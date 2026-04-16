전한길이 반긴 '미셸 박 스틸'... "주한미대사 철회" 목소리

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지시간) 2기 트럼프 행정부 첫 주한미국대사 후보로 한국계 여성 정치인인 미셸 박 스틸(한국명 박은주) 전 연방 하원의원을 지명했다. 백악관은 이날 홈페이지를 통해 주한미국대사 지명을 발표하고 연방 상원에 인준을 요청했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

도널드 트럼프 미국 대통령이 2기 행정부의 첫 주한 미국 대사 후보로 미셸 박 스틸 전 미연방 하원의원을 지명하자 교수·외교안보 단체가 비판 성명을 내놨다. 북한 인권 문제를 제기하거나 대중국 강경파 보수주의자를 자처해 온 스틸 지명자가 국내 일부 극우세력과 손잡을 수 있단 우려에서다. 범여권에서는 조국혁신당이 신중한 아그레망(외교사절 동의)을 요구했다.트럼프 대통령이 공화당 소속인 스틸 전 의원을 '대한민국 주재 미합중국 특명전권대사(주한미대사)'로 지명하고 상원에 인준을 요청하자 14일 우리 정부는 원론적 입장으로 반응했다. 청와대 관계자는 "향후 정식으로 임명되면 한미 관계 강화와 양국 국민 간 우정 증진 등에 기여할 것으로 기대한다"라고 말했다.미국과 긴밀한 소통이 중요한 청와대는 대사급 외교 채널 복원이 필요하단 입장이다. 그동안 주한미대사 자리는 전임 바이든 행정부에서 임명된 필립 골드버그 전 대사가 지난해 물러난 뒤 1년 넘게 공백 상황이었다. 늦었지만 후임이 임명된다면 이를 만회할 기회가 된다.그러나 기대감과 달리 정치권 일각과 전문가 단체는 스틸 전 의원 지명에 부정적 반응이었다. 전국 교수연구자 모임인 사회대개혁지식네트워크와 외교안보 싱크탱크인 외교광장, 포럼지식공감은 바로 '지명 철회 촉구' 성명으로 대응했다.미국에서 소식이 전해진 지 이틀 뒤인 16일, 공동 입장문을 낸 이들 단체는 "직업 외교관이 아니라 미국 내 보수 정치 기반 속에서 성장한 공화당 정치인으로 외교적 중립성과 조정 능력보단 특정 이념과 전략적 이해를 강하게 반영해 왔다는 점에서 걱정스럽다"라며 문제를 제기했다.스틸 지명자는 실향민 2세로 북한인권, 중국에 강경한 태도를 보이는 등 정치성향에서 보수 색채가 짙은 인사다. 이런 점을 꼬집은 세 단체는 "그의 정치적 입장, 행보가 한국 사회 내부의 극단적 정치세력과 공명할 가능성을 갖고 있다"라며 추가적 논란을 예상했다.이른바 새로운 미 대사가 국내의 부정선거 음모론자나 반북·반중국을 외치는 일부와 접점을 가질 수 있단 주장인데, 세 단체는 "한국 사회 내부 분열을 심화시키는 방향으로 작용할 위험성을 담고 있다"라고 지적했다. 특히 "'한국계'라는 상징성이 이를 가리는 장치로 작동해서는 안 된다"라고도 입을 모았다.실제로 스틸 지명자가 주한미대사 이름에 오르자 보수 유튜브 채널에서는 '강경 보수가 온다. 진보 초긴장 상태?(조선일보 김광일의 입)', '건국전쟁 미 상영 성사시켰던 미셸 박 스틸(고성국 TV)' 등 환호가 이어진다. 심지어 구속영장실질심사 처지인 극우 유튜버 전한길씨도 '부정선거 멈춰라', '중국 공산당 나가라' 등 스틸 지명자가 자신들과 똑같다고 주장하며 이를 반겼다.범여권인 조국혁신당 안에서도 신중한 분위기다. 국립외교원장을 지낸 김준형 조국혁신당 의원은 15일 국회 외교통일위에서 스틸 지명자가 한국의 정체성을 부정하고 국가수반을 모독한 적이 있다고 주장하며 "이를 짚지 않고 왜 그렇게 빨리 환영 성명을 냈느냐. 그냥 아그레망 해주는 건 안 된다"라고 따졌다.문재인 정부 외교부 대변인과 한반도평화교섭본부장을 거친 노규덕 한라대 교수는 같은 날 MBC라디오 <김종배의 시선집중>에서 상당한 파장을 예상했다. 그는 "(스틸 지명자가 실향민 2세로) 중국, 북한 문제에 강경한 입장을 취해왔다"라며 "그런 활동들이 주한대사로 왔을 때 어떤 영향이 있을까 당연히 걱정할 수 있다"라고 말했다.