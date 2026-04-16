"늑구 수색 대원칙은 '포착 후 포획'... 수색지역 방문 자제해달라"

큰사진보기 ▲대전 오월드 탈출 이후 한동안 행방이 묘연했던 늑대 '늑구'가 13일 오후 10시 43분께 오월드 인근 야산에서 목격됐다. 사진은 목격한 시민이 찍은 영상 갈무리. 2026.4.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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대전 오월드를 탈출한 늑대 '늑구'의 행방이 8일째 묘연한 가운데, 16일 오후 대전시와 소방당국, 전문가들이 모여 현재의 수색 상황을 공유했다.문창용 대전시 환경국장은 이번 수색의 대원칙이 '포착 후 포획'에 있음을 분명히 했다. 무리하게 인력을 투입해 늑구를 압박하기보다는, 드론을 활용해 위치를 먼저 파악한 뒤 안정적으로 생포하겠다는 전략이다.전문가들은 현재 늑구의 상태를 "여전히 기력은 있으나 시간이 지날수록 점차 쇠약해질 것"이라고 예측했다. 지난 13일 밤에 포착된 이후 다시 오리무중인 상태이지만, 전문가들은 늑구가 발견 지점 2~3km 이내에 은신하고 있을 가능성이 크다고 보고 있다.특히 늑구와 함께 태어난 형제 늑대 '늑사'가 사육장을 옮긴 뒤 전혀 움직이지 않고 있는 점을 미루어 볼 때, 늑구 역시 스스로 안전하다고 느끼지 않으면 고정된 장소에서 좀처럼 나오지 않을 것으로 예측했다.시민들이 가장 우려하는 공격성에 대해 이관종 오월드 원장은 "늑구는 사람을 피하는 습성이 강하다"며 안심시켰습니다. 늑구는 생후 45일간 어미가 키운 뒤 사육사가 우유를 먹여 키운 '자연·인공 병행 포육' 개체지만, 기본적으로 야생성이 살아있어 사육사가 다가가도 경계하며 피하는 성격이라고 한다.최진호 야생동물협회 전무이사는 "늑구가 스스로 위험을 느끼지 않는 한 먼저 공격할 확률은 낮으며, 현재는 그저 숨어있는 상태"라고 덧붙였다.수색팀은 현재 낮에는 일반 드론을, 밤에는 열화상 드론을 투입해 반경 6km 범위를 샅샅이 뒤지고 있다.하지만 수색이 장기화되면서 야간에 현장을 찾는 시민들이 늘어나 수색에 차질을 빚고 있다. 당국은 "늑구가 안정을 찾고 스스로 돌아오거나 포착되려면 현장의 정적이 절대적으로 필요하다"며 수색 지역 방문을 자제해줄 것을 간곡히 당부했다.전문가들은 늑구가 물만 마신다면 최대 20일까지는 버틸 수 있을 것으로 보고 있다. 오월드 측은 늑구가 탈출했던 경로를 확보하고 24시간 감시 체제를 가동하며 늑구가 스스로 돌아올 가능성에도 대비하고 있다.마지막으로 이번 사태를 통해 종 보전과 동물 복지에 대한 논의가 지자체를 넘어 국가적 차원에서 이루어져야 한다는 점도 강조됐다.대전시에 따르면 지난 8일부터 16일 오전 8시 현재 112를 통한 시민 제보는 99건, 소방을 통한 제보는 129건에 이른다.