경기교육감 민주·진보 후보 단일화 여론조사가 우려스러운 이유

取중眞담은 <오마이뉴스> 상근기자들이 취재과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유로운 방식으로 돌아가면서 쓰는 코너입니다.

큰사진보기 ▲경기 교육감 선거에 출마한 예비후보들. 왼쪽부터 유은혜, 안민석, 성기선, 박효진 예비후보. ⓒ 이민선 관련사진보기

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