국가기관 공무직 29개 기관 기본급 최저임금 미달... 기획예산처 교섭 거부

큰사진보기 ▲공공연대노조 국가기관 공무직 분과 조합원들이 '국가기관·중앙행정기관 공무직 임금 및 처우 실태조사 결과 및 기획예산처 원청교섭 사용자성' 기자회견을 4월 16일 오전11시에 국회소통관에서 진행하였다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

공공연대노동조합이 56개 국가기관·중앙행정기관을 대상으로 실시한 공무직 임금 실태조사에서 기본급이 법정 최저임금에 미치지 못하는 기관이 29곳에 달하는 것으로 확인됐다.노동조합은 16일 오전11시 국회 소통관에서 전종덕·정혜경(진보당), 차규근(조국혁신당), 용혜인(기본소득당), 한창민(사회민주당) 국회의원과 공동주최로 기자회견을 열고 실태조사 결과를 발표하며 기획예산처의 원청교섭 참여를 촉구했다.노조가 진행한 실태조사는 올해 2월부터 3월까지 정보공개청구 방식으로 진행됐다.2026년 법정 최저임금 월 환산액은 215만6880원이지만, 국가보훈부 경비직은 192만8980원으로 최저임금보다 약 22만7900원 낮았다. 국토교통부(195만6270원), 국가데이터처(196만1650원), 방위사업청(196만3500원) 등도 최저임금에 크게 못 미쳤다.김정제 공공연대노조 국가기관 공무직 분과장은 "법정 최저 기준을 최고 기준처럼 고용을 하는 정부가 공정과 처우 개선을 논하는 것은 노동자에 대한 기만"이라고 규탄했다.김 분과장은 "식대 14만 원에서 16만 원 증액 지침 역시 현장을 우롱하는 행정에 불과하다. 정부는 예산상 별도의 재원을 확보하지 않은 채 증액 지침만을 하달하고, 일선 현장에서는 식대를 맞추기 위해 다른 임금 항목을 삭감하는 비정상적인 운영이 속출하고 있다"고 비판했다.이어 "각 개별 기관은 예산권이 없다는 핑계로 책임을 회피하고 있으며, 모든 결정권은 기획예산처가 독점하고 있다"며 "기획예산처가 예산지침이라는 권력을 휘두르며 노동자의 생존권을 통제하면서도 교섭 테이블에는 나오지 않는 행태는 반노동적 권위주의의 전형"이라고 비판했다.이영훈 공공연대노조 위원장은 "개정된 노조법이 시행된 지 한 달여가 됐는데 민간기관은 원청사용자성을 인정받고 교섭에 나서고 있는데, 정작 대한민국 정부가 운영하는 각 부처는 소수 일부를 제외하고 교섭에 응하지 않고 있다"고 밝혔다.이 위원장은 중앙노동위원회 발표를 인용해 "원청교섭 요구 372개 사업장 가운데 공공부문이 156곳으로 41.9%에 달한다"며 "국가기관 공무직은 같은 일을 하는 지방정부 공무직에 비해 임금이 30% 가량 낮고, 임금 인상은 늘 기획예산처가 정하고 노동자들은 그 결정을 통보받을 뿐"이라고 비판하며 그는 "몇 년째 하소연하고 투쟁하고 요구해도 해결되지 않는 노동자들의 단체교섭권은 정부가 보장해야 한다"고 강조했다.전종덕 진보당 국회의원은 "이재명 대통령이 국무회의에서 국가가 모범 사용자가 되어야 한다고 강조했지만, 현실은 공무직 노동자들의 처우 개선을 외면하고 있다"고 비판했다.전 의원은 "대통령이 지시하니 정부는 형식적으로 별도의 재원 확보도 없이 증액 지침만 내렸고, 일선 기관에서는 밥값을 주려고 다른 항목을 삭감하는 조삼모사식 꼼수 행정이 속출해 오히려 실질임금을 삭감하는 결과를 낳았다"고 지적했다.그러면서 "사용자 지우기에는 막대한 예산을 써가면서도 정작 공무직 노동자들의 처우 개선은 예산이 없다는 이유로 회피하고 있다. 이게 말이 됩니까"라고 목소리를 높였다.공공연대노동조합은 기자회견문을 통해 ▲ 기획예산처의 예산지침 통제 중단 및 직접 교섭 참여 ▲ 사용자성 인정과 원청교섭 즉각 응답 ▲ 최저임금 미달 부처 기본급 현실화와 독립 예산 편성을 요구했다.노조는 올해 2월 통과된 '공무직위원회 설치 및 운영에 관한 법률'에 따른 위원회 재가동과 관련해서도 "단순 자문 기구를 넘어 위원회 결정이 예산안에 반드시 반영되는 구속력이 필요하다"고 주문했다.