이 대통령 "한국, 더 큰 국익 위해 다른 나라의 신뢰·존경 쌓아나가야"

▲이재명 대통령이 16일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 전략경제협력 특사 자격으로 중앙아시아와 중동 지역 방문을 마친 강훈식 비서실장을 격려하고 있다. 2026.4.16 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기