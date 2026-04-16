"작별의 이유를 알지 못할 때 유가족 고통은 끝나지 않는다"

큰사진보기 ▲세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 지난 15일 오후, 국회 정문 앞 농성장에서 열린 생명안전기본법 제정 촉구 문화제가 열렸다. ⓒ 정윤기 관련사진보기

"어둠은 빛을 이길 수 없다. 거짓은 참을 이길 수 없다. 진실은 침몰하지 않는다. 우리는 포기하지 않는다."

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제4조(안전권)모든 사람은 일상생활과 노동현장 등에서 안전사고의 위험으로부터 생명·신체 및 재산을 보호받고 안전하게 살 권리(아래 안전권)를 가진다.



제5조(피해자의 권리) ① 피해자는 안전사고가 발생하였을 경우 신속하고 적절한 구조를 받을 권리를 가진다. ② 피해자는 안전사고의 예방·대비·대응·복구 과정에 대하여 실질적으로 참여할 권리를 가진다. ③ 피해자는 안전사고의 원인, 수습, 조사, 재발방지대책 등에 관하여 정확한 정보를 제공받을 권리를 가진다. ④ 피해자는 안전사고로 인한 피해의 회복과 일상생활 복귀를 위하여 필요한 지원을 받을 권리를 가진다. ⑤ 피해자는 안전사고의 원인과 국가 등의 대응의 적정성에 대하여 전문적·객관적인 조사를 받을 권리를 가진다.



제18조(독립조사기구의 설치 등)국가 및 지방자치단체는 안전사고의 원인과 국가 등의 대응의 적정성을 전문적·객관적으로 조사하기 위하여 독립조사기구를 설치·운영할 수 있다. - 생명안전기본법의 핵심 골격

