손종학 전 충남대 법학전문대학원장 "성광진 지지", 상임선대위원장 수락

큰사진보기 ▲손종학 전 충남대학교 법학전문대학원장(사진 왼쪽)이 성광진 대전교육감 예비후보 지지를 선언했다. ⓒ 성광진 관련사진보기

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손종학 전 충남대학교 법학전문대학원장(현 교수)이 성광진 대전교육감 예비후보에 대한 지지를 공식 선언하고 상임선대위원장직을 수락했다.손 전 원장은 16일 지지 입장을 밝히며 "최근 정책 대담을 통해 깊은 공감대를 형성했다"며 "성광진 예비후보는 교육현장의 문제를 정확히 짚고 법적·제도적 해법까지 준비된 후보"라고 평가했다.특히 그는 "현재 교육현장은 교권 침해와 악성 민원 문제로 교사들이 심각하게 위축된 상태"라며 "이 문제를 법적 장치로 풀어내겠다는 점에서 성 예비후보의 접근은 매우 설득력이 있다"고 강조했다.손 전 원장의 이번 합류는 대전교육감 선거 구도에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 그는 대전교육감에 출마한 다른 후보의 후임 법학전문대학원장으로, 해당 후보의 이력과 리더십을 가까이에서 지켜본 인사라는 점에서 이번 지지 선언은 정책 수행 능력에 대한 판단이 반영된 선택으로 해석된다.손 전 원장은 "교육감 선거는 특정 인물의 경력 경쟁이 아니라 교육 문제를 해결할 수 있는 실질적 역량과 방향을 선택하는 과정"이라며 "성 예비후보는 교권 보호, 교육격차 해소, 미래교육 준비 등 핵심 과제에서 가장 구체적이고 실행 가능한 비전을 제시하고 있다"고 밝혔다.이에 대해 성광진 예비후보는 "법률 전문가이자 교육 현안을 깊이 이해하고 계신 손 전 원장의 결단에 깊이 감사드린다"며 "교권이 바로 서야 교실이 살아나고, 교실이 살아야 아이들의 미래가 열린다"고 화답했다.한편, 앞서 대전 민주진보교육감 단일화 경선에 참여했던 강재구 건양대 교수와 중도·보수 대전교육감 출마 예정자였던 김영진 대전대 교수도 성광진 예비후보 지지를 선언하고 상임선대위원장으로 합류했다.