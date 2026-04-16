5·18 단체 "윤 어게인 광주 집회, 결코 용인해선 안 돼"

큰사진보기 ▲'윤석열이 옳았다', '윤 어게인((YOON AGAIN)'을 외치는 윤석열 지지자들. ⓒ 유성호 관련사진보기

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5·18민주화운동 전야제 당일 광주에서 보수 성향 유튜버의 '윤 어게인 집회'가 예고되면서 5·18 단체가 반발하고 나섰다.5·18 3단체(유족회·부상자회·공로자회)는 16일 보도자료를 내고 "5·18 정신이 깃든 역사적 공간에서의 보수 유튜버 집회를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.단체는 "금남로는 민주주의를 위해 목숨을 바친 이들의 희생이 서려 있는 자리이자 기억과 책임, 역사적 성찰이 요구되는 엄중한 공간"이라며 "(윤 어게인 집회 신고는) 5·18 정신에 대한 명백한 도전이자 그 공간의 의미를 훼손하는 행위"라고 비판했다.이어 "표현의 자유는 민주주의의 중요한 가치이지만, 자유는 역사에 대한 부정과 왜곡, 그리고 타인의 고통 위에 서 있을 수 없다"며 "민주주의는 책임 없는 자유가 아니라 공동체에 대한 존중 위에서만 성립한다"고 강조했다.그러면서 "해당 집회는 즉각 철회돼야 하며 관계 당국 역시 이를 결코 용인해서는 안 된다"며 "해당 공간의 역사적 성격에 부합하는 관리와 보호 대책을 마련하라"고 촉구했다.앞서 한 보수 성향 유튜버는 5·18 전야제가 열리는 오는 5월 16일 광주 금남로 일대에서 200여 명이 참여하는 '윤 어게인(YOON AGAIN) 집회'를 연다고 경찰에 신고했다.이 유튜버는 지난해 2월 윤석열 전 대통령의 탄핵을 반대하는 집회를 열기도 했다.