세월호 12주기, 기억을 넘어 '실질적 안전'으로 나아가야 할 때

큰사진보기 ▲'세월호참사 12주기 대전준비위원회'는 지난 6일 대전시청 북문에서 '세월호참사 12주기 기억다짐주간 선포 기자회견'을 열고 "빛의 광장 이후 세상은 달라야 한다"며 세월호참사 진상규명과 책임자 처벌, 생명안전사회 건설을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲송창영 광주대 방재안전학과 교수(한국재난안전기술원 이사장) ⓒ 송창영 제공 관련사진보기

2014년 4월 16일 발생한 세월호 참사는 우리 사회에 깊은 상처를 남겼다. 304명의 희생을 낳은 이 사건은 국가 안전관리 체계의 취약성을 드러낸 비극이었다. 이후 재발 방지를 다짐했지만, 12년이 지난 지금 그 약속이 얼마나 실현되었는지 되돌아볼 필요가 있다.최근에도 대형 인명피해로 이어지는 사고는 여전히 반복되고 있다. 다중운집 상황에서의 관리 미흡, 현장 대응 과정에서의 혼선, 책임 주체의 불명확성은 여전히 문제점으로 남아 있다. 이는 세월호 참사가 과거에 머무르지 않고 지금도 여전히 경고를 하고 있음을 의미한다.세월호 참사는 단순한 사고가 아니라 다양한 문제가 중첩된 결과였다. 무리한 운항과 과적, 형식적인 안전 규정 준수, 초기대응의 지연, 현장과 지휘부 간의 의사소통 부재가 동시에 작용하며 피해를 확대시켰다. 이러한 문제는 이후에도 유사하게 반복되어 왔다. 재난 직후 대응이 지연되거나 상황 판단이 늦어지는 문제, 기관 간 협업이 원활하게 이루어지지 않아 대응 공백이 발생하는 문제는 여전히 존재하고 있다.해외에서는 대형 재난 이후 구조적 개선을 통해 안전 수준을 끌어올린 사례가 있다. 1987년 헤럴드 오브 프리 엔터프라이즈호 전복 사고 이후 영국은 해상 안전관리 체계를 전면적으로 개편하고, 안전관리 책임을 명확히 하도록 제도를 강화하였다. 기업의 책임을 법적으로 규정하고, 현장 중심의 안전관리 체계를 구축한 점은 이후 유사 사고를 줄이는 데 중요한 역할을 했다.우리나라 역시 지속적으로 제도를 개선해 왔다. 재난대응 체계 정비, 매뉴얼 개선, 교육 확대 등 다양한 노력을 하고 있지만, 현장에서는 여전히 형식적인 점검과 훈련이 반복되는 경우가 있다. 안전이 평가를 위한 수단으로 기능하는 순간, 본래의 목적은 흐려질 수밖에 없다.이제는 안전관리의 방향을 실질적인 대응 역량 중심으로 전환해야 한다. 재난은 예고 없이 발생하며, 적절한 초기대응에 따라 피해 규모는 크게 달라진다. 따라서 현장에서 판단하고 조치할 수 있도록 권한과 책임을 명확히 하고, 이를 뒷받침하는 체계를 정비해야 한다.아울러 안전은 특정 기관이나 제도만으로 확보될 수 있는 영역이 아니다. 일상 속에서 안전을 우선하는 문화가 정착될 때 비로소 지속적인 안전이 가능해진다. 편의와 효율을 이유로 안전이 뒤로 밀리는 관행은 여전히 존재하며, 이는 언제든 다시 사고로 이어질 수 있다. 안전에 대한 인식이 개인과 조직 모두에서 변화하지 않는다면, 제도적 개선만으로는 한계가 분명하다.세월호 참사는 우리 사회에 깊은 교훈을 남겼다. 그러나 그 교훈이 단지 기억으로만 남아 있다면, 사고는 다시 반복될 것이다. 12주기를 맞는 지금은 과거를 돌아보는 것에 머무르지 않고, 현재의 수준을 냉정하게 점검하고 부족한 부분을 보완해야 할 시점이다. 기억은 행동으로 이어질 때 의미가 있으며, 행동이 변화로 나타날 때 비로소 사회를 바꿀 수 있다.세월호를 기억하는 일은 지금의 안전을 점검하는 일과 다르지 않다. 마주한 위험을 외면하지 않고, 실질적인 대비와 대응 역량을 갖추기 위한 노력을 지속하는 것, 그것이야말로 희생을 헛되이 하지 않는 길이다.