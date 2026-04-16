도시에서 지친 당신, 숲이 필요하다면 펼쳐보세요

도시에선 절대 알 수 없는 게 있죠.

TV에선 절대 볼 수 없는 게 있죠.



지치고 병든 나그네여

오 외톨이 나그네여

당신의 불치병은 그곳에

존재할 수 없어요.



- AKMU(악뮤) '소문의 낙원' 중에서

AD

큰사진보기 ▲주말엔숲으로꽃과 책 ⓒ 김혜영 관련사진보기

하야카와는 문득 생각했습니다.

'그래, 시골에서 살자'

확고한 의지로 결심했던 것이 아니라

되는 대로 해보자. 한 번, 해 보지, 뭐! 라고 생각했던 것입니다.

숲속에는 무언가 그리운 향기가 있어. 왜일까.

우리들은 계속 도시에 살았는데 말이지.

어른이 되면 뭐든지 알게 될 거라고 생각하지 않았어?



응



그렇지만 모르는 게 산더미처럼 많아

뭔가 모르는 세계가 가득하다는 것을 알기 위해서 어른이 된 것 같은,

그런 기분이 들어

이곳에 와서 밤하늘에 별이 너무 많아 깜짝 놀랐지만

도쿄의 하늘에도 별은 똑같이 있는 거잖아.

보이지 않아도 사실은 빛나고 있는 거였어.

덧붙이는 글 | 이 기사는 인스타그램, 네이버 블로그에도 실립니다.

악뮤의 신곡, '소문의 낙원'이 많은 사람에게 사랑 받고 있다. 편안한 리듬과 음정, 부드러운 목소리, 그리고 도시의 지치고 병든 많은 이들이 공감할만한 가사가 그 이유일 것이라 생각한다.마스다 미리의 책도 다르지 않다. 자극적인 내용이나 화려한 그림 없이 속 깊은 이야기만으로도 '30~40대 여성의 정신적 지주 역할'을 한다고 표현할 만큼 많은 팬 층을 확보하고 있다. 꽤 다작을 하는 작가여서 우리나라에 번역된 에세이와 만화가 100권을 넘어선다고 한다. 그 중 이번에 소개할 책 <주말엔 숲으로>는 도시를 떠나 숲으로 간 30대 여성 하야카와에 대한 이야기다.하야카와는 도시에 살다가 시골로 이사를 왔다. 이사를 온 이유는 솔직하고 단순하다.하야카와는 마유미와 세스코라는 두 명의 친구가 있다. 친구들은 슬로라이프의 기본은 자급자족이라며 텃밭을 가꾸라 하기도 하고, 시골 생활이라면 숲 속에서 사는 거 아닌가 하고 묻기도 한다. 하지만 하야카와는 택배로 채소를 배달 시키기도 하고 곰이 무섭다며 역 앞의 집에 산다. 도시에서 직장 생활을 하는 친구들은 주말이면 도시의 고급스런 디저트를 선물로 들고 하야카와의 집에 찾아온다. 그리고 함께 숲을 걷고, 꽃과 나무, 새를 관찰하고 호수에서 카약을 타며 눈 쌓인 산에 오른다. 그 안에서 잊고 있었던 자연스러움을 발견하고 함께 나눈다.그 여운은 돌아간 뒤 도시 생활 속에서 가끔 떠올라 삶을 새롭게 바라보게 한다. 누가 가르치지 않았는데도 아주 잘 배운 느낌이다. 그런 깨달음들이 숲에 있었다.그런데 어쩌면 그것들은 숲이 아닌 우리 안에 있었던 것들은 아닐까? 그동안은 어떤 이유로 흐려져 보지 못했던 건 아닐까? 도시의 별들처럼 반짝이는 마음은 이미 우리 안에 있다. 우리는 다시 그걸 찾기 위해 주말엔 숲으로 간다.그러니 약간의 여유가 생긴다면 숲으로 가서 빛나는 마음의 조각들을 찾아보면 좋을 것 같다. 그리고 지금 당장 갈 수 없다면 마스다 미리의 <주말엔 숲으로>를 읽으며 숲 치유제를 마셔보는 건 어떨까?