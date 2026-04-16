"권한은 행사, 책임은 회피"... 돌봄노동자들, 정부에 '원청 교섭' 요구

큰사진보기 ▲공공연대노동조합 조합원들이 4월 16일 오후1시 서울정부청사 앞에서 '돌봄노동자 진짜사용자 대한민국 정부의 단체교섭 촉구 기자회견'을 개최하였다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

공공연대노동조합은 16일 오후 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열고 보건복지부·성평등가족부·교육부를 상대로 원청 사용자로서 교섭에 참여할 것을 촉구했다. 개공공연대노조가 개정 노조법 시행 이후 교섭을 요구한 지 한 달이 지났지만, 현재까지 응답한 정부 부처는 단 한 곳도 없다.이영훈 공공연대노조 위원장은 "센터에 추가 지급을 요구해도 권한이 없다는 답변만 돌아오고, 지자체 역시 정부 예산 외에는 지급 근거가 없다고 한다"며 "그렇다면 돌봄 노동자들의 임금은 누가 결정하는 것인지, 그 책임을 왜 노동자들이 입증해야 하느냐. 정부가 명확히 밝혀야 한다"고 비판했다.이 위원장은 해외 사례를 언급하며 "독일은 단체교섭법을 통해 공공부문 노동자의 교섭에 주정부와 시군구정부가 함께 참여하고, 미국은 간접적인 영향만으로도 공동사용자로 교섭에 응하도록 하고 있다"며 "이러한 제도가 존재함에도 한국 정부는 도입하지 않는 이유가 무엇인지 묻지 않을 수 없다"고 지적했다.박미향 공공연대노동조합 아이돌봄분과 경기지부장은 성평등가족부를 향해 "법리 해석을 이유로 더 이상 지연하지 말고 사용자로서 책임 있게 교섭에 나서야 한다"고 조속한 교섭 참여를 촉구했다.박 지부장은 "일 년을 일해도 십 년을 일해도 어떠한 경력도 인정되지 않는 임금체계, 하루 두 가정을 방문해도 한 건만 인정되는 교통비, 가족상에도 연차를 사용해야 하는 현실 속에서 수행기관은 권한이 없다는 말만 반복하고 있다"고 말했다.이어 "부모들이 행복하고 아이들이 행복할 수 있으려면 아이돌봄 노동자들이 자긍심과 보람을 갖고 일할 수 있는 처우와 근로조건 개선이 이루어져야 한다"고 강조했다.윤화자 노인생활지원사 경기지부장은 "노인생활지원사의 근로계약은 민간 수행기관과 체결하지만 임금, 근로시간, 정년, 업무 기준 등 주요 조건은 매년 보건복지부가 결정한다"고 밝혔다.윤 지부장은 "10년 이상 근무해도 경력이 인정되지 않고, 교통비와 통신비 부담은 계속 증가하고 있다"며 "혹서기와 혹한기, 코로나19 시기에도 가장 먼저 현장을 지킨 것은 바로 우리 생활지원사들"이라고 말했다.그는 "개정 노조법이 시행됐음에도 보건복지부가 책임을 현장에 전가하고 있다"며 "법 준수의 모범이 되어야 할 정부가 책임을 회피하는 것은 부적절하다"고 비판했다.조선영 보육분과 전남 대체교사지부장은 "누가 채용 기준을 만들고, 누가 배치를 결정하며, 누가 업무 지침을 내리느냐. 바로 교육부다"라며 "사용자가 아니라면 지시와 통제를 중단하거나, 사용자라면 그에 따른 책임을 져야 한다"고 지적했다.또한 "정부가 권한은 행사하면서 책임은 지지 않는 모순된 태도를 보이고 있다. 예정된 돌봄노정협의는 협의일 뿐, 사용자성 인정과 교섭 참여 문제를 대체할 수 없다"며 "정부가 진짜 사용자라면, 당연히 교섭의 자리로 나와야 한다"고 촉구했다.공공연대노동조합은 기자회견문을 통해 "교섭 요구 이후 한 달이 지났지만 정부 부처 중 어느 곳도 원청 사용자로서 교섭에 나서지 않았다"며 "정부가 교섭을 계속 거부하거나 회피할 경우 비정규직 노동자의 권리를 외면하는 것으로 보고 강경 대응에 나설 것"이라고 밝혔다.