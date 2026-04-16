세월호 12주기... 충북대책위 "진실·책임 아직도 미완"

큰사진보기 ▲세월호충북대책위 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

세월호 참사 12주기를 맞아 세월호충북대책위가 희생자들을 기리고 진상 규명과 다시 한번 국가 책임을 촉구했다.세월호충북대책위는 16일 충북도청 앞에서 기자회견을 열고 '국가 책임 인정 및 대통령의 공식 사과, 대통령 기록물 및 군·정보기관 미공개 기록의 투명한 공개, 사회적참사특별조사위원회(사참위) 권고 이행, 4.16생명안전공원 등 기억추모시설의 차질 없는 건립, 피해자 치료 기한 삭제 등 피해지원법 개정, 모든 사람의 생명과 안전을 위한 생명안전기본법 제정'을 촉구했다.이날 참가자들은 '진실과 생명안전', '기억·책임·약속', '함께 노란빛 동행' 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 "국가는 모든 사람의 생명을 지켜야 한다"는 구호를 외치며 세월호 참사의 교훈이 여전히 제대로 실현되지 않고 있다고 지적했다.대책위는 "세월호 참사 이후 12년이 지났지만 국가 책임 인정과 사과, 진상 규명과 책임자 처벌, 생명안전 사회를 위한 제도 개혁은 여전히 미완"이라며 "304명의 희생이 남긴 질문은 지금도 답을 기다리고 있다"고 밝혔다.이어 "광화문과 법원, 청문회장, 팽목항과 목포신항 등에서 피해자와 시민들이 함께 진실을 요구해왔지만, 이후에도 이태원, 오송 등 참사가 반복됐다"며 "생명안전기본법 제정조차 이뤄지지 않은 현실에서 세월호는 과거의 사건이 아니라 현재진행형"이라고 강조했다.또 "생명존중 안전사회 건설을 약속한 정부가 이제는 이를 행동으로 보여야 할 시점"이라며 "진실 규명과 책임 있는 조치가 이뤄질 때까지 시민들과 함께 행동을 이어가겠다"고 밝혔다.참가자들은 행사 말미에 희생자 304명의 이름을 부르며 추모의 시간을 갖고, 노란 리본 달기 캠페인을 이어갈 것을 다짐했다.세월호충북대책위는 "세월호는 우리 모두의 이야기"라며 "기억과 진실을 지우려는 시도에 맞서 생명과 안전이 존중받는 사회를 만들기 위한 행동을 멈추지 않겠다"고 밝혔다.