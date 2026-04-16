사랑으로 버틴 시간, 우리가 기억해야 할 역사

'이것이 조선의 역사다. 한국의 역사다. 우리의 역사다' 내가 산 이야기를 하려는 게 아니에요. 우리나라 역사가 이렇게 흘러왔다는 걸, 국민들이 이렇게 고생했다는 걸 말하고 싶은 거예요.

큰사진보기 ▲사랑이 있으니 살아집디다 - 강순희 말하고 유시민 듣다, 유시민, 김세라(지은이) ⓒ 은빛 관련사진보기

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저희들은 10년전에도 없었고 현재도 이 지구상에 존재하지 않는 조작된 인혁당에 묶여 사형선고를 받은 피고인들의 아내입니다.

남편 죽었을 때는 막 같이 죽고 싶었지. 그런 생각이 든 순간이 여러 번 있었어. 그렇지만 아이들 위해 살아야겠다 싶어서 고비를 넘겼어요. 사랑이 있으니 살아집디다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치와 개인 블로그에도 실립니다.

<사랑이 있으니 살아집디다>라는 제목만 들으면 사랑에 관련한 감동 실화 같지만 오히려 고통스럽고 괴로운 역사를 마주 보게 하는 책이다. 대한민국이 현재의 민주주의를 갖추기 전, 조작과 거짓이 난무하던 시절을 살아낸 이의 이야기. 그 잔혹한 시절을 통과한 이가 자신을 쓰러지지 않고 견딜 수 있게 해주었다는 사랑은 마음을 묵직하게 누른다. 사랑이 위로가 아닌, 버텨야 했던 시간의 무게로 다가온다. 그 이야기는 1964년 인혁당 사건으로부터 시작된다.이 책은 과거 독재 정권과 사법살인의 희생양이 된 인혁당 사건의 사형수를 남편으로 두었던 강순희의 구술 자서전이다. 인혁당 사건을 알지 못해도 괜찮다. 책 속에는 그에 따른 배경지식을 촘촘하게 깔아, 충분히 이해 가능하도록 했다.'강순희 말하고 유시민 듣다'로 쌓아 올려진 책은 과장되지 않고 생생한 인터뷰 형식으로, 단순히 살아온 이야기를 말하고자 하는 책이 아니다. 앞서 말했듯 한국의 역사, 우리의 역사 귀퉁이를 자세히 들여다보는 책이다.그래서 쉽지 않다. 영화 속 한 장면이 아니라, 대한민국에서 일어났다는 일이 거짓말처럼 느껴진다. 거짓과 조작으로 묶인 인혁당, 그 안에서 고문당하고 사형당해야 했던 이들과 그 거짓을 입증하려 했던 이들의 팽팽한 줄다리기는 32년 세월이 지나 '무죄'를 판결 받고서야 끝난 듯 보인다.하지만 희생된 이들의 목숨은 돌려받을 수 없고, 고통받은 이들의 괴로움은 보상받을 길이 없다. 이것이 우리가 역사를 기억해야 할 이유다. 두 번 다시 같은 일이 반복되어서는 안 되기 때문이다.남편을 빼앗기고 어린아이들을 지켜야 했던 아내이자 엄마였던 한 여성의 삶은 한국 역사를 압축한다. 그 시간을 건너며 죽음을 이기고 고비를 넘긴 그녀의 무기는 오직 사랑이었고, 그 사랑이 지금의 책을 만든 것이다. 국가의 폭력 앞에 무너지고 울어야 했던, 그러나 다시 일어나 투쟁했던 이들의 삶이 내 삶으로 성큼 들어왔다.국제법학자협회는 4월 9일을 '사법사상 암흑의 날'로 규정했다고 한다. 그날은 인혁당 사건으로 무고한 8인이 간첩이 되어 형장에서 사라진 날이기도 하다. <사랑이 있으니 살아집디다>는 과거를 복원하는 데 그치지 않는다. 왜 이 역사를 기억해야 하는지, 그리고 무엇을 반복하지 말아야 하는지를 묻는다. 결국 이 책은 한 사람의 생존기가 아니라, 우리가 외면하지 말아야 할 역사에 대한 집요한 증언이다.