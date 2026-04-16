지역서점을 살리고 아이들의 꿈을 보듬는 10만 원의 기적

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이재명 대통령은 지역 서점이 사라지는 현상이 매우 심각하다며 여러 차례 지원방안을 주문했다. 이는 마을의 지식 거점이자 문화적 실핏줄인 지역 서점을 국가 차원에서 보호하겠다는 선언이라 할 것이다. 대통령의 의지가 공허한 메아리가 되지 않기 위해서는 이제 구체적인 정책으로 답해야 한다. 필자는 그 해법으로 '기한 한정형 청소년 지역 서점 바우처(Voucher)' 도입을 제안한다.교육부의 최신 추계에 따르면 2026년 현재 전국 초·중·고 학생 수는 483만7178명이다. 사상 처음으로 '학생 수 500만 명 시대'가 막을 내린 지금, 아이들이 사라지는 교실만큼이나 심각한 것이 아이들이 찾지 않는 지역 서점의 존립 위기다.스마트폰 클릭 한 번으로 책이 배송되는 편리함 속에서, 서가 사이를 거닐며 우연히 인생의 책을 만나는 경이로운 경험은 멸종 위기에 처했다. 지역 서점의 몰락은 단순한 상권의 쇠퇴가 아니라 우리 아이들이 지역 내에서 향유할 수 있는 '문화적 영토'의 상실을 의미한다. 아이들이 거주지 인근에서 책 향기를 맡을 수 없다면, 우리 사회의 문해력과 인문학적 토양은 갈수록 척박해질 수밖에 없다.모든 초·중·고생에게 연간 10만 원의 바우처를 지급할 때 필요한 예산은 약 4800억 원이다. 사용기한 경과 및 개인 사정 등으로 바우처를 전액 소비하지 못하는 경우를 고려하면 실제 집행되는 금액은 이보다 훨씬 적을 것이다.대한민국 연간예산이 사상 처음으로 700조 원을 돌파한 지금 그 정도의 투자는 정부의 정책적 의지만 있다면 충분히 품을 수 있는 수준이라 생각한다. 대규모 토목 사업이나 단발성 행사 예산과 비교해 보아도, 500만 명의 아이에게 독서의 즐거움을 선물하고 전국의 지역 서점 수천 곳을 동시에 살려내는 이 사업의 가치는 비교할 수 없이 크다 할 것이다.특히 이 정책은 예산 집행의 합리성을 극대화한다. 바우처는 학생들이 실제 지역 서점에서 사용한 만큼만 사후 정산되는 구조이며, '당해 연도 내 사용'이라는 기한을 설정함으로써 국가 재정이 사장되지 않고 즉각적으로 골목 상권에 투입되도록 보장한다. 이는 예산 효율성에 대한 우려를 불식시키면서도 정책 효과를 극대화할 수 있는 최적의 설계라 할 수 있을 것이다.지역 서점 바우처는 단순히 책값을 보전해주는 복지가 아니다. 학생들이 서가 사이를 거닐며 직접 책을 고르는 '문화적 경험'을 국가가 세심하게 보듬어주는 일이다. 이 정책은 아이들에게 지식의 바다를 열어주는 동시에, 고사 직전의 지역 소상공인들에게 확실한 자생력을 안겨주는 '상생'의 효과를 거둔다. 지역 서점 주인이 청소년들을 위한 큐레이션을 고민하고, 아이들이 바우처를 들고 서점 문을 여는 풍경은 지역 공동체가 다시 살아나는 소중한 신호탄이 될 것이다.국가 예산의 단 0.07%도 안 되는 금액을 투입해 지역 서점이 살아나고 마을의 이야기가 풍성해진다면 이보다 더 값진 투자도 드물 것이다. 우리 사회의 가장 귀한 자산이자 대한민국의 미래인 아이들을 위한 일이기도 하다. 이런 예산은 아끼지 말자. 교육과 문화에 대한 투자는 당장의 비용이 아니라 우리 공동체의 내일을 지탱할 가장 든든한 뿌리가 되기 때문이다. 정부의 속도감 있는 결단을 통해 전국의 지역 서점마다 책을 고르는 아이들의 활기가 가득하기를 기대한다. 그것이 이 대통령이 강조한 '실질적인 지원'이 맺을 수 있는 가장 따뜻한 결실이 될 것이라 생각한다.