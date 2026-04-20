"더 좋은 길이 있다" 탕비실 커피 한 잔에서 시작된 변화

큰사진보기 ▲지난해 12월 3일, 경기도 안양시 안양아트센터 컨벤션홀에서 ‘2025 지속가능발전포럼’이 열렸다. 포럼 현장에는 공정무역 제품에 대한 소개와 홍보가 이루어졌다. ⓒ 안양시지속가능발전협의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲안양시지속가능발전협의회는 정기총회 준비를 위해 모인 운영위원회와 임원진 대상으로 공정무역과 지속가능발전목표의 관계를 설명하는 교육을 진행했다 ⓒ 안양시지속가능발전협의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안양시지속가능발전협의회 사무실 탕비실에 비치된 공정무역 커피. ⓒ 안양시지속가능발전협의회 관련사진보기

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지난해 12월 3일, 경기도 안양시 안양아트센터 컨벤션홀에서 '2025 지속가능발전포럼'이 열렸다. 안양시지속가능발전협의회(아래 안양시지속협)가 마련한 행사장 한쪽에는 공정무역 커피가 놓여 있었다. 단순한 제품 소개가 아니었다. "우리가 선택할 수 있는 더 좋은 길이 있다"는 메시지를 전하는 공간이었다. 포럼에 참석한 안양시지속협의 생태전환·사회소통·도시경제 세 개 분과 위원과 시민 100여 명은 그 자리에서 공정무역의 가치와 의미를 나눴다.안양시지속협은 올해 초, 전국 80여 개 지속가능발전협의회 가운데 처음으로 한국공정무역마을위원회로부터 공정무역실천기관 인증을 받았다. 임원 3명, 직원 2명 규모의 작은 조직이 만들어낸 성과다.지속가능발전협의회의 뿌리는 1992년으로 거슬러 올라간다. 그해 6월 브라질 리우데자네이루에서 열린 유엔환경개발회의(UNCED), 이른바 '리우회의'에서 세계 각국은 '의제 21(Agenda 21)'을 채택했다. 환경과 개발을 조화롭게 추진하기 위한 범지구적 실천계획으로, 중앙정부뿐 아니라 지방정부 차원의 실천계획인 '지방의제21'도 함께 권고했다. 한국에서는 1994년부터 일부 지자체가 지방의제21을 시험적으로 추진하기 시작했고, 이후 전국 각 지자체로 빠르게 확산됐다. 지금은 지속가능발전협의회라는 이름으로 민관협력 거버넌스 기구의 역할을 맡고 있다.안양시지속협도 이 흐름과 함께한다. 2000년 '늘푸른안양21실천협의회'로 출범해 유엔의 지속가능발전목표(SDGs)와 한국형·경기도형 지속가능발전목표에 부합하는 안양형 지속가능발전목표(AY-SDGs)를 홍보 및 이행하기 위해 설립된 민관협력기구다. 이번 공정무역실천기관 인증은 협의회가 지향하는 사회적 가치를 구체적으로 실천할 좋은 기회라는 내부 판단에서 출발하여, 2025년 11월 운영위원회에서 추진을 의결한 뒤 인증을 추진했다.이은정 안양시지속협 사무부장은 "공정무역 10원칙은 빈곤 해소, 양질의 일자리, 책임 있는 소비와 생산, 기후 행동 등 지속가능발전목표의 핵심 목표와 직접 맞닿아 있다"며 "교육 현장에서 공정무역을 설명하다 보면 세계시민교육, 환경 보존, 사회적 책임 같은 지속가능발전목표의 가치가 하나로 연결되어있다는 것이 느껴진다"고 말했다.안양시는 2021년 10월 공정무역도시로 인증받고, 지난해 11월 재인증을 받았다. 안양시지속협 인증을 통해 도시 단위 인증에 기관 단위 실천이 더해진 셈이다. 이 부장은 "도시 인증이 정책과 인프라 차원의 토대라면, 기관 인증은 구성원의 일상 속 실천을 공식화하는 것"이라고 공정무역실천기관 인증의 의미를 설명했다.변화는 작은 것에서부터 시작됐다. 안양시지속협 사무실 탕비실에는 지난해부터 일반 커피믹스 대신 공정무역 커피가 놓였다. 처음엔 인증 요건을 맞추기 위해 의무적으로 구입했다. 이은정 사무부장은 "공정무역 커피, 특히 드립백 커피 맛도 괜찮고, 커피를 마시다 자연스럽게 공정무역 이야기가 나오면서 사무실을 방문하는 사람들과의 대화 소재가 된다"고 말한다. 그렇게 탕비실 한쪽 선반이 지역 공정무역 홍보 창구가 됐다.안양시지속협은 지난해 한 해 동안 커피믹스, 볶은 캐슈넛, 유기농 설탕, 페루 드립백 커피 등 9차례 공정무역 제품을 구입했다. 구매는 지역의 바른두레생협을 통해 이뤄진다. 공정무역 제품 구입이 지역 생협과의 협력으로도 이어진 셈이다. 공정무역과 협동조합이 사람과 지역 공동체를 중심에 두는 경제라는 같은 지향을 공유한다는 점에서 자연스러운 연결이기도 하다. 올해 1월에는 신규 인턴 오리엔테이션에도 공정무역 소개가 포함됐다. 작은 조직 안에서 공정무역이 일상의 제도로 자리를 잡아 가는 과정이다.그러나 작은 조직에서 공정무역 제품을 꾸준히 쓰는 일이 쉽지만은 않다. 이은정 사무부장은 "일반 제품보다 가격이 높은 경우가 많아 적은 예산으로 운영되는 조직엔 비용 부담이 있다"며 "구매처와 상품도 제한적이어서 일부러 마음먹고 찾아가지 않으면 쉽게 살 수 없다"고 아쉬움을 토로했다. 실천 의지가 있어도 살 수 있는 곳과 살 수 있는 제품이 제한되어 있다는 것은 안양시지속협만의 문제는 아니다. 공정무역실천기관이 늘어나려면 인증 확산만큼이나 접근하기 쉬운 구매 환경을 만드는 일이 함께 가야 한다는 것이다.안양시가 공정무역도시 인증을 받은 지 5년 차에 접어들었지만, 시민 체감도에 대한 평가는 신중하다. 이 부장은 "아직은 (공정무역을) 꼭 알고 적극적으로 실천하는 단계라기보다, 어느 정도 들어본 적 있고 관심도 있지만 직접 선택하는 데는 인지도가 낮은 상황"이라고 말했다. 다만 "공정무역 제품이 시청 카페나 지역 행사 등에 눈에 띄면서 관심과 참여가 조금씩 확대되는 추세를 현장에서 느낀다"고 덧붙였다.안양시지속협의 공정무역실천기관 인증이 갖는 의미는 기관 내부에 그치지 않는다. 전국의 지속가능발전협의회에 '공정무역 실천'이라는 구체적인 의제를 제시하는 선례가 될 수 있다. 안양시지속협 조영준 사무국장은 "협의회 간 실천 경험과 노하우로 공정무역을 공유하는 플랫폼을 만들고, 공정무역과 지속가능발전목표의 연관성을 쉽게 풀어 설명하는 교육 콘텐츠를 배포하는 것이 확산의 현실적인 방법"이라고 제안했다.거창한 선언 대신 탕비실 공정무역 커피 한 잔으로 시작한 안양시지속협의 실천이 전국의 지속가능발전협의회에 또 다른 공정무역 실천으로 이어질 수 있을지 주목된다.