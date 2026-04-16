올해부터 공무원·교사도 쉴 수 있는 노동절, 다른 법정공휴일과 차이점은?

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Q. 올해부터 공무원과 교사도 5월 1일 '노동절'에 쉴 수 있게 되었는데, 다른 법정공휴일과 똑같은 법정공휴일로 보면 되는지, 다른 점이 있다면 무엇인지요?

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

A. 5월 1일 '노동절'은 1886년 미국 시카고의 8시간 노동제 쟁취 운동에서 유래된 국제적인 '노동운동의 날'입니다.우리나라는 이날을 '근로자의 날'로 명명하고 공무원과 교사를 제외한 민간부문에 종사하는 노동자들에게만 법정유급휴일로 지정했는데, 올해 명칭을 '노동절'로 변경하고 법정유급휴일의 적용 대상을 공무원과 교사까지 확대했습니다.'노동절'은 법으로 정해진 '유급휴일'이라는 점에서 다른 법정공휴일과 같습니다.먼저, 이날 출근하지 않아도 통상임금의 100% 이상의 '유급휴일수당'이 지급됩니다. 임금을 '시급 금액'이나 '일급 금액'으로 정한 노동자는 노동절에 대한 '유급휴일수당'이 지급됩니다.단, '월급제'나 '연봉제' 노동자는 유급휴일수당을 기본월급(기본연봉)에 포함해서 책정하고 이를 구분하지 않고 기본월급(기본연봉)으로 지급하는 경우가 많기 때문에, 기본월급(기본연봉)에 노동절에 대한 유급휴일수당을 포함해서 책정하지 않은 경우에 한하여 기본월급(기본연봉)과 별도로 노동절에 대한 '유급휴일수당'을 지급받을 수 있습니다. 공무원과 교사의 경우, 올해 인건비 예산이 책정된 이후 최근 법률 개정을 통해 노동절이 법정공휴일로 지정된 만큼, 이 부분을 꼭 확인할 필요가 있을 것 같습니다.둘째, 노동절에 출근하면 '유급휴일수당(100%)'과 별도로 '휴일근로수당(기본임금 100% + 가산임금 50%)'이 지급됩니다. 단, '가산임금 50%'는 상시 5인 이상 사업장에만 지급됩니다.상시 4인 이하 사업장에서 일하는 노동자들도 차별 없이 가산임금을 지급받을 수 있도록, 또한 근로기준법상 노동자로 인정받지 못하고 있는 '특수고용 노동자'들과 사회보험료⋅퇴직금⋅법정수당 등 인건비 부담을 피하려고 근로소득세가 아닌 사업소득세(3.3%)를 공제하는 이른바 '가짜 3.3% 프리랜서 노동자'들도 노동절을 유급휴일로 보장받을 수 있도록, 관련 법령을 개정할 필요가 있습니다.셋째, 사용자가 노동자대표와 서면합의를 하면 보상휴가제를 실시할 수 있습니다. 이 경우, '노동절에 출근한 노동자'는 휴일근로수당의 전부 또는 일부를 수당으로 지급받지 않고 적치했다가 (연차휴가처럼) 원하는 시기에 보상휴가를 사용할 수 있습니다. 사용하지 않은 보상휴가는 나중에 휴일근로수당으로 지급하는 것도 가능합니다.'노동절'은 '노동절 제정에 관한 법률'이라는 특별법에 규정된 특별한 법정휴일이라는 점에서 다른 법정공휴일과 다른 점이 있습니다.첫째, 사용자가 노동부로부터 '근로시간 및 휴일 등의 적용 제외' 승인을 받은 경비원 등 감시⋅단속적 노동자일지라도 '노동절'만큼은 예외 없이 유급휴일로 적용된다는 점에서 다른 법정공휴일과 다릅니다. 이날 출근하면 '휴일근로수당'도 지급됩니다.둘째, 사용자가 노동자대표와 서면합의를 해도 '노동절'만큼은 휴일과 근로일을 맞바꾸는 '휴일대체'를 할 수는 없습니다.