대전지방법원, 세종보 농성 천막 하천법 위반 '무죄' 선고

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15일 대전지방법원(형사5단독 구천수 판사)은 하천법 위반 혐의로 고발된 박은영 대전충남녹색연합 사무처장(보철거시민행동 공동집행위원장)에 대한 선고 공판에서 무죄를 선고했다.재판부는 이번 판결에서 시민단체의 농성이 개인의 이익이 아닌 공익적 목적에서 비롯된 것임을 분명히 했다.구천수 판사는 판결문을 통해 "해당 환경단체는 세종보 재가동이 수질과 수생태계에 미치는 영향에 대해 진지하고 충분한 검토를 거친 후 농성을 진행한 것으로 보인다"며 "관계기관과 일반인에게 환경적 검토 의견을 전파하기 위한 공익 목적으로 볼 수 있어 행위의 동기와 목적의 정당성이 인정된다"고 밝혔다.또한 천막 설치에 대해서도 "타인에게 혐오감을 주거나 폭력성을 내포했다고 보기 어렵고, 사회 통념상 용인될 수 있는 상당성을 갖췄다"고 판단했다. 특히 정부와의 소통이 부재했던 상황을 지적하며 "긴급성과 보충성도 인정된다"고 덧붙였다.무죄 판결을 받은 박 처장과 '보철거를위한금강낙동강영산강시민행동(아래 보철거시민행동)'은 지난 2024년 4월 29일부터 세종보 상류 500m 지점에 천막을 설치하고 700일 동안 농성을 이어왔다. 이곳은 보 수문을 닫을 경우 물에 잠기는 지점으로, 4대강 사업 부활을 막기 위한 상징적인 장소로 꼽혀왔다.선고 직후 보철거시민행동은 성명을 통해 "이번 무죄 판결은 단순히 천막 농성에 대한 보상이 아니다"라며 "강의 자연성 회복이라는 기후위기 시대의 정의로운 방향을 확인한 것"이라고 평가했다.단체는 현재 이재명 정부와의 합의에 따라 천막 농성을 해제한 상태다. 합의안에는 ▲연내 16개 보 처리방안 마련 및 국가물관리기본계획 반영 ▲내년 상반기 착공 시작 ▲2028년 상반기 낙동강 취양수장 개선사업 완료 등이 포함되어 있다.보철거시민행동 관계자는 "윤석열 정부가 거꾸로 돌리려 했던 강의 흐름을 시민들의 힘으로 막아냈다"며 "이재명 정부는 합의된 보 처리방안을 차질 없이 이행해 4대강 재자연화 과제를 완수해야 한다"고 촉구했다.