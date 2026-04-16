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인천경기

26.04.16 11:30최종 업데이트 26.04.16 13:06

하롱하롱 꽃비 속에서, 해마다 열리는 야외 수업

벚꽃 그늘 아래 학생들과 함께 오르는 학교 뒷산... 인생 시 한 편을 낭송해줍니다

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벚꽃 야외 수업.
벚꽃 야외 수업. ⓒ 한준명

해마다 봄이 오면 나는 숙제하듯 아이들과 학교 뒷산에 올라 야외 수업을 한다. 일년에 한번 딱 일주일 정도 우리 앞에 펼쳐지는 그 아름다운 풍경을 아이들에게 남겨주고 싶기 때문이다. 벚꽃 명소가 전국에 많고 많지만, 경기도 용인시 처인구에 이렇게 아름다운 벚꽃 명소가 있는 걸 아는 사람은 드물다. 처인구 중앙공원에 있는 현충탑이 그곳이다(관련 기사 : "애들아, 오늘은 야외 수업하자").

벚꽃 야외 수업.
벚꽃 야외 수업. ⓒ 한준명

내가 처음 부임했던 30년 전에도 벚꽃은 절경이었다. 그때보다 두 배쯤 자란 벚나무는 해마다 우리에게 잊지 못할 아름다운 기억을 선물한다. 벚꽃은 피어날 때도 아름답지만 꽃잎을 떨굴 때가 더 아름답다. 그래서 벚꽃이 만개하는 시기를 막 넘겨서야 우리의 야외 수업은 시작된다. 이런 아름다움은 며칠이면 사라질 것이기 때문에 나는 그때를 최대한 잊지 말고 맞춰야 한다.

학교에서 뒷산까지는 10분 남짓. 도착하자마자 벚꽃은 기다렸다는 듯 흐드러져 있다. 이곳 현충탑은 호국영령과 순국선열을 기념하는 곳이기 때문에 아이들에게 웃고 떠드는 것은 삼가 달라는 당부를 미리 한다. 아이들은 내 말을 참 잘 알아 듣는다. 산에 오르는 힘든 발도 쉴 겸 기념 촬영을 먼저 하고, 잠시 묵념을 하는 시간도 가진다. 역시 아이들은 잘 따라 준다.

봄날의 야외수업 현충탑에서 산업도로 쪽으로 난 계단의 벚꽃 그늘에서 하는 야외수업은 올해도 계속된다.
봄날의 야외수업현충탑에서 산업도로 쪽으로 난 계단의 벚꽃 그늘에서 하는 야외수업은 올해도 계속된다. ⓒ 한준명

꽃비 속 야외 수업

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산업도로로 내려가는 계단에 앉아 우리의 야외 수업이 시작된다. 이곳 그늘에 앉으면 벚꽃이 잔잔히 떨어져 내리는 모습을 온전히 감상할 수 있다. 그야말로 꽃비가 내린다. 저 멀리 도시의 소음이 들리지만, 고요 속에서 새소리가 들리고, 햇살을 품은 봄 기운을 온전히 느낄 수 있다. 나는 이곳에서 내 인생 시 한 편을 낭송해 준다.

낙화
이형기

가야 할 때가 언제인지를
분명히 알고 가는 이의
뒷모습은 얼마나 아름다운가

봄 한철 격정을 인내한
나의 사랑은 지고 있다

분분한 낙화
결별이 이룩하는 축복에 싸여
지금은 가야 할 때,

무성한 녹음과 그리고
머지않아 열매 맺는
가을을 향하여 나의 청춘은
꽃답게 죽는다

헤어지자
섬세한 손길을 흔들며
하롱하롱 꽃잎이 지는 어느 날

나의 사랑, 나의 결별
샘터에 물 고이듯 성숙하는
내 영혼의 슬픈 눈

내가 고등학교 시절 교과서에서 배웠던 시다. 그때만 해도 '가야할 때가 언제인지를/ 분명히 알고 가는 이의/ 뒷모습은 얼마나 아름다운가'라는 시구가 무엇을 말하는지 몰랐다. 이곳에 앉아보니 알겠다. 가야할 때를 그냥 아는 게 아니라 '분명히' 알고 가야 한다.수많은 인생이 그걸 모르고 가진 걸 붙들어 두려다가 낭패를 보고 말았다. 언젠가는 떠나야 한다. 밀려가지 말고. 그게 진짜 아름다운 거다.

이 그늘에 앉아서 나는 오는 것보다 가는 것이, 만남보다 이별이, 삶보다 죽음이 더 아름다워야 함을 깨닫는다. '격정을 인내한/ 나의 사랑'이 떠나갈 때, 그 '결별'이 왜 '축복'이 될 수 있는지도 알았다. 바람이 불면 눈처럼 흩날리는 꽃잎을 보며 낙화가 왜 '분분'한지 알았고, 바람 없는 곳에서 꽃잎은 그야말로 '하롱하롱' 진다는 사실도 알았다. 우리의 삶이 언제나 꽃과 같을 수는 없다. 고통스럽지만 우리는 그 아름다운 꽃을 떨어뜨려야 한다. 그 결별은 영원한 상실이 아니라 '무성한 녹음과 그리고/ 머지않아 열매 맺는' 날을 위한 것이기에, 그날을 위하여 우리의 '청춘은/ 꽃답게 죽'을 수 있어야 한다.

봄날의 야외수업 벚꽃 그늘에 앉으면 왜 꽃잎이 분분히, 하롱하롱 떨어지는지 안다.
봄날의 야외수업벚꽃 그늘에 앉으면 왜 꽃잎이 분분히, 하롱하롱 떨어지는지 안다. ⓒ 한준명

나의 일장연설의 야외수업은 계속되고 아이들은 듣는 건지 안 듣는 건지 그 시선을 무연하게 계단 아래로 펼쳐지는 꽃비에게로 보낸다. 오후의 햇살이 나뭇잎 사이로 비추며 볼을 간지럽힐 때쯤 우리의 야외수업은 마무리된다.

이제 며칠 후면 현충탑의 벚꽃도 계절 너머로 사라질 것이다. 그리고 나는 또 한 해를 기다려 아이들과 이 길을 오를 것이고, 이 계단에 앉아 이형기의 낙화를 읊조릴 것이다. 나는 이대로 늙어갈 테고, 이 풍경에 한번이라도 앉아보았던 우리 아이들은 두고두고 분분하게 하롱하롱 지는 꽃잎의 봄날을 기억할 것이다.

학교 뒷산은 온통 푸르다 학교에서 뒷산으로 이어지는 곳에서 봄의 정취를 느낀다.
학교 뒷산은 온통 푸르다학교에서 뒷산으로 이어지는 곳에서 봄의 정취를 느낀다. ⓒ 한준명

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 개인블로그 [마음 닿는 곳에 있는 길]에도 실립니다.


#야외수업#이형기#낙화#용인중앙공원#현충탑

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한준명 (refriend) 내방

28년차 시와 독서와 아이들을 사랑하는 교사. 우리 주변에서 발견할 수 있는 작고 아름다운 소식을 전하고 싶습니다.

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