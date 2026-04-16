남양주시, 2,400억 규모 첫 추경 편성… 본예산 대비 10.2%↑

큰사진보기 ▲경기 남양주시는 경기침체 대응과 미래 자족도시 기반 구축을 위해 2,399억 원 규모의 2026년도 제1회 추가경정예산안을 시의회에 제출했다고 16일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시는 경기침체 대응과 미래 자족도시 기반 구축을 위해 2,399억 원 규모의 2026년도 제1회 추가경정예산안을 시의회에 제출했다고 16일 밝혔다.회계별로는 일반회계가 1,534억 원 증가한 2조 2,632억 원, 특별회계는 865억 원 증가한 3,225억 원으로 각각 편성됐다.시는 민생경제 회복과 지역상권 활성화를 위해 남양주사랑상품권 10% 인센티브 지원에 109억 원을 편성하는 등 관련 분야에 총 124억 원을 추가 투입한다.사회복지 분야에는 총 586억 원을 편성해 노인 기초연금 및 장기요양급여, 결식아동 급식 지원 등 취약계층 보호와 복지안전망을 강화한다.미래 성장 동력 확보를 위한 도시개발 및 SOC 확충에도 346억 원을 편성해 ▲이패동 자원순환종합단지 조성(58억 원) ▲도시 생활권 계획 수립(12억 원) ▲평내 사능천 친수공간 조성(10억 원) 등 도시 경쟁력 강화를 위한 사업을 추진한다.교통 및 도로 분야에는 215억 원을 투입해 시민 이동 편의 향상과 지역 발전 기반 강화를 도모한다.진접선·별내선 철도 운영 86억 원을 비롯해 ▲다산지금지구 공영주차장 건립 20억 원 ▲화도 녹촌IC 주변 도로 확장 20억 원 ▲진접 중말~철마교차로 도로 확장 10억 원 등을 추진할 계획이다.체육·문화 분야에는 146억 원을 반영해 생활체육시설과 문화 인프라 확충에 나서고, 안전 분야에는 97억 원을 투입해 도로 안전관리와 시설 개선 등 예방 중심의 안전 체계를 강화할 방침이다.이번 제1회 추가경정예산안은 16일부터 27일까지 열리는 제319회 남양주시의회 임시회에서 심의·의결될 예정이다.