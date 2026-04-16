대통령 세종집무실 설계안 국민공감투표 시작... 4월 말 최종 당선작 발표

최근 정부가 대통령 제2집무실의 차질 없는 건립 의지를 재확인하며 행정수도 완성에 속도를 내고 있는 가운데, 국가 상징 공간으로 조성될 대통령 세종집무실의 구체적인 밑그림이 마침내 베일을 벗었다.
행정중심복합도시건설청(청장 강주엽, 이하 행복청)은 설계공모 2차 심사에 진출한 5개 작품을 대상으로 '국민공감투표'를 실시한다고 밝혔다.
이번 투표는 전문가 심사와 별도로 국민 선호도를 확인하고 공감대를 넓히기 위한 절차다. 투표는 4월 17일 오전 9시부터 4월 23일 오후 5시까지 7일간 진행되며, 대한민국 국적의 성인이면 누구나 모바일과 전용 홈페이지
를 통해 본인인증 후 참여할 수 있다.
대통령 세종집무실 건립사업은 행정수도 완성을 상징하는 핵심 국책사업으로, 국내 건축계의 높은 관심 속에 진행됐다. 지난 1월 공고 이후 총 17개 설계안이 접수됐으며, 행복청은 건축·도시·조경 분야 전문가로 구성된 심사위원회를 통해 1차 심사를 거쳐 최종 5개 작품을 선정했다.
2차 심사에 오른 작품들은 지형과 주변 환경과의 조화, 전통건축의 현대적 재해석, 국민과의 소통을 고려한 공간 구성 등에서 높은 평가를 받았다. 특히 국격을 상징하는 상징적 공간으로서의 무게감을 강조한 설계부터, 실용성과 유연성을 앞세운 행정 중심 공간까지 다양한 해법이 제시돼 눈길을 끈다.
국민공감투표 대상은 접수순으로 ▲공유풍경 Commonscape ▲채와 마당으로 구현한 국가상징공간 지혜의 풍경 ▲열린 권력의 표상 The Representation of Open Power ▲질서로서의 국정 : 제도의 공간적 태도 ▲국민의 뜻으로 하나된 풍경, 민의일경(民意一景) 등 5개 작품이다. 각 작품의 설계 콘셉트와 이미지는 투표 홈페이지에서 확인할 수 있다.
투표 참여자에게는 심사 종료 후 추첨을 통해 경품이 제공되며, 최다 득표작에는 '국민공감 특별상'과 함께 상금 1천만 원이 수여된다.
강주엽 행복청장은 "국민공감투표가 대통령 세종집무실에 대한 국민의 관심을 높이고, 국민이 공감하는 설계안에 대한 다양한 의견을 폭넓게 확인하는 계기가 되기를 기대한다"며, "우리 국격에 걸맞은, 국민적 자긍심과 눈높이에 맞는 대통령 세종집무실을 건립하도록 노력하겠다"고 밝혔다.
한편, 대통령 세종집무실 최종 당선작은 4월 24일 2차 본심사를 거쳐 4월 말 최종 확정될 예정이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.