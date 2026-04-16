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교육

인천경기

26.04.16 12:35최종 업데이트 26.04.16 12:36

인천시교육청, '수의사와 함께하는 동물사랑교육' 한다

인천시수의사회와 함께, 4~11월 초등학교 5학년 학생 대상으로

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인천시교육청은 4월부터 11월까지 관내 초등 5학년 학생을 대상으로 '수의사와 함께하는 학교로 찾아가는 동물사랑교육'을 진행한다.
인천시교육청은 4월부터 11월까지 관내 초등 5학년 학생을 대상으로 '수의사와 함께하는 학교로 찾아가는 동물사랑교육'을 진행한다. ⓒ 인천시교육청

인천시교육청(교육감 도성훈)은 4월부터 11월까지 관내 초등 5학년 학생을 대상으로 '수의사와 함께하는 학교로 찾아가는 동물사랑교육'을 진행한다.

이번 프로그램은 학생들이 동물을 하나의 생명체로 이해하고 존중하는 태도를 기를 수 있도록 지원하고자 마련했으며, 인천시수의사회 소속 수의사가 학교를 방문하여 전문적으로 학생들을 지도한다.

교육은 △반려동물과 유기동물에 대한 이해 △동물학대 예방과 생명존중 가치 안내 △반려동물과의 올바른 만남과 생활 방법 △책임 있는 반려문화와 펫티켓 등을 중심으로 진행한다.

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특히, 인천시교육청은 학생들의 이해를 돕기 위해 동물학대 예방 및 동물사랑을 내용으로 하는 만화 교재 <반가워! 동물사랑교육은 처음이지?>를 제작해 초등학교 5학년 전체 학생에게 사전 배부했다.

인천시교육청 관계자는 "동물사랑교육은 생명존중과 공감 능력을 기르는 인성교육"이라며 "앞으로도 학생들이 사람과 동물이 공존하는 사회적 가치를 배우고 책임 있는 시민으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

#동물사랑교육#인천시수의사회#인천시교육청

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