세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 지난 15일 오후 7시, 국회 정문 앞 농성장에서 열린 생명안전기본법 제정 촉구 문화제의 마지막은 민중가수 안계섭의 노래 '진실은 침몰하지 않는다'로 마무리됐습니다.왜 아직도 유가족이 거리에서 진실을 요구해야 하는지, 왜 아직도 생명과 안전의 책임이 법으로 고정되지 못했는지, 왜 아직도 국회 앞에서 이런 자리가 반복되어야 하는지. 그 모든 질문이 이 노래 제목 안에 담겨 있었기 때문입니다.이날 국회 농성장 앞에 모인 사람들은 단순한 추모를 위해 모인 것이 아닙니다. 오래전에 법이 되었어야 할 최소한의 기준을, 왜 아직도 피해자와 유가족, 시민들이 몸으로 요구해야 하는지를 묻기 위해 모였습니다.생명안전기본법안은 추상적인 선언을 하자는 법이 아닙니다. 모든 사람이 일상생활과 노동현장에서 안전사고의 위험으로부터 생명·신체 및 재산을 보호받고 안전하게 살 권리, 즉 안전권을 가진다는 점을 명확히 규정하고 있습니다.또한 피해자는 안전사고 발생 시 신속하고 적절한 구조를 받을 권리, 예방·대비·대응·복구 과정에 대한 정확한 정보를 제공받을 권리, 안전사고 원인과 국가 대응 적정성에 대한 전문적·객관적 조사를 받을 권리를 가진다고 규정합니다. 국가 차원의 기본계획과 시행계획, 독립조사기구 설치, 피해자 지원 및 재발방지 체계까지 담고 있습니다.그러나 이러한 최소한의 내용조차 아직 국회 문턱을 넘지 못하고 있습니다. 생명안전기본법안은 현재 국회 행정안전위원회 법안심사제2소위원회에 계류된 상태로 실질 심사가 지연돼 왔습니다. 지난 15일 여당 지도부가 4월 중 처리 의지와 필요 시 직권상정 가능성을 언급했지만, 법안은 여전히 소위 문턱을 넘지 못한 상태입니다.이날 문화제에서는 박래군 생명안전시민넷 공동대표, 이태원 참사 희생자 애진씨의 아버지 최정주씨, 김미숙 김용균재단 대표, 다산인권센터 하지 활동가, 이석현 연대시민의 발언이 이어졌습니다.박래군 공동대표는 법안이 막혀 있는 정치 현실을 정면으로 지적했습니다. "행안위 법안심사소위원회 위원장인 서범수 의원이 법안 자체를 심사하지 않고 있으며, 재난안전법이 있는데 왜 생명안전기본법이 필요하냐는 인식 자체가 법안을 제대로 검토하지 않은 태도"라고 비판했습니다.동시에 더불어민주당 역시 책임에서 자유롭지 않다고 했습니다. 세월호 참사 12주기 전까지 법을 제정하겠다고 여러 차례 약속했지만 이를 지키지 못했다는 것입니다.현장에서는 이를 두고 '거부병'과 '핑계병'이라는 표현이 나왔습니다. 의석이 적어서 못 한다던 시절에는 그것을 핑계 삼았고, 이제는 의석이 충분한데도 서로 책임을 떠넘기며 또 다른 핑계를 대고 있다는 것입니다.실제로 이날 박 공동대표는 지난주부터 농성을 시작했으며, 피케팅을 매일 이어오고 있다고 밝혔습니다. 또한 최소한 행안위 상임위 통과 전까지는 이 농성장을 지키겠다는 뜻을 분명히 했습니다.이 발언은 단순한 분노 표출이 아닙니다. 생명안전기본법 지연이 단순한 절차 문제가 아니라 정치가 생명과 안전을 구조적으로 미뤄온 결과라는 점을 드러내는 발언이었습니다.이태원 참사 희생자 애진씨의 아버지 최정주씨의 발언은 그 구조가 유가족에게 어떤 고통으로 남는지를 가장 깊게 보여줬습니다. 그는 "예진이는 이태원 골목에서 저와 작별을 했다"고 말했습니다.그러면서 "유가족의 고통은 단순히 가족을 잃은 슬픔만이 아니"라고 했습니다. "사람마다 각자의 고통은 다 소중하겠지만, 유가족의 고통은 무엇보다도 작별의 이유를 알지 못할 때 끝나지 않는다"고 했습니다. 세월호 참사 12년 동안 유가족들이 고통스러웠던 이유 역시 침몰의 이유와 국가 책임이 아직 완전히 밝혀지지 않았기 때문입니다.이태원 참사 역시 청문회와 수사가 진행됐지만, 유가족이 받은 설명은 '군중 유체화에 의한 사망'이라는 한 줄 설명뿐이었다고 했습니다. 최씨의 표현대로라면, 이 표현은 희생자들을 스스로를 죽인 사람처럼 만드는 구조입니다. 도저히 받아들일 수 없는 논리입니다.그는 "진상이 규명되지 않는 한 유가족의 고통은 끝나지 않는다"고 했습니다. 또한 "이태원 참사의 경우 특별법 개정과 특조위의 실질적 성과를 위해 올해 다시 결의를 해야 한다"고 말했습니다.이 발언은 기사에서 중심에 놓일 수밖에 없는 내용입니다. 생명안전기본법이 필요한 이유를 이보다 더 아프게 설명하는 문장은 흔치 않기 때문입니다. 작별의 이유를 알지 못하게 만드는 나라, 진실에 접근하는 수단을 유가족에게서 빼앗는 나라, 그런 구조를 바꾸기 위한 법이 바로 생명안전기본법이어야 한다는 문제의식이 담겨 있습니다.김미숙 김용균재단 대표의 발언은 산재 피해 유가족이 겪는 구조적 부당함을 적나라하게 보여주었습니다. 그는 "사고 당시 자신이 가장 먼저 느낀 것은 '회사가 모든 증거를 가지고 있는데도 왜 아들의 잘못이라고 하는지, 그 근거가 무엇인지 알 수 없었다'는 의문이었다"고 했습니다."