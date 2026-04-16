이 대통령, 영·프 주도 호르무즈 해협 안보 화상회의 참석 검토

큰사진보기 ▲위성락 국가안보실장이 16일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령 순방 일정을 설명하고 있다. 2026.4.16 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 17일 영국·프랑스 정상 주도로 열리는 호르무즈 해협 안보 관련 화상 정상회의에 참석하는 것을 긍정적으로 검토하고 있다고 청와대가 밝혔다. 해당 화상 정상회의는 미국·이스라엘-이란 전쟁 여파로 봉쇄된 호르무즈 해협 문제와 관련, 종전 또는 휴전 이후의 자유로운 항행을 보장하기 위한 다국적 계획이 논의될 예정이다.청와대 고위관계자는 16일 춘추관에서 기자들을 만나 "호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 통항은 모두의 이해관계이고 우리 국익에도 중요한 이해관계이기 때문에 유사한 입장에 있는 나라들과 연대하는 노력을 계속하고 있다"며 이를 밝혔다.그에 따르면 프랑스와 영국은 호르무즈 해협 봉쇄 사태에 대해 각각 다른 해법에 방점을 찍고 다자 회의를 준비해 왔다. 특히 한국은 군사적 해법을 주로 논의했던 프랑스 주도 회의와 외교적 해법을 주로 논의했던 영국 주도 회의 모두에 참석하면서 공조해 왔는데 최근 이 두 회의체가 통합되면서 17일 관련 화상 정상회의가 열리게 된 것이다.해당 회의에는 유럽 주요국뿐 아니라 아시아 국가, 국제기구 등 다수가 참석할 것으로 보인다. 이 관계자는 "회의에 초청된 곳이 국제기구를 포함해 70~80국 정도 된다"고 했다.다만 '전쟁당사국'인 미국 등은 이번 회의에 참석하지 않을 가능성이 높다. 이 관계자는 관련 질문에 "미국에 대해서는 이 일을 주도하는 영국·프랑스가 소통하고 있고 한국도 계속 미국과 소통하면서 여기(호르무즈 해협 관련 국제 공조)하고 연대 중"이라고 설명했다.정상회의 이후 합의문을 도출할 수 있을지는 불투명하다. 이와 관련 이 관계자는 "합의문이 있을지는 아직 미지수 같다"며 "좀 더 논의를 해봐야 되겠고, 실무선 간의 사전 준비 논의가 있을 것 같다"고 했다.한편 이 대통령은 해당 회의에서 호르무즈 해협 관련 한국의 입장 등을 밝힐 것으로 보인다.이 관계자는 '회의에 참석한 각국 정상마다 메시지를 낼텐데 이 대통령도 메시지를 준비하고 있냐'는 취지의 질문에 "대통령께서도 메시지를 낼 가능성이 있어서 준비 중"이라며 "에너지 공급망 또는 중동 사태에 대한 입장, 호르무즈 해협의 항행 자유, 국제 연대의 필요성 등 그런 주제들을 망라할 것으로 예상한다"고 설명했다.