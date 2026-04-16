하롱하롱 꽃비 속에서, 해마다 열리는 야외 수업

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큰사진보기 ▲벚꽃 야외 수업. ⓒ 한준명 관련사진보기

큰사진보기 ▲벚꽃 야외 수업. ⓒ 한준명 관련사진보기

큰사진보기 ▲봄날의 야외수업현충탑에서 산업도로 쪽으로 난 계단의 벚꽃 그늘에서 하는 야외수업은 올해도 계속된다. ⓒ 한준명 관련사진보기

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낙화

이형기



가야 할 때가 언제인지를

분명히 알고 가는 이의

뒷모습은 얼마나 아름다운가



봄 한철 격정을 인내한

나의 사랑은 지고 있다



분분한 낙화

결별이 이룩하는 축복에 싸여

지금은 가야 할 때,



무성한 녹음과 그리고

머지않아 열매 맺는

가을을 향하여 나의 청춘은

꽃답게 죽는다

​

헤어지자

섬세한 손길을 흔들며

하롱하롱 꽃잎이 지는 어느 날



나의 사랑, 나의 결별

샘터에 물 고이듯 성숙하는

내 영혼의 슬픈 눈

큰사진보기 ▲봄날의 야외수업벚꽃 그늘에 앉으면 왜 꽃잎이 분분히, 하롱하롱 떨어지는지 안다. ⓒ 한준명 관련사진보기

큰사진보기 ▲학교 뒷산은 온통 푸르다학교에서 뒷산으로 이어지는 곳에서 봄의 정취를 느낀다. ⓒ 한준명 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 개인블로그 [마음 닿는 곳에 있는 길]에도 실립니다.