이후 현장에 들어갔을 때 물청소된 흔적을 보며 회사가 은폐하려 한다는 점을 느꼈고, 그때부터 진상규명과 책임자 처벌을 위해 싸우기 시작했다"고 밝혔습니다.김 대표는 유족이 된다는 것은 평범한 시민이었다가 갑자기 유족이 되는 것인데, 회사가 모든 증거를 가진 상태에서 유족이 아무것도 모른 채 직접 현장에 들어가 증거를 찾아야 하는 상황은 "어두운 까만 곳에서 무언가를 찾아내는 것 같은 심정"이라고 표현했습니다."왜 자식을 잃어 극심한 고통을 겪는 유족이 그 증거까지 찾아야 하느냐는 점이 너무 부당하다"고 했습니다. 또 "경찰과 고용노동부가 존재하더라도 결국 회사의 말과 입단속된 동료들의 진술에 의존해 조사한다면 유족에게 매우 불리할 수밖에 없다"고 말했습니다. 그래서 "특조위를 구성해 진상규명을 해야 한다고 주장했으며, 많은 유족이 자신과 같을 것"이라고 덧붙였습니다.세월호도 그렇고 이태원도 그렇고 산재도 그렇고, 제대로 된 진상규명이 이뤄지지 않는 현실에 대한 문제의식이 여기에 있었습니다. 김 대표는 일부 회사들이 사과보다 합의를 먼저 종용하고, '지금 합의하지 않으면 이것도 없다'는 식으로 압박하며 처벌불원서를 요구하는 현실도 비판했습니다. 사람이 죽었으면 처벌을 받는 것이 당연한데, 왜 회사 앞에서만 그 질서가 뒤집히느냐는 것입니다.그가 말한 "억울해서 미치겠다"는 표현은 단순한 감정 표출이 아니라, 한국의 산재 진상규명 시스템이 피해자 가족에게 어떤 역할을 강제하고 있는지를 보여주는 증언이었습니다. 김 대표는 "생명안전기본법이 제대로 제정되면 독립적인 수사기구가 상설적으로 작동해 유가족이 더 이상 거리로 나서 권리를 요구하지 않아도 되는 사회가 되기를 바란다"고 말했습니다. 이 발언은 이날 문화제의 핵심 결론 가운데 하나였습니다.다산인권센터 하지 활동가의 발언은 또 다른 층위를 보여주었습니다. 그는 "멋진 말을 생각했다기보다는 제 삶에서 여러 참사들이 어떻게 다가왔는지, 그리고 참사 앞에서 생명안전기본법이 왜 더 필요한지에 대해 이야기해보려 한다"고 했습니다.세월호 참사 당시 그는 초등학교 5학년이었다고 했습니다. 큰 TV 화면 속 뉴스와 엄숙하게 변한 학교 분위기 속에서, 17살 언니가 있었던 자신에게 그 사건은 단순히 슬프기만 한 일은 아니었다고 했습니다. 다만 그 슬픔과 두려움을 어떻게 받아들이고 이어가야 하는지는 누구도 알려주지 않았다고 했습니다.그리고 2022년 10월 29일, 대학 신입생이었던 그는 타지에서 지내던 자신을 걱정한 아버지가 여러 통의 부재중 전화를 남길 만큼 불안했던 하루를 보냈고, 이후 아버지의 친구가 이태원 참사로 자녀를 잃었다는 사실을 알게 됐다고 말했습니다. 이 발언은 매우 중요했습니다. 한 사람의 삶 안에 세월호와 이태원이 시간차를 두고 겹쳐 지나간 경험을 보여줍니다.세월호를 어린 시절 텔레비전으로 겪고, 이태원을 청년으로 겪은 세대가 존재한다는 사실은 참사의 감각이 어떻게 이어지는지를 보여줍니다. 생명안전기본법은 그래서 과거 사건을 정리하는 법이라기보다, 참사를 반복해서 겪는 사회에서 다음 세대에게 어떤 국가와 책임 구조를 남길 것인가의 문제이기도 합니다.이석현 연대시민의 발언은 이 요구가 유가족만의 문제가 아니라는 점을 다시 확인시켰습니다. 재난참사와 산재 피해가 서로 다른 사건처럼 보일 수 있지만, 사람이 죽고 국가는 늦고 진실은 닫히며 유가족이 거리로 나와야 한다는 점에서 이 사회의 참사는 같은 구조를 반복하고 있다고 그는 연대의 언어로 말했습니다.이 법은 특정 참사 피해자 집단만을 위한 법이 아니라, 생명과 안전을 국가의 가장 기본적인 의무로 다시 묻는 법이라는 뜻이 담겨 있었습니다.이날 발언들은 결국 하나의 질문으로 수렴됐습니다. '왜 죽었습니까.' 그리고 시간이 지나면 또 다른 질문으로 이어집니다. '살릴 수 있었습니까.'이 두 문장 사이에는 유가족이 평생 빠져나오기 어려운 시간이 존재합니다. 사고 이후의 기록, 구조 과정, 대응 과정이 충분히 남지 않기 때문에 이 질문은 끝내 답을 얻기 어려운 상태로 남게 됩니다.그래서 생명안전기본법은 추모의 상징이 아니라 이 질문에 국가가 답하라는 요구입니다. 유가족이 작별의 이유를 알지 못한 채 살아가지 않게 하라는 요구입니다. 자식을 잃은 사람이 직접 증거를 찾고 진상규명과 책임자 처벌을 위해 거리로 나서지 않게 하라는 요구입니다.피해자와 유가족의 삶, 치료, 트라우마, 정보 접근, 진실에 대한 권리를 법으로 고정하라는 요구입니다. 사고가 나면 늘 그 뒤에 임시 대책을 덧붙이는 방식이 아니라, 국가가 처음부터 생명과 안전을 의무로 떠안고 조사·지원·재발방지의 구조를 제도화하라는 요구입니다.세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 저녁, 국회 앞에 다시 사람들이 모인 이유는 단순합니다. 이미 너무 많은 죽음이 있었고, 이미 너무 많은 약속이 있었고, 이미 너무 많은 시간이 지났기 때문입니다. 그런데도 법은 아직도 그 자리에 있습니다. 그래서 다시 묻게 됩니다.왜 아직도 생명안전기본법입니까.