이주인권문화센터'에서 공익변호사들이 계절이주노동자들을 상담 중이다. ⓒ 고기복 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2025년 11월 24일 정부서울청사 앞에서 '계절노동 전면개선 대책위'가 계절근로 전문기관을 공공기관으로 지정해야 한다는 내용의 기자회견을 개최하였다. ⓒ 계절노동전면개선대책위 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 이주민지원공익센터 '감사와 동행(감동)' 변호사입니다.