대통령 세종집무실 설계안 국민공감투표 시작... 4월 말 최종 당선작 발표

▲첫 번째 작품은 지형에 순응하는 수평적 배치를 바탕으로 건축물 매스의 높낮이를 조정하여 리듬감 있는 스카이라인을 형성하고, 곡선형 지붕을 적용하여 전통적인 건축과 도시(마을)의 풍경을 현대적으로 구현하고 있다. ⓒ 행정중심복합도시건설청 관련사진보기